México

Cómo hacer crecer tu planta de teléfono de manera vertical

Un soporte con musgo, humedad constante y una ubicación junto a una ventana favorecen que esta enredadera suba recta, desarrolle raíces aéreas y mantenga un aspecto sano dentro del hogar

Guardar
Google icon
Gran planta potos con hojas verdes y amarillas trepando un tutor de musgo, en maceta blanca junto a ventana iluminada en interior con muebles de madera clara.
Una zona con claridad abundante sin sol directo, temperatura estable y buena humedad ayuda a que sus tallos se desarrollen con fuerza y mantengan una forma ordenada y atractiva(Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de teléfono, conocida por su resistencia y follaje decorativo, puede convertirse en un elemento vertical que resalta en cualquier espacio del hogar.

Con algunos cuidados y técnicas sencillas, es posible guiar su crecimiento para que trepe y luzca más frondosa.

Aprender a cultivar esta especie de forma vertical permite aprovechar mejor el espacio y realzar su atractivo natural dentro de la casa.

Una planta potos con hojas verdes y amarillas sube por un tutor de musgo en una habitación luminosa. Hay una ventana grande a la izquierda y un mueble con cuadros a la derecha.
Una planta potos (Epipremnum aureum) con hojas verdes y brillantes crece verticalmente sobre un tutor cubierto de musgo, en un interior luminoso con decoración moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer crecer tu planta de teléfono de manera vertical

Para lograr que tu planta de teléfono (Epipremnum aureum o potus) crezca de manera vertical, puedes seguir estos pasos:

  • Coloca un tutor o guía vertical: Utiliza un palo de madera, tubo de plástico, varilla, o un tutor cubierto con musgo. Entierra el tutor en la maceta cerca de la base de la planta.
  • Amarra los tallos al tutor: Usa cintas suaves, hilo de yute o ligas de jardinería para sujetar los tallos al tutor sin apretar demasiado, permitiendo que sigan creciendo.
  • Ubica la planta en un lugar con luz indirecta: Coloca la maceta en un espacio donde reciba luz brillante pero no sol directo, lo que favorece el crecimiento saludable y evita que las hojas se quemen.
  • Riega y fertiliza adecuadamente: Mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando el exceso de agua. Aplica fertilizante para plantas de interior cada dos o tres meses.
  • Poda para estimular el crecimiento: Si la planta se vuelve muy larga o delgada, recorta las puntas para fomentar la ramificación y el crecimiento más frondoso.
  • Limpia las hojas regularmente: Quita el polvo con un trapo húmedo para facilitar la fotosíntesis.

Siguiendo estos cuidados, tu planta de teléfono crecerá de forma vertical y lucirá más vigorosa.

Con un soporte simple, ataduras suaves, buena iluminación y poda oportuna, esta especie de interior aprovecha mejor el espacio y gana volumen sin complicar su mantenimiento en casa. (@Albialbert21)

Consejos adicionales para lograr que tu planta de teléfono crezca de manera vertical

Aquí tienes algunos consejos adicionales para que tu planta de teléfono crezca de manera vertical:

  • Elige un tutor con musgo: Los tutores cubiertos de musgo o fibra de coco ayudan a que las raíces aéreas de la planta se adhieran mejor, lo que favorece el crecimiento vertical y un desarrollo más robusto.
  • Humedece el tutor: Rocía el tutor con agua regularmente para mantenerlo húmedo. Esto estimula a la planta a emitir raíces aéreas y trepar con mayor facilidad.
  • Gira la maceta periódicamente: Cambia la orientación de la maceta cada par de semanas para que la planta reciba luz de manera uniforme y crezca recta hacia arriba, evitando inclinaciones.
  • Revisa el crecimiento: Si algún tallo se separa del tutor, vuelve a sujetarlo suavemente para mantener el crecimiento en la dirección deseada.
  • Evita cambios bruscos de temperatura: La planta de teléfono prefiere ambientes templados y estables.

Mejor lugar para colocarla en casa

El sitio ideal es cerca de una ventana con luz indirecta y brillante, como una sala, comedor o recámara. Evita el sol directo, ya que puede quemar las hojas.

PUBLICIDAD

No la coloques cerca de corrientes de aire, puertas que se abren constantemente o aparatos de calefacción o aire acondicionado. Un lugar con buena humedad ambiental y temperatura estable favorece su desarrollo vertical y saludable.

Temas Relacionados

plantasplanta teléfonohogarjardineríamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: por lluvias fuertes con granizo se activa la Alerta Naranja en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 4 de junio: por lluvias fuertes con granizo se activa la Alerta Naranja en la capital

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

¿Hay clases mañana 5 de junio por las protestas de CNTE? esto dice el calendario de la SEP

Este viernes genera dudas entre familias de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

¿Hay clases mañana 5 de junio por las protestas de CNTE? esto dice el calendario de la SEP

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 04 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 04 de junio

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Adalberto “N” y Juan “N” viajaban en un vuelo procedente de Tapachula, Chiapas

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

Detienen en EEUU a Enrique Martínez, exmilitar ligado al caso Ayotzinapa

A dos días de su secuestro, medio fundado por Roxana Guzmán reitera que no hay resultados en la búsqueda de la periodista

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

Los Tigres del Norte ya tiene listo un original regalo para Karol G y piden colaborar con ella: “Es una gran amiga”

FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

Marie Claire Harp defiende su ex, José Manuel Figueroa, ante escándalo con Imelda Tuñón

Paul Stanley reacciona al documental que promete revelar al asesino de Paco Stanley: “Ganan dinero a costa de él”

DEPORTES

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

México vs Serbia EN VIVO: el Tri disputa su último duelo previo al Mundial 2026

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes

Checo Pérez debuta como actor junto a Lily Collins en Emily en París: ¡De la pista a la pantalla!

Raúl Jiménez protagoniza encuentro con Cristiano Ronaldo y Mbappé antes del Mundial 2026