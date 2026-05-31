Francesto Fortunato y Alegna González, reyes de la marcha en la Gran Vía de Madrid

Madrid, 31 may (EFE).- El italiano Francesco Fortunato, medallista de bronce europeo en Roma 2024, y la mexicana Alegna González, subcampeona mundial en Tokio 2025, se proclamaron este domingo reyes de la marcha en el Gran Premio Internacional, de categoría oro World Athletics, disputado en la Gran Vía de Madrid sobre un recorrido de 10 kilómetros.

Alegna González repitió victoria de nuevo en Madrid un año después de ganar por primera vez. En esta ocasión lo hizo tras llegar como favorita y con un crono de 44:03.

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“A pesar de la dura competencia que he tenido y del calor, me he visto muy bien mentalmente y he podido ganar, que era mi objetivo. Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad. Ahora a centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto”, apuntó la atleta mexicana.

Por detrás, para acompañarla en el podio, la peruana Evelyn Inga (44:16) y la española Aldara Meilán (44:46), que pulverizó su propia marca personal, que hasta ahora era de 45:06. Las siguientes españolas fueron Julia Suárez y Alicia Sánchez al finalizar en decimotercera y vigésimo quinta posición, respectivamente.

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También repitió victoria, aunque en su caso tres años después, Francesco Fortunato, que ya ganó en Madrid en 2023. El italiano hizo frente al intenso calor de la capital española y se impuso con un tiempo de 39:16.

“Estoy feliz por haber ganado, que era mi objetivo. Esta temporada está yendo francamente bien y espero seguir así para llegar en la mejor forma posible al Europeo de Birmingham, que es el gran reto de la temporada”, dijo Fortunato, tras terminar la carrera.

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Segundo fue el español Paul McGrath, medallista de bronce en 20 kilómetros en el último Mundial de Tokio, quedó segundo (39:24), y tercero concluyó el brasileño Caio Bonfim (39:32).

Los mejores españoles, tras Paul McGrath, fueron Diego García Carrera, que a su vez es director técnico de Madrid Marcha, y Álvaro López, que finalizaron en octava y décima posición con registros de 40:12 y 40:18, respectivamente.

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El momento más emotivo de la jornada fue con el homenaje que se produjo antes de la salida al ecuatoriano Jefferson Pérez, una de las 'leyendas' del atletismo mundial con un oro olímpico en Atlánta'96 y tres oros mundiales, que fue nombrado embajador de Madrid Marcha.

“Si empiezo a recordar momentos históricos de la marcha se me ocurren el Coliseo en el Mundial de Roma o la Torre Eiffel en los Juegos Olímpicos de París, pero por supuesto también la Gran Vía en el corazón de Madrid, el corazón del mundo. De esta forma, estoy muy honrado por haber vivido este homenaje y es todo un orgullo ser Embajador de Madrid Marcha para América Latina”, apuntó el exmarchador.

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La presencia de Jefferson en la Gran Vía movilizó además a numerosos aficionados y representantes de la comunidad ecuatoriana residente en España, que quisieron sumarse a una jornada especialmente emotiva para él. EFE

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