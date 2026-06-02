Esta imagen visualiza el impacto positivo de las semillas de chía en la reducción del colesterol, mostrando una arteria con acumulación de placa junto a vasos con pudín de chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener niveles saludables de colesterol es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y cuidar el corazón.

La alimentación nocturna puede jugar un papel importante en este objetivo, ya que ciertos alimentos consumidos antes de dormir aportan fibra, grasas saludables y nutrientes que contribuyen a reducir el colesterol en la sangre.

PUBLICIDAD

Incluir opciones adecuadas en la última comida del día ayuda a mejorar el perfil lipídico y favorece el bienestar general.

La elección de ciertos ingredientes nocturnos tiene un impacto directo en tu bienestar y la salud de tu corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que puedes consumir antes de dormir para ayudar a reducir el colesterol

Algunos alimentos pueden favorecer la reducción del colesterol si se consumen como parte de la cena o antes de dormir.

Es así que aquí te damos algunas opciones ideales, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard:

Avena: Rica en fibra soluble, ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL. Preparar una porción pequeña de avena con agua o leche descremada es una opción ligera para la noche.

Frutos secos (nueces, almendras): Aportan grasas saludables y fibra. Consumir un pequeño puñado contribuye a mejorar el perfil lipídico.

Yogur natural bajo en grasa Contiene probióticos y proteínas que pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol.

Manzana: Su contenido de fibra y antioxidantes favorece la reducción del colesterol. Puede comerse sola o en trozos con yogur.

Semillas de chía o linaza: Son fuente de omega 3 y fibra soluble. Puedes agregar una cucharadita a yogur o avena.

Frijoles o leguminosas: En pequeñas porciones, aportan fibra y proteínas. Son fáciles de digerir y ayudan a regular el colesterol.

La manzana en la última comida del día favorece la reducción del colesterol por su alto contenido de fibra y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para consumir los alimentos recomendados para ayudar a reducir el colesterol antes de dormir

Aquí tienes algunos consejos para aprovechar al máximo los alimentos recomendados para reducir el colesterol en la cena o antes de dormir:

Elige porciones pequeñas y ligeras Consume cantidades moderadas para evitar molestias digestivas y favorecer un sueño reparador.

Prefiere preparaciones simples Opta por alimentos en su forma natural, como frutas frescas, yogur sin azúcar o avena cocida con agua o leche descremada.

Combina fibra y proteína: Mezcla alimentos ricos en fibra, como avena o manzana, con una fuente de proteína ligera como yogur o leche baja en grasa para mayor saciedad y beneficio metabólico.

Agrega semillas a tus cenas: Espolvorea chía o linaza molida en yogur, ensaladas o fruta para aumentar el aporte de fibra y ácidos grasos omega 3.

Evita azúcares y grasas saturadas: No acompañes estos alimentos con productos ultraprocesados, harinas refinadas ni frituras, ya que pueden contrarrestar sus efectos positivos.

Incluye frutos secos con moderación: Un puñado pequeño de nueces o almendras es suficiente. Evita las versiones saladas o azucaradas.

Crea una rutina nocturna saludable: Procura cenar al menos una hora antes de acostarte y mantén horarios regulares para favorecer la digestión y el control de colesterol.