Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

La reacción pública tras el lanzamiento de La Niña Futbolista, la canción mundialista de Julieta Venegas, generó un debate encendido en redes sociales.
Las críticas se centraron en que el tema abordaba una perspectiva feminista. Los detractores argumentaron que se trataba “de un torneo masculino”.
Ximena Sariñana, colega y amiga de Julieta, se unió a la defensa de la canción y explicó por qué es necesaria.
¿Qué dijo Ximena Sariñana?
Durante la presentación de embajadores de la campaña “Jalisco es México”, Ximena Sariñana expresó respecto a la controversia de Julieta Venegas:
“Eso está pésimo, porque el mundial es para todos y para todas”. La cantante enfatizó la importancia de que el Mundial sea un espacio seguro y familiar, y advirtió sobre el aumento de la violencia doméstica durante los partidos, independientemente de los resultados.:
PUBLICIDAD
“Hay que concientizar a la gente de estas situaciones para que México esté preparado para todo lo negativo que esto pueda generar”, afirmó en su intervención.
La defensa de Sariñana se produjo en un acto que reunió a varias figuras mexicanas, entre ellas Manuel García Rulfo, Alan Estrada, Andy Zuno, Alejandro Fernández, Isaac Hernández, Sergio Pérez, Ariadne Díaz, Fher Olvera, Paty Cantú, Sofía Aragón y Cristo Fernández. El evento tuvo lugar la noche anterior y sirvió de plataforma para visibilizar posturas en torno a la inclusión y la convivencia segura durante la celebración deportiva.
PUBLICIDAD
Julieta Venegas “defendió” su canción tras las críticas en redes sociales
En un comunicado difundido tras la polémica, Julieta Venegas explicó que la canción busca promover la igualdad de género y motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de la cancha. La pieza es una nueva versión de un tema que interpreta originalmente la agrupación infantil Patita de Perro.
La cantante describe el origen de la idea: “Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”. Añade que el mensaje apunta a que “no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen”.
PUBLICIDAD
Venegas también enlaza la canción con experiencias comunes de las mujeres: “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”.
La Secretaría de Cultura presenta el tema de forma oficial durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde lo perfila como una propuesta de inclusión y participación femenina rumbo al Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá.
PUBLICIDAD
Letra completa de “La niña futbolista”
Hace tiempo en la ciudad
Vi una niña especial
Apasionada por el juego del fútbol
Dando patadas a un balón
Sin embargo sus papás
Piensan como los demás
Que a las muñecas ella tiene que jugar
Para aprender a ser mamá
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Pero le dijeron que estaba mal
Que una niña no puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Tienen miedo a jugar con una mujer
Y una tarde en que jugó
Fue metiendo un super gol
La defensiva del contrario se llevó
Y el portero hasta lloró
Desde entonces, como ven
Ya ha metido más de cien
Muchos equipos ya la quieren contratar
Y hasta la quieren sus papás
Le gusta cantar, le gusta brincar
Y jugar fútbol es muy normal
Y se fue a inscribir a la selección
Y le dijeron que estaba bien
Que una niña sí puede jugar fútbol
Eso dicen los niños del salón
Pero cómo carambas, no puede ser
Todos quieren jugar con una mujer
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD