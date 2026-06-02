México

Integrantes de la CNTE destruyen estatuas del Mundial 2026 en Paseo de la Reforma

Los hechos se producen a días de que la capital reciba el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

Guardar
Google icon
Dibujo a lápiz de color de una gran figura de un futbolista argentino con camiseta Albiceleste, en un parque con árboles y multitudes de personas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo nueve días de que la Ciudad de México reciba el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) causaron daños a varias estatuas de futbolistas instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de la ambientación de la capital rumbo al torneo internacional.

Durante las movilizaciones realizadas este martes 2 de junio, los manifestantes derribaron algunas de las figuras, les retiraron la vestimenta y quemaron parte de las estructuras.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en medio de una jornada marcada por bloqueos, marchas y afectaciones viales en distintos puntos de la capital del país.

¿Por qué se manifiesta la CNTE?

(REUTERS/Luis Cortes)
(REUTERS/Luis Cortes)

Las recientes protestas de la CNTE comenzaron el pasado 15 de mayo y desde entonces el magisterio disidente mantiene un plantón permanente en las inmediaciones del Zócalo capitalino, además de realizar bloqueos en avenidas estratégicas de la capital.

PUBLICIDAD

Entre sus principales demandas se encuentra un aumento salarial del 100 por ciento, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidarias y la eliminación del modelo de cuentas individuales administradas por las Afores.

La organización también exige la derogación de las reformas educativas de 2013 y 2019, cambios en el esquema de cálculo de pensiones basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como mayores recursos para infraestructura educativa y justicia para docentes afectados por procesos administrativos anteriores.

Las movilizaciones de este martes incluyeron bloqueos en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Paseo de la Reforma, Circuito Interior, el cruce de Reforma e Insurgentes y accesos al Centro Histórico.

Temas Relacionados

CNTEMundial 2026Copa del MundoPaseo De La Reformamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La vivienda ya no se compra para vivir, sino para invertir: el origen de una crisis creciente

Este panorama ha dado lugar a fenómenos como la “gentrificación” en colonias populares de México

La vivienda ya no se compra para vivir, sino para invertir: el origen de una crisis creciente

Entre cifras optimistas y bolsillos vacíos: la inflación alimentaria persiste y las familias destinan hasta 90% de sus ingresos en comida

Productos como el tomate, el chile, los cítricos, la carne, los aceites, el café y hasta el papel higiénico desafían la efectividad del PACIC

Entre cifras optimistas y bolsillos vacíos: la inflación alimentaria persiste y las familias destinan hasta 90% de sus ingresos en comida

Salva a las abejas en México: cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores

Desde el 1 de junio de 2026, personas, escuelas y organizaciones pueden inscribirse en la red nacional y convertir jardines, balcones o huertos en espacios seguros para abejas, mariposas, colibríes y murciélagos

Salva a las abejas en México: cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores

Lilly Téllez responde a Sheinbaum: “Trump ordenó la lucha contra los cárteles”

La legisladora del PAN señala que la falta de cooperación entre México y Estados Unidos agrava la crisis de seguridad nacional

Lilly Téllez responde a Sheinbaum: “Trump ordenó la lucha contra los cárteles”

Refugio en CDMX: así funciona la atención a víctimas de trata de personas

Tras una década de labor, el centro ha ofrecido protección y recuperación personalizada a más de 200 personas, apoyando su salud física y mental

Refugio en CDMX: así funciona la atención a víctimas de trata de personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

De enemigos a aliados: el pacto que une a los Arellano Félix con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Imelda Tuñón lanza otra fuerte acusación contra Maribel Guardia: “Tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

Mariana Ochoa revive la polémica de la auditoría con Ari Borovoy y destapa una charla pendiente con Érika Zaba

DEPORTES

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

Perrito se vuelve viral al destruir álbum del Mundial 2026 de su dueña: usuarios terminan defendiéndolo

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

¿Se va Checo Pérez? Cadillac aclara la situación del mexicano y Bottas en la Fórmula 1

WWE en México 2026: estos serán los precios de los boletos para RAW y SmackDown en la Arena CDMX