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Los alimentos que puedes consumir antes de dormir para ayudar a reducir el colesterol

Unos pequeños cambios en la última comida del día pueden marcar la diferencia en tu salud cardiovascular

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Ilustración de una arteria con placa de colesterol y glóbulos rojos, junto a un círculo con tres vasos de pudín de chía y un corazón estilizado.
Esta imagen visualiza el impacto positivo de las semillas de chía en la reducción del colesterol, mostrando una arteria con acumulación de placa junto a vasos con pudín de chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener niveles saludables de colesterol es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y cuidar el corazón.

La alimentación nocturna puede jugar un papel importante en este objetivo, ya que ciertos alimentos consumidos antes de dormir aportan fibra, grasas saludables y nutrientes que contribuyen a reducir el colesterol en la sangre.

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Incluir opciones adecuadas en la última comida del día ayuda a mejorar el perfil lipídico y favorece el bienestar general.

Ilustración de una arteria roja que muestra acumulación de placa amarilla en las paredes y partículas rojas brillantes flotando, con un laboratorio médico de fondo.
La elección de ciertos ingredientes nocturnos tiene un impacto directo en tu bienestar y la salud de tu corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que puedes consumir antes de dormir para ayudar a reducir el colesterol

Algunos alimentos pueden favorecer la reducción del colesterol si se consumen como parte de la cena o antes de dormir.

Es así que aquí te damos algunas opciones ideales, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard:

  • Avena: Rica en fibra soluble, ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL. Preparar una porción pequeña de avena con agua o leche descremada es una opción ligera para la noche.
  • Frutos secos (nueces, almendras): Aportan grasas saludables y fibra. Consumir un pequeño puñado contribuye a mejorar el perfil lipídico.
  • Yogur natural bajo en grasa Contiene probióticos y proteínas que pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol.
  • Manzana: Su contenido de fibra y antioxidantes favorece la reducción del colesterol. Puede comerse sola o en trozos con yogur.
  • Semillas de chía o linaza: Son fuente de omega 3 y fibra soluble. Puedes agregar una cucharadita a yogur o avena.
  • Frijoles o leguminosas: En pequeñas porciones, aportan fibra y proteínas. Son fáciles de digerir y ayudan a regular el colesterol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzana en la última comida del día favorece la reducción del colesterol por su alto contenido de fibra y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para consumir los alimentos recomendados para ayudar a reducir el colesterol antes de dormir

Aquí tienes algunos consejos para aprovechar al máximo los alimentos recomendados para reducir el colesterol en la cena o antes de dormir:

  • Elige porciones pequeñas y ligeras Consume cantidades moderadas para evitar molestias digestivas y favorecer un sueño reparador.
  • Prefiere preparaciones simples Opta por alimentos en su forma natural, como frutas frescas, yogur sin azúcar o avena cocida con agua o leche descremada.
  • Combina fibra y proteína: Mezcla alimentos ricos en fibra, como avena o manzana, con una fuente de proteína ligera como yogur o leche baja en grasa para mayor saciedad y beneficio metabólico.
  • Agrega semillas a tus cenas: Espolvorea chía o linaza molida en yogur, ensaladas o fruta para aumentar el aporte de fibra y ácidos grasos omega 3.
  • Evita azúcares y grasas saturadas: No acompañes estos alimentos con productos ultraprocesados, harinas refinadas ni frituras, ya que pueden contrarrestar sus efectos positivos.
  • Incluye frutos secos con moderación: Un puñado pequeño de nueces o almendras es suficiente. Evita las versiones saladas o azucaradas.
  • Crea una rutina nocturna saludable: Procura cenar al menos una hora antes de acostarte y mantén horarios regulares para favorecer la digestión y el control de colesterol.

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