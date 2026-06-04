Alumno de la UNAM logra ingresar a Oxford con puntaje perfecto

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente generó interés la aceptación de Sebastean Castillo Tovar en la Universidad de Oxford.

Este logro, alcanzado por un joven del CCH Vallejo de la UNAM, se apoya en una combinación de pasión por las matemáticas y un interés creciente en las finanzas.

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La trayectoria de Sebastean se distingue por su profundo gusto por el pensamiento lógico.

Desde pequeño, los números dejaron de ser una obligación escolar para convertirse en un reto que disfrutaba. Esta afinidad lo llevó a explorar cómo las matemáticas pueden aplicarse para analizar riesgos y tomar decisiones en el ámbito financiero.

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El CCH Sur de la UNAM fue fundado en 1972, luego de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. (Crédito: Twitter/@cchsur_oficial)

Al momento de elegir una carrera universitaria, Sebastean optó por la actuaría. La decisión de postularse a Oxford fue resultado de un proceso de reflexión y preparación que duró más de medio año.

El proceso de admisión a Oxford y el examen MAT

La experiencia de admisión fue exigente y desafiante. Sebastean se preparó durante seis o siete meses antes de presentar el Mathematics Admission Test (MAT), una prueba diseñada para evaluar el pensamiento abstracto y la capacidad de resolver problemas complejos.

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El examen incluyó una primera fase en línea con 80 preguntas y una segunda etapa con la resolución de dos problemas en tres horas.

Uno de los mayores obstáculos fue el dominio del inglés técnico y académico, especialmente en matemáticas, que requiere un nivel superior al cotidiano.

(Crédito: @oxford_uni)

El resultado final fue una calificación de 91 puntos, lo que le permitió acceder a una categoría de pase directo, según explicó el propio estudiante.

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El proceso de espera tras el examen estuvo lleno de incertidumbre. Sebastean relató que, tras dejar atrás la ansiedad inicial, fue su madre quien le avisó que había llegado una notificación de Oxford.

Reconocimiento a la UNAM y al CCH Vallejo

Sebastean expresó su agradecimiento a las instituciones que lo formaron.

Destacó que el CCH Vallejo y la UNAM le brindaron herramientas para fortalecer su confianza y la perseverancia necesaria para alcanzar metas de alto nivel.

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Inclusive, uno de los decanos de Oxford reconoció el prestigio internacional de la UNAM y compartió haber estudiado en la máxima casa de estudios de México.

Qué se necesita para estudiar en Oxford

Promedio de bachillerato de al menos 9.2 a 9.5 (equivalente a 3.7-4.0 GPA).

Certificado de bachillerato con validez internacional.

Excelencia académica demostrable (notas superiores al 90%).

Dominio avanzado de inglés: IELTS: mínimo 7.0 (7.0 en cada componente) TOEFL iBT: mínimo 100 (22 en cada sección) Cambridge Advanced/C2 Proficiency: grado A

Algunos programas pueden requerir puntajes más altos o pruebas adicionales.

Proceso de solicitud

Elegir carrera y college (o hacer aplicación abierta).

Aplicar a través de UCAS (para pregrado) o portal de posgrado de Oxford.

Escribir un Personal Statement convincente (máx. 4,000 caracteres).

Presentar cartas de recomendación académicas (1 o 2, según programa).

Realizar exámenes de admisión específicos (LNAT para Derecho, MAT para Matemáticas, BMAT para Medicina, etc.).

Preparar y enviar trabajos escritos si el programa lo solicita.

Entrevista académica si eres preseleccionado (usualmente en diciembre).

Recibir la decisión de admisión (normalmente en enero).

Fechas clave

Fecha límite para aplicar vía UCAS: 15 de octubre del año previo al ingreso.

Exámenes de admisión: octubre-noviembre.

Entrevistas: diciembre.

Decisión de admisión: enero.