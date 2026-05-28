Moody’s advierte que Pemex mantendrá alta presión financiera hasta 2028

Moody’s advierte que Pemex seguirá dependiendo del apoyo del gobierno federal hasta 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las necesidades financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex) continuarán siendo elevadas al menos hasta 2028, debido a su débil generación de flujo de efectivo y a los constantes problemas operativos que enfrenta la empresa productiva del Estado, advirtió Moody’s Ratings en un análisis difundido este miércoles.

La calificadora internacional señaló que, aunque el gobierno federal seguirá respaldando a la petrolera mexicana durante la actual administración, la situación financiera de Pemex continuará bajo presión y con un flujo de caja libre negativo sostenido en los próximos años.

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Pemex dependerá del respaldo federal

De acuerdo con Moody’s, la capacidad de Pemex para cumplir con sus obligaciones financieras sigue dependiendo en gran medida tanto del apoyo del gobierno federal como de su acceso constante a financiamiento en los mercados.

La firma explicó que las elevadas necesidades de financiamiento reflejan una estructura financiera debilitada, derivada de una limitada generación interna de recursos y del estrés operativo que persiste en la compañía.

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Pemex para cumplir con sus obligaciones financieras depende del apoyo del gobierno federal

“Pemex ha accedido con éxito al mercado local en 2026, demostrando el continuo apetito de los inversionistas por su crédito; sin embargo, utilizará sus emisiones principalmente para refinanciar obligaciones existentes y no para financiar inversiones de capital”, indicó la agencia.

Moody’s destacó que la empresa seguirá enfrentando dificultades para incrementar su producción y fortalecer su rentabilidad, factores que limitarán su capacidad de generar efectivo suficiente para reducir su deuda.

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Gobierno ha destinado miles de millones de dólares a Pemex

La calificadora recordó que el gobierno mexicano respaldó a Pemex durante 2025 con más de 40 mil millones de dólares mediante diversas intervenciones financieras, incluyendo aportaciones directas y apoyo para cubrir vencimientos de deuda.

Para 2026, el gobierno federal ya presupuestó alrededor de 14 mil millones de dólares destinados a cubrir compromisos financieros de corto plazo de la petrolera.

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El análisis también señala que el respaldo gubernamental continuará durante toda la actual administración federal, que concluye en 2030, debido a la importancia estratégica que representa Pemex para el país.

No obstante, Moody’s advirtió que este apoyo no elimina los riesgos financieros de la empresa, ya que la petrolera mantiene elevados niveles de endeudamiento y enfrenta importantes necesidades de refinanciamiento en los próximos años.

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La agencia explicó que, pese a la confianza mostrada por inversionistas en las recientes emisiones locales de deuda, gran parte de los recursos obtenidos se destinarán únicamente a refinanciar pasivos existentes.

Persisten retos operativos y financieros

La entrada a una refinería de Pemex, con barriles de petróleo, un periódico sobre los retos financieros de la compañía y un gráfico que detalla su deuda, caída de producción y dependencia del apoyo gubernamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la empresa continúa registrando dificultades para incrementar inversiones en exploración y producción, debido a la necesidad de priorizar el pago de deuda y compromisos inmediatos.

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Moody’s consideró que el escenario para Pemex seguirá siendo complejo en el mediano plazo, especialmente si los precios internacionales del petróleo presentan volatilidad o si la producción continúa debilitándose.

Actualmente, Pemex es considerada una de las empresas petroleras más endeudadas a nivel global, situación que ha generado preocupación constante entre inversionistas y organismos financieros internacionales.

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Aunque el respaldo del gobierno federal ha permitido evitar problemas mayores de liquidez, analistas consideran que la petrolera necesitará cambios estructurales y mejoras operativas para estabilizar sus finanzas en el largo plazo.

La advertencia de Moody’s se suma a otros análisis recientes que apuntan a que Pemex seguirá enfrentando presiones financieras importantes durante los próximos años, manteniendo la dependencia del apoyo gubernamental para garantizar su operación y cumplimiento de obligaciones.

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