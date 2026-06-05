Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

La cantautora Julieta Venegas aparece en una presentación, rodeada de mujeres, reafirmando su defensa de la canción feminista del Mundial 2026 y el impacto positivo que busca en las niñas. (YouTube: Julieta Venegas)

La reacción pública tras el lanzamiento de La Niña Futbolista, la canción mundialista de Julieta Venegas, generó un debate encendido en redes sociales.

Las críticas se centraron en que el tema abordaba una perspectiva feminista. Los detractores argumentaron que se trataba “de un torneo masculino”.

Ximena Sariñana, colega y amiga de Julieta, se unió a la defensa de la canción y explicó por qué es necesaria.

¿Qué dijo Ximena Sariñana?

Ximena Sariñana defiende la canción de Julieta (@ximenamusic).

Durante la presentación de embajadores de la campaña “Jalisco es México”, Ximena Sariñana expresó respecto a la controversia de Julieta Venegas:

“Eso está pésimo, porque el mundial es para todos y para todas”. La cantante enfatizó la importancia de que el Mundial sea un espacio seguro y familiar, y advirtió sobre el aumento de la violencia doméstica durante los partidos, independientemente de los resultados.:

PUBLICIDAD

“Hay que concientizar a la gente de estas situaciones para que México esté preparado para todo lo negativo que esto pueda generar”, afirmó en su intervención.

La defensa de Sariñana se produjo en un acto que reunió a varias figuras mexicanas, entre ellas Manuel García Rulfo, Alan Estrada, Andy Zuno, Alejandro Fernández, Isaac Hernández, Sergio Pérez, Ariadne Díaz, Fher Olvera, Paty Cantú, Sofía Aragón y Cristo Fernández. El evento tuvo lugar la noche anterior y sirvió de plataforma para visibilizar posturas en torno a la inclusión y la convivencia segura durante la celebración deportiva.

PUBLICIDAD

Julieta Venegas “defendió” su canción tras las críticas en redes sociales

(Captura de pantalla)

En un comunicado difundido tras la polémica, Julieta Venegas explicó que la canción busca promover la igualdad de género y motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de la cancha. La pieza es una nueva versión de un tema que interpreta originalmente la agrupación infantil Patita de Perro.

La cantante describe el origen de la idea: “Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”. Añade que el mensaje apunta a que “no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen”.

PUBLICIDAD

Venegas también enlaza la canción con experiencias comunes de las mujeres: “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”.

La Secretaría de Cultura presenta el tema de forma oficial durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde lo perfila como una propuesta de inclusión y participación femenina rumbo al Mundial que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

Letra completa de “La niña futbolista”

La cantante mexicana Julieta Venegas se sube a la fiebre mundialista pero con un toque feminista (México). EFE/ Mario Guzmán

Hace tiempo en la ciudad

Vi una niña especial

Apasionada por el juego del fútbol

Dando patadas a un balón

Sin embargo sus papás

Piensan como los demás

Que a las muñecas ella tiene que jugar

Para aprender a ser mamá

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Pero le dijeron que estaba mal

Que una niña no puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Tienen miedo a jugar con una mujer

Y una tarde en que jugó

Fue metiendo un super gol

La defensiva del contrario se llevó

Y el portero hasta lloró

Desde entonces, como ven

Ya ha metido más de cien

Muchos equipos ya la quieren contratar

Y hasta la quieren sus papás

Le gusta cantar, le gusta brincar

Y jugar fútbol es muy normal

Y se fue a inscribir a la selección

Y le dijeron que estaba bien

Que una niña sí puede jugar fútbol

Eso dicen los niños del salón

Pero cómo carambas, no puede ser

Todos quieren jugar con una mujer