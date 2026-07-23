Testigos desmienten al ICE: mexicano asesinado en Houston no representaba peligro, según declaraciones judiciales

A sign and candles during a vigil after the fatal shooting of Mexican motorist Lorenzo Salgado Araujo by an ICE agent in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian see less

HOUSTON, Texas. Dos pasajeros que viajaban con Lorenzo Salgado Araujo, el hombre de 52 años asesinado por un agente del ICE el pasado 7 de julio, afirmaron ante un tribunal federal que el oficial que disparó no estaba en riesgo de ser atropellado, según declaraciones citadas por AP y reveladas primero por el Texas Tribune.

Esta versión contradice directamente lo señalado por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), que sostuvo poco después del tiroteo que Salgado Araujo había convertido su camioneta en un arma al intentar embestir a un agente, por lo que el disparo habría sido en defensa propia.

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Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, quien fuera asesinado de un disparo por un agente del ICE la semana pasada, recibe abrazos fuera de un funeral público en honor a su padre, el jueves 16 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)

Lo que declararon los testigos

José Trinidad Rojas Pliego y Daniel Tirado Pantoja, quienes viajaban con la víctima esa mañana, incluyeron sus relatos en peticiones de hábeas corpus presentadas ante el tribunal. Entre los puntos clave de sus declaraciones:

Los agentes del ICE se ubicaban a los costados del vehículo, nunca al frente ni detrás.

Un vehículo comenzó a seguirlos y, según los testigos, los golpeó por detrás y luego del lado del conductor .

Salgado Araujo, de acuerdo con Tirado Pantoja, había puesto el vehículo en modo de estacionamiento mientras los agentes disparaban.

Rojas Pliego calificó la versión oficial del gobierno como “una mentira” e “imposible”.

A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

La versión oficial de las autoridades

Un fiscal federal en Texas indicó que los agentes buscaban a dos hombres guatemaltecos que presuntamente serían sujetos de deportación y que conducían una camioneta similar a la de Salgado Araujo. Según esta versión, la víctima ignoró las órdenes de los agentes e intentó atropellar a uno de ellos, lo que derivó en el disparo.

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El caso no cuenta con cámaras corporales ni videos o fotografías del momento del tiroteo que permitan corroborar alguna de las dos versiones de manera independiente.

Houston Police Chief Noe Diaz listens during a press conference about the fatal shooting of Mexican motorist Lorenzo Salgado Araujo by an ICE agent in Houston, Texas, U.S., July 10, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Investigaciones en curso

Aaron Reitz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, informó que su oficina, el FBI, el DHS y autoridades estatales y locales llevan a cabo una investigación conjunta. Por su parte, el DHS confirmó que su Oficina del Inspector General también investiga el caso, y precisó que la oficina del FBI en Houston encabeza pesquisas sobre un posible ataque contra un agente federal.

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Lo que sigue para los detenidos

Los tres hombres que acompañaban a Salgado Araujo fueron arrestados y permanecen en centros de detención migratoria. Dos jueces han emitido órdenes distintas: uno prohibió al gobierno deportar a Rojas Pliego sin autorización judicial, y otro exigió que se notifique con al menos cinco días de anticipación cualquier intento de trasladar o deportar a Tirado Pantoja.

Ambos hombres solicitaron visas destinadas a proteger a víctimas de delitos que colaboran con la justicia, argumentando que sobrevivieron a una “agresión agravada con un arma mortal” y que son testigos materiales del homicidio.

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La muerte de Salgado Araujo se suma a al menos 10 fallecimientos registrados durante operativos migratorios desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, y ha generado protestas en Houston que exigen una investigación independiente y transparente.