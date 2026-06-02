Integrantes de la CNTE destruyen estatuas del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo nueve días de que la Ciudad de México reciba el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) causaron daños a varias estatuas de futbolistas instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de la ambientación de la capital rumbo al torneo internacional.

Durante las movilizaciones realizadas este martes 2 de junio, los manifestantes derribaron algunas de las figuras, les retiraron la vestimenta y quemaron parte de las estructuras.

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Los hechos ocurrieron en medio de una jornada marcada por bloqueos, marchas y afectaciones viales en distintos puntos de la capital del país.

¿Por qué se manifiesta la CNTE?

(REUTERS/Luis Cortes)

Las recientes protestas de la CNTE comenzaron el pasado 15 de mayo y desde entonces el magisterio disidente mantiene un plantón permanente en las inmediaciones del Zócalo capitalino, además de realizar bloqueos en avenidas estratégicas de la capital.

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Entre sus principales demandas se encuentra un aumento salarial del 100 por ciento, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidarias y la eliminación del modelo de cuentas individuales administradas por las Afores.

La organización también exige la derogación de las reformas educativas de 2013 y 2019, cambios en el esquema de cálculo de pensiones basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como mayores recursos para infraestructura educativa y justicia para docentes afectados por procesos administrativos anteriores.

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Las movilizaciones de este martes incluyeron bloqueos en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Paseo de la Reforma, Circuito Interior, el cruce de Reforma e Insurgentes y accesos al Centro Histórico.