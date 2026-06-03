México

Onda tropical No. 4 se desplaza sobre el sureste de México, prevén lluvias fuertes en la capital

Autoridades reportaron que en CDMX se esperan precipitaciones de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo

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Imagen compuesta: un mapa satelital muestra una onda tropical sobre el Golfo de México y sureste de México, con una vista aérea de una ciudad lluviosa.
Una onda tropical avanza sobre el sureste de México, mientras se observan lluvias intensas en la Ciudad de México, con pronóstico de más precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 4 se desplazará este miércoles sobre el sureste de México y provocará lluvias fuertes en la Ciudad de México, así como precipitaciones intensas en entidades como Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la capital del país se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las precipitaciones también afectarán al Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit y Campeche.

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El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían generar deslaves, inundaciones, desbordamiento de ríos y encharcamientos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este 3 de junio?

El pronóstico meteorológico prevé lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en:

  • Coahuila
  • Jalisco
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
Calle urbana de México con agua marrón cubriendo la calzada hasta los neumáticos de los coches. Personas con impermeables caminan y un edificio histórico se ve al fondo.
Peatones se abren paso entre las aguas de una calle inundada en el centro de México, con vehículos parcialmente sumergidos y edificios históricos de fondo, tras un diluvio sin precedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que entidades como Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Tabasco registrarán lluvias muy fuertes.

¿Qué provoca las lluvias en México?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones climáticas serán ocasionadas por diversos sistemas atmosféricos, entre ellos la onda tropical número 4, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una circulación ciclónica en el noroeste del país y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos.

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Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua y oleaje elevado en las costas del Pacífico y la Península de Yucatán.

Persistirá la onda de calor en gran parte del país

Además de las lluvias, el SMN informó que continuará la onda de calor en diversas regiones del territorio nacional. Se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del este de Sonora y norte de Sinaloa.

Termómetro blanco en una pared amarilla mostrando alta temperatura en una calle soleada de México con edificios antiguos, personas buscando sombra y un perro.
La temporada de calor se siente en las calles de México, con un termómetro que registra temperaturas elevadas mientras personas y animales buscan la sombra bajo el sol radiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se pronostican temperaturas de entre 40 y 45 grados en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

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