Hacienda, UIF y Aduanas protegen el comercio exterior, firman convenio contra el contrabando

La UIF y la ANAM firman un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la lucha contra ilícitos en comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron este 1 de junio un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa contra conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la SHCP, el acuerdo busca establecer bases para compartir y consultar información estratégica que apoye las atribuciones de ambas instituciones, con énfasis en acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales ligadas a la entrada y salida de mercancías del país.

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Con este instrumento, según la SHCP, la UIF puede compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y por quienes realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable, para detectar riesgos en comercio exterior y aplicar medidas preventivas y correctivas.

La SHCP destaca el intercambio de productos de inteligencia derivados de reportes de entidades financieras y actividades vulnerables. Credito: cuartoscuro

Según el comunicado, la ANAM puede proporcionar información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos para apoyar las atribuciones de la UIF en inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

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El convenio también incluye capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la creación de grupos de trabajo especializados, además de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, con garantías de confidencialidad y protección de datos personales.

UIF emite alerta por lavado de dinero y trata de personas ante Mundial 2026

La UIF emitió una alerta el 27 de mayo sobre el aumento del riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026 en México. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

La UIF alertó el pasado 27 de mayo sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026, al advertir que la movilidad masiva de personas y recursos por la Copa de la FIFA puede elevar operaciones ilícitas antes, durante y después del torneo, según un reporte difundido por la Secretaría de Hacienda.

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De acuerdo con la SHCP, la herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). El documento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados, según la dependencia.

La alerta respondió a que los sujetos obligados del sistema financiero y actividades vulnerables deben reforzar el monitoreo, la identificación de operaciones inusuales y la evaluación de riesgos vinculados con el torneo.

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El alertamiento está dirigido a sujetos obligados como instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera y sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas, entre otras.

La UIF indicó que esos actores deben poner atención especial en la identificación de clientes en las ciudades sede y en los corredores migratorios. Sobre la actuación frente a un caso sospechoso, el documento de la SHCP estableció: “Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”.

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