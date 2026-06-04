Euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,1 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa y registrando una leve variación porcentual de -0,04% en comparación con el cierre anterior, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,36% y su variación interanual se sitúa en una baja del 7,36%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, evidenciando una depreciación de la moneda europea frente a la mexicana.

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La volatilidad actual del 3,18% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,82%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario en este periodo reciente.