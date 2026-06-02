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Dengue en México: avanza aprobación de dos vacunas y desarrollo de mosquitos contra virus para reducir 50% los casos

El secretario de Salud informó que en lo que va del año se han registrado más de 2 mil casos a nivel nacional

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Un hombre con traje y gafas habla en un podio con el escudo de México. A su derecha, una imagen de primer plano de un mosquito grande con abdomen rojizo.
Un funcionario del gobierno mexicano habla en un podio con el escudo nacional, mientras una imagen de un mosquito transmisor de enfermedades se proyecta en el fondo, resaltando los esfuerzos en salud pública contra vectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kershenobich, secretario de Salud, informó sobre los avances en el combate al contagio del Dengue en México, reiterando que el gobierno federal busca reducir los casos hasta en un 50% hacia el 2030.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que, como parte de las acciones, las autoridades de salud han trabajado en tres ejes relacionadas a la medicina preventiva.

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Detalló que de enero a mayo de este año se han registrado 2 mil 136 casos de dengue a nivel nacional, de los cuales mil 140 tienen signos de alarma.

Sin embargo, hasta el momento cuatro personas han fallecido por la misma enfermedad, una en el estado de Veracruz, una en Tabasco, una en Michoacán y otra en Oaxaca.

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Mencionó que en 2024 y 2025 hubo “un verdadero brote muy importante, de dengue”, señaamndo que ya se logró disminuir significativamente los casos “a través de una serie de medidas preventivas”.

“El objetivo que nos planteamos al llegar, eh, a la administración era reducir en un cincuenta por ciento los casos nuevos de dengue, zika y chikungunya hacia el 2030.

“Y lo hemos estado logrando y creo que podremos incluso avanzar más allá del cincuenta por ciento en la disminución. Lo hemos hecho con distintas acciones2, agregó.

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