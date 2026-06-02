México

Gobierno de Sheinbaum pide sancionar a Víctor ‘N’, maestro de Ecatepec que abusó de alumna de 14 años alegando “un noviazgo”

La Secretaría de las Mujeres recordó que las relaciones sexo-afectivas entre adultos y menores de edad son un delito

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Una de las personas más cercanas a ella vulneró su confianza y quebró su ser a temprana edad.
Una de las personas más cercanas a ella vulneró su confianza y quebró su ser a temprana edad. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Secretaría de las Mujeres hizo un llamado para que las autoridades judiciales del Estado de México sancionen a Víctor ‘N’, maestro de aproximadamente 50 años de edad que abusó sexualmente de una alumna de 14 años, alegando que ambos sostenían una relación de noviazgo.

En un comunicado, la dependencia acusó que el hombre fue detenido y posteriormente liberado por jueces que omiten trabajar con perspectiva de género y la protección a las infancias, lo cual calificó como “una grave vulneración de los derechos de la adolescente”.

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“Sobre el caso del profesor Victor “N”, un hombre de aproximadamente 50 años, quien menciona haber tenido una relación de “noviazgo” con su alumna menor de edad de 14 años; y quien tras ser detenido logró su libertad mediante jueces que omiten juzgar con perspectiva de género y con protección a las infancias", indicó.

En el mismo documento, la secretaría condenó “rotundamente” el caso y recordó que las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones entre adultos.

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Explicó que la diferencia de edad y condiciones de poder genera una situación de especial riesgo para niñas, niños y adolescentes, por lo que la situación debe atenderse con perspectiva de genero y conforme a la ley.

En este sentido reiteró su llamado a que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de México actúen conforme a los principios de protección integral de la niñez, perspectiva de género e interés superior de la infancia.

“Las decisiones judiciales en asuntos que involucran posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes deben garantizar el acceso efectivo a la justicia integral y a la protección de las víctimas”, puntualizó.

Asimismo, expresó su rechazó a “cualquier forma de normalización o justificación de relaciones entre personas adultas y menores de edad” y señaló que confía en que las autoridades competentes sancionarán al agresor y procurarán justicia integral para la víctima.

“Reiteramos nuestro compromiso de acompanar todas las acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, concluyó.

Caso de Víctor ‘N’: maestro de Ecatepec abusa de menor alegando noviazgo

En enero de 2026, Leticia Estrada descubrió que el profesor de coro y tecnología de su hija de 14 años, Víctor “N”, mantenía una relación con la menor, la cual él mismo calificó como “noviazgo”. La madre halló conversaciones comprometedoras en una aplicación del celular de la adolescente durante las vacaciones de fin de año.

El acercamiento habría iniciado en septiembre de 2025, dentro de la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, donde el docente tenía trato cotidiano con la alumna.

Tras confirmar la situación, la familia difundió un audio donde el maestro admite la relación y expresa su deseo de formalizarla ante los padres.

Leticia Estrada rechazó la propuesta y le recriminó la diferencia de edades, señalando la traición a la confianza depositada en él como responsable del coro.

La madre presentó una denuncia formal por abuso sexual, pero la respuesta inicial de la escuela fue reubicar al docente, medida que consideró insuficiente.

Posteriormente, el maestro acudió al domicilio familiar para justificar sus intenciones. La denuncia penal llevó a que un juez dictara prisión preventiva oficiosa, aunque luego el docente obtuvo un amparo que le permitió el arresto domiciliario tras pagar una garantía de 75 mil pesos.

Esta situación generó temor y frustración en la familia, ya que el domicilio del maestro se encuentra a cinco minutos de su casa.

En redes sociales, usuarios exigen que el delito sea reclasificado como pederastia o violación equiparada, lo que implicaría sanciones más severas. El caso sigue abierto y la familia espera una resolución acorde a la gravedad de los hechos.

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