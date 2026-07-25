Natalia MX derrota a Clersss y se queda con el triunfo en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

La streamer mexicana logró vencer a la española Clersss por decisión unanime.

La representación mexicana volvió a brillar en La Velada del Año VI, luego de que Natalia MX consiguiera una importante victoria frente a Clersss en una pelea que mantuvo al público atento durante los tres rounds disputados en el evento organizado por el influencer español Ibai Llanos.

El enfrentamiento comenzó con mucha intensidad, pues desde el primer campanazo la mexicana tomó la iniciativa y salió decidida a buscar a su rival. Natalia intentó imponer condiciones desde los primeros segundos, mientras Clersss respondió con movimientos defensivos, provocaciones y algunos gestos de confianza que encendieron el ambiente sobre el cuadrilátero.

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La mexicana subió al ring con una vestimenta blanca acompañada de detalles en color rosa, incluido un moño colocado en el short. Aunque buscó conectar golpes contundentes, durante el primer asalto no consiguió encontrar la precisión necesaria para hacer daño a la española.

(Captura de pantalla)

Incluso, durante la transmisión, Ibai Llanos y la mesa de analistas consideraron que Clersss había realizado un mejor trabajo en el primer episodio debido a su movilidad y estrategia para evitar los ataques de Natalia.

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Para el segundo round, la historia cambió. La representante mexicana salió con una actitud mucho más agresiva y comenzó a lanzar combinaciones de golpes que obligaron a Clersss a recurrir constantemente al cuerpo a cuerpo para detener el ritmo de la pelea.

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La española buscó frenar los ataques de Natalia mediante abrazos y amarres, una situación que provocó la intervención del árbitro italiano, quien en varias ocasiones les pidió a ambas boxeadoras mantener la distancia y evitar ese tipo de acciones.

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En el último asalto, Natalia MX mantuvo la presión y volvió a buscar conectar golpes más claros. La mexicana salió determinada a cerrar la pelea de la mejor manera posible, mientras Clersss nuevamente utilizó los abrazos como recurso defensivo para intentar controlar los ataques de su contrincante.

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Tras finalizar los tres rounds, llegó el momento de conocer el resultado oficial. Los cinco jueces encargados de evaluar la contienda, provenientes de México, Colombia, Argentina, Montenegro y España, entregaron tarjetas completamente favorables para Natalia MX, decretando una victoria por decisión unánime de 5-0.

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Luego del anuncio, Clersss reconoció el esfuerzo de su rival y aceptó el resultado con una actitud positiva.

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“Me la he pasado genial. Muchas gracias a la gente que me ha apoyado. A veces se pierde y a veces se gana”, declaró la española tras la derrota.

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Por su parte, Natalia MX aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de su preparación y destacó el valor de Clersss por aceptar el reto.

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“Eh, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida también por la oportunidad, gracias a todo el público. Eh, se vive algo muy bonito, nunca había tenido la oportunidad de estar en algo así tan grande. Gracias. Para los que no me conocen, mucho gusto”, comentó la mexicana.

Además, dedicó palabras especiales para su rival: “Eh, a Claire, muchas gracias por su dedicación. Sé que tuvo un cambio físico impresionante, se lo admiro mucho. Eh, los ovarios también de venir a pararse aquí, no es algo fácil”.

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Natalia también reconoció el apoyo de su entrenador Johnny González y de su pareja, peleador de UFC, quien estuvo acompañándola durante todo el proceso de preparación.

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“Eh, a mi entrenador, Johnny González, muchas gracias por la paciencia desde el día uno, desde cómo pararme y todo eso. No lo quiero hacer muy largo para que no se aburran. Eh, y especialmente también para mi novio, peleador de UFC, que estuvo todo el tiempo acompañándome”, finalizó.

Con este triunfo, Natalia MX se convirtió en una de las protagonistas de La Velada del Año VI y confirmó que la disciplina y preparación fueron claves para salir con la mano en alto en uno de los eventos digitales más importantes del mundo.

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