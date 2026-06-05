Una zona con claridad abundante sin sol directo, temperatura estable y buena humedad ayuda a que sus tallos se desarrollen con fuerza y mantengan una forma ordenada y atractiva(Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de teléfono, conocida por su resistencia y follaje decorativo, puede convertirse en un elemento vertical que resalta en cualquier espacio del hogar.

Con algunos cuidados y técnicas sencillas, es posible guiar su crecimiento para que trepe y luzca más frondosa.

Aprender a cultivar esta especie de forma vertical permite aprovechar mejor el espacio y realzar su atractivo natural dentro de la casa.

Una planta potos (Epipremnum aureum) con hojas verdes y brillantes crece verticalmente sobre un tutor cubierto de musgo, en un interior luminoso con decoración moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crecer tu planta de teléfono de manera vertical

Para lograr que tu planta de teléfono (Epipremnum aureum o potus) crezca de manera vertical, puedes seguir estos pasos:

Coloca un tutor o guía vertical: Utiliza un palo de madera, tubo de plástico, varilla, o un tutor cubierto con musgo. Entierra el tutor en la maceta cerca de la base de la planta.

Amarra los tallos al tutor: Usa cintas suaves, hilo de yute o ligas de jardinería para sujetar los tallos al tutor sin apretar demasiado, permitiendo que sigan creciendo.

Ubica la planta en un lugar con luz indirecta: Coloca la maceta en un espacio donde reciba luz brillante pero no sol directo, lo que favorece el crecimiento saludable y evita que las hojas se quemen.

Riega y fertiliza adecuadamente: Mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando el exceso de agua. Aplica fertilizante para plantas de interior cada dos o tres meses.

Poda para estimular el crecimiento: Si la planta se vuelve muy larga o delgada, recorta las puntas para fomentar la ramificación y el crecimiento más frondoso.

Limpia las hojas regularmente: Quita el polvo con un trapo húmedo para facilitar la fotosíntesis.

Siguiendo estos cuidados, tu planta de teléfono crecerá de forma vertical y lucirá más vigorosa.

Con un soporte simple, ataduras suaves, buena iluminación y poda oportuna, esta especie de interior aprovecha mejor el espacio y gana volumen sin complicar su mantenimiento en casa. (@Albialbert21)

Consejos adicionales para lograr que tu planta de teléfono crezca de manera vertical

Aquí tienes algunos consejos adicionales para que tu planta de teléfono crezca de manera vertical:

Elige un tutor con musgo: Los tutores cubiertos de musgo o fibra de coco ayudan a que las raíces aéreas de la planta se adhieran mejor, lo que favorece el crecimiento vertical y un desarrollo más robusto.

Humedece el tutor: Rocía el tutor con agua regularmente para mantenerlo húmedo. Esto estimula a la planta a emitir raíces aéreas y trepar con mayor facilidad.

Gira la maceta periódicamente: Cambia la orientación de la maceta cada par de semanas para que la planta reciba luz de manera uniforme y crezca recta hacia arriba, evitando inclinaciones.

Revisa el crecimiento: Si algún tallo se separa del tutor, vuelve a sujetarlo suavemente para mantener el crecimiento en la dirección deseada.

Evita cambios bruscos de temperatura: La planta de teléfono prefiere ambientes templados y estables.

Mejor lugar para colocarla en casa

El sitio ideal es cerca de una ventana con luz indirecta y brillante, como una sala, comedor o recámara. Evita el sol directo, ya que puede quemar las hojas.

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No la coloques cerca de corrientes de aire, puertas que se abren constantemente o aparatos de calefacción o aire acondicionado. Un lugar con buena humedad ambiental y temperatura estable favorece su desarrollo vertical y saludable.