La planta de teléfono, conocida por su resistencia y follaje decorativo, puede convertirse en un elemento vertical que resalta en cualquier espacio del hogar.
Con algunos cuidados y técnicas sencillas, es posible guiar su crecimiento para que trepe y luzca más frondosa.
Aprender a cultivar esta especie de forma vertical permite aprovechar mejor el espacio y realzar su atractivo natural dentro de la casa.
Cómo hacer crecer tu planta de teléfono de manera vertical
Para lograr que tu planta de teléfono (Epipremnum aureum o potus) crezca de manera vertical, puedes seguir estos pasos:
- Coloca un tutor o guía vertical: Utiliza un palo de madera, tubo de plástico, varilla, o un tutor cubierto con musgo. Entierra el tutor en la maceta cerca de la base de la planta.
- Amarra los tallos al tutor: Usa cintas suaves, hilo de yute o ligas de jardinería para sujetar los tallos al tutor sin apretar demasiado, permitiendo que sigan creciendo.
- Ubica la planta en un lugar con luz indirecta: Coloca la maceta en un espacio donde reciba luz brillante pero no sol directo, lo que favorece el crecimiento saludable y evita que las hojas se quemen.
- Riega y fertiliza adecuadamente: Mantén el sustrato ligeramente húmedo, evitando el exceso de agua. Aplica fertilizante para plantas de interior cada dos o tres meses.
- Poda para estimular el crecimiento: Si la planta se vuelve muy larga o delgada, recorta las puntas para fomentar la ramificación y el crecimiento más frondoso.
- Limpia las hojas regularmente: Quita el polvo con un trapo húmedo para facilitar la fotosíntesis.
Siguiendo estos cuidados, tu planta de teléfono crecerá de forma vertical y lucirá más vigorosa.
Con un soporte simple, ataduras suaves, buena iluminación y poda oportuna, esta especie de interior aprovecha mejor el espacio y gana volumen sin complicar su mantenimiento en casa. (@Albialbert21)
Consejos adicionales para lograr que tu planta de teléfono crezca de manera vertical
Aquí tienes algunos consejos adicionales para que tu planta de teléfono crezca de manera vertical:
- Elige un tutor con musgo: Los tutores cubiertos de musgo o fibra de coco ayudan a que las raíces aéreas de la planta se adhieran mejor, lo que favorece el crecimiento vertical y un desarrollo más robusto.
- Humedece el tutor: Rocía el tutor con agua regularmente para mantenerlo húmedo. Esto estimula a la planta a emitir raíces aéreas y trepar con mayor facilidad.
- Gira la maceta periódicamente: Cambia la orientación de la maceta cada par de semanas para que la planta reciba luz de manera uniforme y crezca recta hacia arriba, evitando inclinaciones.
- Revisa el crecimiento: Si algún tallo se separa del tutor, vuelve a sujetarlo suavemente para mantener el crecimiento en la dirección deseada.
- Evita cambios bruscos de temperatura: La planta de teléfono prefiere ambientes templados y estables.
Mejor lugar para colocarla en casa
El sitio ideal es cerca de una ventana con luz indirecta y brillante, como una sala, comedor o recámara. Evita el sol directo, ya que puede quemar las hojas.
PUBLICIDAD
No la coloques cerca de corrientes de aire, puertas que se abren constantemente o aparatos de calefacción o aire acondicionado. Un lugar con buena humedad ambiental y temperatura estable favorece su desarrollo vertical y saludable.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD