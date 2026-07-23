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Kenia López Rabadán pide priorizar protección a menores en discusión para regular uso de la IA en México, descarta prohibiciones

La presidenta recordó que el Congreso analizará diversas iniciativas en la materia en el siguiente periodo de sesiones

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Kenia López Rabadán afirmó que el uso de la IA es una discusión obligada del Congreso. | Cámara de Diputados
Kenia López Rabadán afirmó que el uso de la IA es una discusión obligada del Congreso. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostiene que el Congreso mexicano tiene la obligación de discutir la regulación del uso de la Inteligencia Artificial en el próximo periodo ordinario de sesiones.

En entrevista con medios de comunicación, la legisladora advirtió que la regulación debe habilitar el acceso a padres, niñas, niños y adolescentes, garantizando la protección de las infancias frente a las nuevas tecnologías y dotarlos de herramientas para un mejor futuro.

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“Es una alta responsabilidad para que, a través de la ley, las niñas, niños y los adolescentes puedan estar protegidos en medio de esta información, de esta inteligencia artificial, de este acceso a la tecnología. Es importante que esta regulación habilite a los padres y a los propios niños y adolescentes para tener un mejor futuro”, comentó.

La diputada presidenta destaca que existen propuestas de todos los grupos parlamentarios sobre el tema y precisó que el Legislativo debe responder como se ha hecho en otros países.

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“La discusión estará por venir, hay iniciativas presentadas, yo diría que incluso de todos los grupos parlamentarios. Hay unas muy amplias, hay unas más específicas, pero todas yo creo que tienen la misma preocupación”, señaló.

La prohibición no es el camino en regulación de IA

López Rabadán considera que la prohibición del uso de la inteligencia artificial no debe priorizarse.

Subrayó que el objetivo es una regulación que permita a padres, niñas, niños y adolescentes construir un mejor futuro. La legisladora apuntó que la protección debe ser el eje de la ley, no la restricción.

Otros temas: detención de Ernesto Ruffo Appel y negociaciones del T-MEC

En la sesión, la diputada presidenta reitera que Ernesto Ruffo Appel es un preso político y afirma que su detención representa un golpe para quienes han trabajado por la democracia en México.

“Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice.

“Es un preso político porque, para que el huachicol fiscal se haga realidad, requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales”.

Respecto al Tratado Comercial México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC), López Rabadán señala que las mesas de negociación son una oportunidad para la prosperidad de los mexicanos.

“Un segundo descalabro sería muy lamentable en términos de la negociación con Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado comercial”, expone.

Agrega que la seguridad en México es fundamental para fortalecer la confianza y demostrar el estado de derecho.

“Para que seamos socios confiables, para que podamos demostrar que hay estado de derecho, para que podamos estar sentados en igualdad de circunstancias en la mesa del T-MEC, lo que necesitamos es demostrar que aquí en México no se protege a ningún narcopolítico, que no se protege a ningún servidor público que haya tomado la decisión de irse del lado ilegal, y que hay estado de derecho porque se investiga, se aplica la ley y se sanciona”, concluyó.

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