Los cárteles mexicanos ya “están utilizando drones”: Marco Rubio advierte que EEUU podría ser el siguiente blanco

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes ante el Senado de su país en medio de una agenda cargada: guerra con Irán, poderes de guerra en disputa con el Congreso y, de paso, México. Durante la audiencia, Rubio afirmó que los cárteles mexicanos podrían usar sus drones contra objetivos estadounidenses: “Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”.
La comparecencia fue la primera de Rubio ante el Congreso desde el inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero. El funcionario encuadró la amenaza como parte de un desafío global: “Es un problema generalizado. Está ocurriendo cada día en todo el mundo”.
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La advertencia sobre los drones no es nueva ni exclusiva de Rubio, y el uso de esa tecnología por parte de grupos criminales en México es un hecho documentado. Lo que sí resulta significativo es el momento en que se pronuncia y el tablero político sobre el que cae.
Una coalición hemisférica que deja fuera a México
En esa misma comparecencia, Rubio también se refirió al continente. “Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en las cuestiones de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica”, declaró el secretario de Estado.
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La referencia apunta directamente al Escudo de las Américas, la iniciativa regional lanzada en marzo pasado. La coalición busca coordinar esfuerzos militares y de inteligencia entre las naciones participantes para combatir las organizaciones criminales transnacionales, en particular los cárteles de la droga que operan en el continente. Entre los países alineados con la iniciativa figuran gobiernos de derecha afines a Trump, como los de Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador. México, de nueva cuenta, no está en la lista.
*Información en desarrollo
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