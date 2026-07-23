Muere usuario en la estación Hospital General de la Línea 3 del Metrobús

La persona recibió atención médica, pero no fue suficiente para salvar su vida. (Foto: Twitter/ @LaSEMOVI)

La mañana de este jueves se informó, a través de una tarjeta informativa emitida de forma oficial a través de las redes sociales del Metrobús de la Ciudad de México, el lamentable fallecimiento de un usuario en las inmediaciones de la estación Hospital General, perteneciente a la Línea 3, cerca de la zona centro de la capital mexicana.

De acuerdo con los reportes institucionales recopilados en el documento oficial, los hechos ocurrieron en el área del encauzador ubicado en el acceso principal a la estación.

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El transeúnte caminaba por la zona cuando, de manera súbita e imprevista, se desvaneció frente a otros usuarios y personal que transitaban por el lugar.

El hecho fue reportado a las autoridades del transporte. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

Activación de protocolos de emergencia y cierre de la estación

Ante el repentino desvanecimiento del ciudadano, el personal en turno del Metrobús reaccionó activando de inmediato el protocolo de emergencia correspondiente. Los trabajadores dieron aviso al Centro de Control del sistema para solicitar la pronta presencia de unidades médicas y paramédicos en el sitio.

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Lamentablemente, al momento de arribar al lugar de la emergencia y brindar la atención correspondiente, los servicios de urgencia médica corroboraron que la persona ya no contaba con signos vitales, declarando formalmente su fallecimiento en el punto.

Con el fin de resguardar la escena y permitir el trabajo expedito de los cuerpos de auxilio, las autoridades operativas del Metrobús procedieron al desalojo total de los usuarios que se encontraban en las instalaciones. Como consecuencia directa de estas acciones, la estación Hospital General de la Línea 3 fue cerrada de manera preventiva en tanto se llevaban a cabo las diligencias, labores técnicas y peritajes correspondientes.

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Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)

Investigación a cargo de las autoridades e investigación legal

Respecto al deslinde de responsabilidades y las causas probables que desencadenaron este fatal desenlace, la dependencia gubernamental precisó que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la encargada de realizar los peritajes de ley y dictaminar oficialmente el origen del deceso.

Por su parte, la administración del Metrobús reafirmó su absoluta disposición para colaborar activamente con el personal ministerial en todo lo que sea requerido para esclarecer los hechos y delegar responsabilidades tanto para el transporte como para el propio usuario.

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Finalmente, el organismo del Gobierno de la Ciudad de México expresó públicamente su profunda solidaridad con la familia, allegados y seres queridos de la víctima ante este doloroso acontecimiento registrado durante las primeras horas del día.

Por el momento, las autoridades sugieren a los usuarios del sistema prever sus viajes y utilizar estaciones alternativas en la zona mientras concluyen las actuaciones legales y operativas correspondientes.

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Las autoridades ya se encargan del traslado del cuerpo. (X/ @MetrobusCDMX)

¿Qué hacer ante un fallecimiento en el Metrobús de la CDMX?

Ante una emergencia médica grave o el repentino fallecimiento de un usuario dentro de las instalaciones o unidades del Metrobús de la Ciudad de México, conocer el protocolo de actuación es fundamental para facilitar la atención de las autoridades e intervenir con orden.

Si presencias que una persona pierde el conocimiento o sufre un colapso dentro de una estación o autobús, lo primero es mantener la calma y dar aviso inmediato al personal de vigilancia, brigadistas o inspectores presentes en los accesos y andenes. En caso de encontrarte dentro de la unidad en movimiento, debes accionar la palanca de emergencia o informar directamente al operador del autobús.

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De manera paralela, el personal del sistema notificará al Centro de Control del Metrobús para solicitar la presencia urgente de los servicios de emergencia (como la Cruz Roja o el ERUM).

Mientras arriban los paramédicos, las autoridades iniciarán el despeje de la zona. Si los cuerpos médicos confirman el deceso, el personal procederá al desalojo y cierre preventivo de la estación o unidad para resguardar la escena, permitiendo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realice las labores periciales y el levantamiento correspondiente.

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