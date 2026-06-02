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Los cárteles mexicanos ya “están utilizando drones”: Marco Rubio advierte que EEUU podría ser el siguiente blanco

La nueva arma del narco que preocupa a Washington: El Secretario de Estado de los Estados Unidos advierte sobre drones de los cárteles en el Senado

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día en que comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para tratar la solicitud de presupuesto del presidente Donald Trump para el Departamento de Estado correspondiente al año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Evan Vucci
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día en que comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para tratar la solicitud de presupuesto del presidente Donald Trump para el Departamento de Estado correspondiente al año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Evan Vucci

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes ante el Senado de su país en medio de una agenda cargada: guerra con Irán, poderes de guerra en disputa con el Congreso y, de paso, México. Durante la audiencia, Rubio afirmó que los cárteles mexicanos podrían usar sus drones contra objetivos estadounidenses: “Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”.

La comparecencia fue la primera de Rubio ante el Congreso desde el inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero. El funcionario encuadró la amenaza como parte de un desafío global: “Es un problema generalizado. Está ocurriendo cada día en todo el mundo”.

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La advertencia sobre los drones no es nueva ni exclusiva de Rubio, y el uso de esa tecnología por parte de grupos criminales en México es un hecho documentado. Lo que sí resulta significativo es el momento en que se pronuncia y el tablero político sobre el que cae.

Una coalición hemisférica que deja fuera a México

En esa misma comparecencia, Rubio también se refirió al continente. “Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en las cuestiones de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica”, declaró el secretario de Estado.

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La referencia apunta directamente al Escudo de las Américas, la iniciativa regional lanzada en marzo pasado. La coalición busca coordinar esfuerzos militares y de inteligencia entre las naciones participantes para combatir las organizaciones criminales transnacionales, en particular los cárteles de la droga que operan en el continente. Entre los países alineados con la iniciativa figuran gobiernos de derecha afines a Trump, como los de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. México, de nueva cuenta, no está en la lista.

Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destaca la creación de una coalición regional llamada Escudo de las Américas. Esta iniciativa, lanzada en marzo, agrupa a más de una docena de países aliados para coordinar acciones de seguridad y prosperidad económica, enfocadas en combatir a organizaciones criminales transnacionales. En la lista de países participantes figuran gobiernos de derecha cercanos a Trump, como Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. México no forma parte de la coalición.

*Información en desarrollo

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