Continuarán las fuertes lluvias en la mayoría del país durante el fin de semana del 5 al 8 de junio, advierte SMN

Con el agravante de un posible ciclón tropical que podría desarrollarse frente a las costas del Pacífico sur mexicano y llevar las condiciones a un nivel crítico hacia el lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes continuarán en la mayor parte de México durante el fin de semana del 5 al 8 de junio, con el agravante de un posible ciclón tropical que podría desarrollarse frente a las costas del Pacífico sur mexicano y llevar las condiciones a un nivel crítico hacia el lunes.

El organismo, fuente oficial del Gobierno de México, emitió el Aviso núm. 155 el 4 de junio desde la Ciudad de México, con vigencia de 96 horas. El fenómeno abarca estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.

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Qué está provocando las lluvias

A esos factores se suma la onda tropical núm. 4, activa al sur del golfo de Tehuantepec, y dos zonas de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, vaguadas, canales de baja presión en el interior del territorio y el ingreso masivo de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe explica la extensión e intensidad del temporal.

A esos factores se suma la onda tropical núm. 4, activa al sur del golfo de Tehuantepec, y dos zonas de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico: una frente a las costas de Guerrero y Michoacán, y otra al sureste de las costas de Chiapas. El SMN prevé que la onda tropical sea absorbida por la primera de esas zonas al final del jueves.

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Jueves y viernes: lluvias intensas en el norte y el sureste

Mapa del modelo ECMWF muestra la precipitación total acumulada proyectada para México y partes de Centroamérica del 4 al 9 de junio de 2026, con valores en milímetros. (SMN/Conagua)

Durante las primeras 24 horas del pronóstico, el temporal se concentra con mayor fuerza en Coahuila (norte, centro y oeste), Nuevo León (norte, este y sur), Jalisco (sur), Michoacán (norte, oeste y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, oriente y sur) y Chiapas (norte, centro, este y sur), donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

La Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Yucatán registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros. Para el viernes, el foco de las lluvias intensas se desplaza hacia Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla, Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

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Sábado y domingo: el ciclón toma forma

El SMN advierte que las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el sábado 6 y el domingo 7, el SMN prevé el desarrollo de un posible ciclón tropical frente al Pacífico sur mexicano. Su circulación propiciará lluvias intensas a torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de esas entidades.

El sábado, Guerrero (costa), Oaxaca (norte y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (centro y sur) recibirán entre 75 y 150 milímetros. El domingo, los acumulados más altos se concentrarán en Guerrero (este y costa), Oaxaca (oeste y suroeste) y Chiapas (sur), con oleaje que alcanzará entre 2 y 3 metros en esas costas.

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Lunes 8: el escenario más crítico del periodo

El mapa meteorológico de CONAGUA del 4 de junio de 2026 muestra sistemas atmosféricos que generan lluvias fuertes en varias regiones de México y una onda de calor en estados del norte. (SMN/Conagua)

El lunes 8 de junio representa el punto de mayor riesgo del pronóstico. El SMN estima lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca, categoría que el organismo clasifica como “intensas con puntuales torrenciales”.

Las costas de Guerrero y Oaxaca enfrentarán vientos de entre 80 y 90 km/h con rachas de hasta 100 km/h, y oleaje de 4 a 5 metros de altura. En las costas de Chiapas, los vientos oscilarán entre 70 y 80 km/h y el oleaje llegará a 4 metros. Puebla (norte), Veracruz (centro y sur), San Luis Potosí (este) y Chiapas (costa y sur) también registrarán lluvias muy fuertes con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

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Riesgos en todo el territorio

Mapa de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para el 8 de junio de 2026, mostrando zonas con lluvias intensas, rachas de viento y la posible formación de un ciclón tropical. (SMN/Conagua)

El SMN advierte que las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios. Las precipitaciones también pueden provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y visibilidad reducida.

En materia de viento, Sonora, Coahuila y Durango registrarán rachas de entre 50 y 70 km/h durante el jueves, con tolvaneras en Chihuahua. El sábado, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila tendrán rachas similares, también con tolvaneras.

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Onda de calor simultánea en el noroeste

Mientras el temporal azota el centro y sur del país, el noroeste y occidente mantienen una onda de calor activa durante todo el periodo. Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 ℃ (104 y 113 ℉) se registrarán en el noreste de Baja California, Sonora, el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango y el norte y centro de Sinaloa.

El sábado 7 dará inicio una nueva onda de calor en el este de Sonora, mientras que se proyecta que las ondas activas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas finalicen a partir del domingo, en coincidencia con la llegada del posible ciclón tropical a esa región.

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