Alegna González: "Admiro mucho a María Pérez, las demás tratamos de hacer lo mismo"

David Ramiro

Madrid, 30 may (EFE).- La mexicana Alegna González, subcampeona mundial de marcha, se encuentra en Madrid para participar en el Gran Premio Internacional de Marcha, de categoría oro World Athletics y que ya ganó en 2025, mismo año en que logró la medalla de plata en Tokio solo por detrás de la española María Pérez, una atleta a la que admira "muchísimo".

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Alegna González (Ojinaga, Chihuahua; 1999) llega a Madrid en el mejor momento deportivo de su carrera. Encadena victorias en cada carrera a la que ve, tiene las cosas muy claras y un plan de trabajo metódico encaminado para lograr éxitos a corto plazo, el próximo los Juegos Centroamericanos, ayudado por el apoyo que recibe de la estructura gubernamental de su país.

P: ¿Qué tal se encuentra en Madrid?

R: Muy bien. He tenido la oportunidad de ir a entrenar al Parque del Retiro y a la Casa de Campo y es espectacular. El clima es bastante caliente pero me gusta. Es grato tener este tipo de situaciones aunque el clima puede influir en una competición. Aquí en Madrid hay que estar preparada para el recorrido, que tiene diez subiditas, pero me encanta estar de nuevo en esta competición, que es de mis favoritas.

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P: Este año llega en racha. Tres carreras, tres victorias

R: Me ha ido muy bien. He ganado en Filadelfia, en 5.000 metros, y en Rio Maior (Portugal) y La Coruña (España) en medio maratón. Ahora voy a intentar ganar en Madrid pero no será fácil. Todas las que estamos queremos lo mismo pero yo intentaré hacerlo lo mejor posible.

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P: En 2025, después de Madrid, logró la plata en los Mundiales de Tokio

R: Afortunadamente pude lograr esa ansiada medalla que llevaba tanto tiempo buscando. Estaba cerca pero siempre en esos quintos lugares. Me quité un peso de encima con esa plata porque era mucho tiempo deseándolo. Yo entrenaba mucho, creo que bien, pero no se dio, y ahora la presión es mantener esa medalla.

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P: El año que viene el Mundial es en China. ¿Lo piensa?

R: Sí, ese Mundial va a ser complicado porque las chinas querrán ganar y seguro que aumentan su nivel.

P: Para los Juegos de Los Ángeles, ¿cuánto tiempo queda en su cabeza?

R: Poco tiempo. Creo que el próximo año será enfocarse en Los Ángeles y los Mundiales de China serán una referencia a todos niveles.

P: ¿Está en su mejor momento deportivo?

R: Yo creo que sí. Me encuentro en el mejor momento en cuanto a tiempo, entrenamientos y rendimiento. Llevo un año sin lesiones, no me he resentido de los problemas que tuve, y me veo una atleta más madura.

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P: ¿Cómo es su día a día de entrenamientos?

R: Vivo en la Ciudad de México aunque soy originaria de Chihuahua. Me fui a vivir a la parte norte de la ciudad porque tiene más altura, estamos a 2.300 metros, y además ahí está el Centro de Alto Rendimiento. Entrenamos dos veces al día, por la mañana es más pesado, por la tarde es más flojo, y hacemos complemento de gimnasio y natación.

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P: ¿Trabaja también el aspecto mental?

R: Tengo una psicóloga que me ayuda bastante. Estoy muy centrada, sé lo que quiero, pero siempre es bueno tener un apoyo y alguien con quién compartir tus cosas aparte de la familia. Mi hermano es el principal psicólogo.

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P: ¿Le ha cambiado mucho la medalla de plata mundial?

R: No. En México tenemos atletas muy buenos, muy destacados, y a todos les tratan por igual. Nunca hay que sentirse más que otro porque nunca sabes lo que puede pasar en el futuro. Yo siempre tengo los pies en la tierra y los resultados son a base de trabajo.

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P: ¿Dónde está su margen de mejora?

R: En completar los entrenamientos. Soy una persona bastante floja, entonces no me gustan. Lo que más me gusta es competir. Ahí saco mi mejor versión y siento que tengo que mejorar las distancias. Me dan flojeras y pienso que queda mucho por caminar.

P: A la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, siempre se la ve apoyando a las deportistas del país de forma muy efusiva. ¿Tiene relación con ella?

R: Felicita a través del organismo público pero es verdad que está muy unida a las mujeres. Siempre nos manda su apoyo y tiene un buen programa deportivo a través del gobierno. Con eso nos basta. Lo agradecemos mucho, igual que la cercanía con nuestro director y que nos lo hace saber.

P: ¿En qué momento se encuentra el atletismo mexicano?

R: En uno bueno. Tenemos algunas medallas mundiales, no solo en marcha, que antes era lo que más destacaba, pero ahora ya tenemos en salto de altura y lanzamiento. Vamos bien.

P: Este año no hay Mundial ni Juegos. ¿Cuál es su hoja de ruta?

R: Lo más importante son los Juegos Centroamericanos que son en la República Dominicana en agosto.

P: ¿Cómo ve a sus rivales para este año?. Por ejemplo María Pérez, Kimberly García, Paula Torres...

R: Muy bien. Kimberly tuve buena competición en Podebrady, en el Mundial Paula rindió a un gran nivel y de María qué decir. Es muy buena, muy fuerte, se la ve física y mentalmente. La admiro muchísimo y las demás tratamos de hacer lo mismo que ella.

P: ¿Cuál es su sueño para este 2026?

R: Ganar una medalla en los Juegos Centroamericanos y seguir con esta racha que llevo. EFE

(foto)