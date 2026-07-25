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México prevé controlar el gusano barrenador en agosto y reabrir la frontera a la exportación de ganado, dice Sheinbaum

Aseguró que esta reapertura será beneficiosa para la ganadería mexicana

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Autoridades estatales detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis
Autoridades detectaron el primer caso de gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @josuealeexis

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los avances sobre el control del gusano barrenador, y anunció que se espera que en agosto ya pueda reabrirse la frontera de Sonora y Estados Unidos para la exportación de ganado.

Durante su gira por el estado de Morelos, la mandataria fue cuestionada sobre los avances en esta crisis para el ganado mexicano y sobre el reciente anuncio sobre la reapertura gradual de la frontera, dado a conocer el pasado 24 de julio.

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“La idea es que hacia la tercera semana de agosto pueda abrirse en Sonora y de ahí, desde Chihuahua y después la apertura total”, explicó la mandataria.

El avance se sustenta en la producción de una nueva cepa de moscas en la planta de Chiapas, tras un año de trabajo coordinado con organizaciones ganaderas, autoridades estatales y la colaboración de Panamá y el gobierno estadounidense.

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“Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas. Ahora se está analizando por COFEPRIS una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, detalló Sheinbaum. La liberación de estos insectos, diseñada para erradicar la plaga, comenzará en dos semanas y seguirá una ruta del norte hacia el sur del país.

El anuncio ocurre un día después de que se diera a conocer que Estados Unidos confirmara la reapertura de las fronteras tras un años de medidas a causa del gusano barrenador.

La notificación formal sobre la reapertura, explicó esta mañana la presidenta, llegó a través de una carta firmada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. “Ayer recibí una carta de la secretaria Romans, de Agricultura de Estados Unidos, y nos informa de esto. Entonces, es muy buena noticia”, celebró.

El control del gusano barrenador y la reapertura fronteriza

El gobierno mexicano ha desplegado una estrategia basada en la producción masiva y liberación de moscas estériles, consideradas más eficientes para erradicar el gusano barrenador. La planta de Chiapas se encarga de la fabricación de estos insectos, mientras la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios analiza la nueva cepa antes de su dispersión en campo abierto.

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La coordinación incluye a los gobiernos estatales, asociaciones ganaderas y autoridades federales. El plan contempla que la liberación de moscas avance desde Sonora y Chihuahua, hasta lograr la apertura total de la frontera con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum subrayó que la reapertura representa el resultado de un año de trabajo técnico y diplomático continuo entre los tres países involucrados.

Impacto económico para ganaderos y mercados

La reapertura de la frontera permitirá que los productores norteños recuperen la exportación de ganado, negocio que permanecía suspendido desde la detección de la plaga. Sheinbaum destacó que la reanudación del comercio beneficiará directamente a miles de familias dedicadas a la cría, engorda y venta de ganado, principalmente en el norte del país.

El cierre fronterizo provocó un incremento en el precio de la carne en Estados Unidos y redujo los ingresos del sector ganadero mexicano. Con la recuperación de la exportación, se prevé un ajuste en los precios internacionales y la reactivación de un flujo comercial clave para la economía nacional.

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

En la coordinación participan la secretaria de Agricultura, Columba López, y el especialista Julio Verdegue, quienes mantienen comunicación permanente con sus contrapartes estadounidenses. A pesar del avance, las autoridades mexicanas reconocen que aún existen detalles técnicos y logísticos por resolver antes de lograr la reapertura total.

La presidenta recibió la confirmación oficial de parte de las autoridades estadounidenses y reiteró que la prioridad es garantizar la sanidad del hato ganadero nacional. El proceso de liberación de moscas, que arrancará en dos semanas, marca la etapa final de una estrategia diseñada para erradicar la plaga y restablecer el flujo comercial.

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