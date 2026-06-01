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Hacienda, UIF y Aduanas protegen el comercio exterior, firman convenio contra el contrabando

La alianza establece mecanismos para compartir datos, integrando inteligencia y prevención contra actividades ilegales

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Un globo terráqueo centrado en México, con flechas blancas que simulan el comercio. Billetes de dólar estadounidense y pesos mexicanos flotando y en pilas.
La UIF y la ANAM firman un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la lucha contra ilícitos en comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron este 1 de junio un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa contra conductas ilícitas vinculadas con el comercio exterior, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la SHCP, el acuerdo busca establecer bases para compartir y consultar información estratégica que apoye las atribuciones de ambas instituciones, con énfasis en acciones de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilegales ligadas a la entrada y salida de mercancías del país.

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Con este instrumento, según la SHCP, la UIF puede compartir con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por entidades financieras y por quienes realizan actividades vulnerables, conforme a la normatividad aplicable, para detectar riesgos en comercio exterior y aplicar medidas preventivas y correctivas.

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La SHCP destaca el intercambio de productos de inteligencia derivados de reportes de entidades financieras y actividades vulnerables. Credito: cuartoscuro

Según el comunicado, la ANAM puede proporcionar información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos para apoyar las atribuciones de la UIF en inteligencia financiera y prevención de operaciones ilícitas.

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El convenio también incluye capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la creación de grupos de trabajo especializados, además de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, con garantías de confidencialidad y protección de datos personales.

UIF emite alerta por lavado de dinero y trata de personas ante Mundial 2026

La UIF emitió una alerta el 27 de mayo sobre el aumento del riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026 en México. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)
La UIF emitió una alerta el 27 de mayo sobre el aumento del riesgo de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026 en México. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

La UIF alertó el pasado 27 de mayo sobre riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026, al advertir que la movilidad masiva de personas y recursos por la Copa de la FIFA puede elevar operaciones ilícitas antes, durante y después del torneo, según un reporte difundido por la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la SHCP, la herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC). El documento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados, según la dependencia.

La alerta respondió a que los sujetos obligados del sistema financiero y actividades vulnerables deben reforzar el monitoreo, la identificación de operaciones inusuales y la evaluación de riesgos vinculados con el torneo.

El alertamiento está dirigido a sujetos obligados como instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de tecnología financiera y sociedades financieras de objeto múltiple entidades reguladas, entre otras.

La UIF indicó que esos actores deben poner atención especial en la identificación de clientes en las ciudades sede y en los corredores migratorios. Sobre la actuación frente a un caso sospechoso, el documento de la SHCP estableció: “Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”.

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