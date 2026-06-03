La razón científica por la que el taco de frijol es considerado un superalimento

Docentes de la Universidad Iberoamericana definieron al taco de frijol como un superalimento de la dieta mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taco de frijol es sin duda un platillo que se encuentra presente en mesas de todo México, y aunque muchas veces puede ser menospreciado, en realidad, especialistas en nutrición señalan que este platillo destaca no solo por su sencillez y bajo costo, sino también por su alto valor nutricional.

Y es que la combinación de tortilla de maíz nixtamalizado y frijoles ofrece proteínas completas, fibra, vitaminas y minerales esenciales que la ciencia actual reconoce como una de las mezclas más saludables y accesibles de la dieta mexicana, tal como señalaron docentes de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana en una conferencia sobre el tema.

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Es por esta razón que este platillo tradicional, lejos de ser “comida simple”, fue nombrado por estos expertos como un verdadero “superalimento” que responde a las necesidades de salud y nutrición de cualquier persona y brinda numerosos beneficios a la salud a un bajo costo, como te contamos a continuación.

La combinación de tortilla de maíz nixtamalizado y frijoles aporta proteínas completas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es el típico taco de frijol mexicano

Como mencionamos antes, el típico taco de frijol mexicano es considerado uno de los alimentos más nutritivos y completos de la cocina nacional, especialmente cuando se prepara con ingredientes naturales como tortilla de maíz nixtamalizado y frijoles cocidos en casa.

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Entre sus beneficios nutricionales, destacan los siguientes:

Proteína vegetal completa: La combinación de maíz (tortilla) y frijol aporta todos los aminoácidos esenciales, formando una proteína equiparable a la de origen animal, pero sin grasas saturadas.

Fibra: El frijol y la tortilla contienen fibra que favorece la digestión, ayuda a controlar el colesterol y regula el azúcar en la sangre.

Vitaminas y minerales: Los frijoles aportan hierro, zinc, magnesio, ácido fólico y antioxidantes. La tortilla de maíz nixtamalizado es rica en calcio y vitaminas del complejo B.

Bajo en grasa: Es un platillo bajo en grasas cuando se prepara sin aceites añadidos ni ingredientes procesados.

Energía sostenida: Aporta carbohidratos complejos y fibra, lo que brinda energía duradera a lo largo del día.

Recomendaciones para su consumo:

Remojar los frijoles antes de cocerlos y desechar esa agua ayuda a mejorar su digestibilidad y reducir gases.

Acompañar el taco con ingredientes como salsa, nopal, jitomate y aguacate suma antioxidantes, grasas saludables y más fibra.

La tortilla de maíz azul agrega antocianinas, compuestos antioxidantes benéficos.

Esta imagen ilustra los múltiples beneficios nutricionales del taco de frijol, destacando su proteína vegetal completa, alta fibra, vitaminas, minerales y bajo contenido en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que los especialistas de la Universidad Iberoamericana y nutriólogas coinciden en que los beneficios del taco de frijol no solo se dan en este platillo sino en todos aquellos que se preparan con maíz y frijoles, tales como tlacoyos, sopes o enfrijoladas, siempre que se preparen sin aceite y complementos calóricos como la crema.

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El frijol aporta lisina, un aminoácido que el maíz contiene en baja cantidad, y el maíz suma otros aminoácidos esenciales, con lo que ambos forman una proteína vegetal más completa.