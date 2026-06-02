México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 2 de junio

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,13 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,41% respecto al precio de cierre anterior de 20,21 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,05%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,97%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una caída en su valor. La volatilidad actual del 3,99% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,84%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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