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La SEP confirma nuevo examen en todas las escuelas: será obligatorio para jóvenes de 14 a 18 años

La Secretaría de Educación Pública implementa una nueva estrategia nacional para promover la salud mental de adolescentes en escuelas de todo México

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Una mujer habla en un micrófono en un evento. Detrás, un gráfico muestra seis puntos numerados y un mensaje central: 'Cuidarse es un acto colectivo'
El programa nacional de acompañamiento socioemocional está dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato en todo México. (Gobierno de México)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) avanza en la implementación de la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 22 de abril de 2026, con el objetivo de establecer un programa de acompañamiento socioemocional para jóvenes de secundaria y bachillerato en todo México.

La iniciativa, encabezada por el titular del organismo, Mario Delgado Carrillo, busca establecer un sistema permanente de monitoreo y prevención para identificar a tiempo riesgos relacionados con la salud mental en la adolescencia.

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El programa involucrará a más de 6 millones de estudiantes, contará con el apoyo de 678 mil docentes y no tendrá un carácter calificativo ni punitivo.

Seis ejes para transformar la salud mental de la juventud

El programa gubernamental se articula en torno a seis ejes principales. Estos son:

  1. Campaña masiva de sensibilización: Difusión de mensajes preventivos y de autocuidado en medios de comunicación y escuelas para promover la salud mental en adolescentes.
  2. Distribución de 18 millones de Guías del ABC de las emociones: Entrega de materiales impresos y digitales dirigidos a jóvenes, familias y docentes, con información práctica sobre gestión emocional, redes sociales y cuándo pedir ayuda.
  3. Actividades semanales en el aula: Espacios programados de una hora cada semana para que alumnos y docentes trabajen el reconocimiento y manejo de emociones en el entorno escolar.
  4. Asambleas informativas: Convocatoria a reuniones abiertas que incluyen a estudiantes, madres, padres, cuidadores, directivos y maestros para crear comunidad y acompañar a los jóvenes.
  5. Pláticas interactivas con especialistas: Realización de talleres y charlas presenciales en escuelas, a cargo de brigadas de salud pública, para abordar mitos, realidades y herramientas de autocuidado en salud mental.
  6. Fortalecimiento de la Línea de la Vida: Refuerzo del servicio nacional de atención telefónica (800 911 2000), disponible para orientación y apoyo en salud mental a jóvenes y sus familias.

De acuerdo con la SEP y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la campaña de sensibilización arrancará de inmediato.

Las guías estarán disponibles en formato digital durante este ciclo escolar y en versión impresa para el siguiente año lectivo, extendiéndose a estudiantes de tercero de secundaria y de bachillerato.

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El material abordará gestión emocional, efectos de las redes sociales y señales de alerta para solicitar ayuda, según detalló la subsecretaria Tania Rodríguez Mora.

Fortalecen la Línea de la Vida (800 911 2000) como parte del ABC de las emociones, ofreciendo orientación y apoyo en salud mental para jóvenes y familias dentro de la estrategia nacional de salud mental. (Gobierno de México)
Fortalecen la Línea de la Vida (800 911 2000) como parte del ABC de las emociones, ofreciendo orientación y apoyo en salud mental para jóvenes y familias dentro de la estrategia nacional de salud mental. (Gobierno de México)

Un enfoque integral y preventivo

A diferencia de una evaluación tradicional, esta estrategia socioemocional no tendrá valor cuantitativo ni calificativo.

El objetivo es detectar señales de alerta tempranas y canalizar a los jóvenes que requieran atención especializada, evitando el estigma y promoviendo el autocuidado.

Las actividades en el aula, que se realizarán al menos una hora por semana, estarán enfocadas en el reconocimiento y manejo de emociones, como parte del plan de la Nueva Escuela Mexicana, explicó el secretario Mario Delgado Carrillo.

La estrategia incluye la intervención de 300 brigadas interdisciplinarias que recorrerán escuelas de todo el país para ofrecer pláticas, talleres y orientación directa, así como la participación de los Centros Comunitarios México Imparable, dotados de especialistas en salud mental.

¿Qué busca la Estrategia Nacional del ABC de las Emociones?

La iniciativa responde a datos de la ENCODAT 2025, que señala que el 10 % de los adolescentes mexicanos presenta malestar psicológico, mientras que el 3,3 % ha tenido ideas suicidas y el 18,1 % ha sufrido algún tipo de violencia.

Frente a estas cifras, el gobierno apuesta por una política pública que promueva la prevención temprana, la atención diferenciada y el acompañamiento escolar, cultural y comunitario.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó: “Cuidarnos es una actividad colectiva. No solo es responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad: madres, padres, cuidadores y jóvenes”.

El enfoque es integral, y contempla tanto la intervención escolar como la participación de familias y la disponibilidad de atención en centros de salud y hospitales para quienes requieran apoyo psicológico, psiquiátrico o neurológico.

Imagen generada por IA. Alumno de secundaria, sentado solo en su pupitre dentro de un aula. El estudiante apoya la cabeza en sus brazos sobre la mesa, con expresión de tristeza y agotamiento.
La iniciativa responde a la ENCODAT 2025, que reporta malestar psicológico en 10% de adolescentes, ideas suicidas en 3.3% y experiencias de violencia en 18.1%. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Participación comunitaria y acompañamiento

Las asambleas informativas y las pláticas interactivas serán espacios abiertos donde estudiantes, docentes, madres, padres y cuidadores podrán compartir preocupaciones y recibir herramientas para afrontar retos emocionales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su área de Prevención a las Violencias, también participa en la difusión de mensajes preventivos por distintos canales.

El diseño de la estrategia pretende que el acompañamiento se extienda más allá de la escuela, involucrando a toda la comunidad y evitando etiquetas o estigmas.

Las líneas de atención, tanto telefónicas como presenciales, estarán reforzadas para responder a la demanda de apoyo de los jóvenes.

Respuesta nacional ante una problemática urgente

Este nuevo modelo de acompañamiento socioemocional representa un cambio de paradigma en la atención a la salud mental juvenil en México.

El modelo, fundamentado en la prevención y el acompañamiento, busca reducir el riesgo de suicidio, la violencia y el consumo de sustancias, así como fortalecer las habilidades para la vida y la resiliencia.

La estrategia “El ABC de las emociones” marca el inicio de una intervención colectiva, permanente y sin precedentes, en la que el Estado, las escuelas y las familias trabajarán juntos para proteger el bienestar emocional de millones de adolescentes mexicanos.

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