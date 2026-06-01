Legisladores dan la espalda a reforma de la 4T y diputada de Morena reacciona con insultos

La declaratoria de validez de las reformas volvió a exhibir la profunda polarización que domina el debate político en el Congreso mexicano. Crédito: Leti Robles

La declaratoria de validez de dos reformas constitucionales impulsadas por la llamada Cuarta Transformación provocó un nuevo episodio de confrontación política en el Congreso de la Unión.

Durante una sesión de la Comisión Permanente, legisladores de oposición dieron la espalda al pleno en señal de protesta mientras se oficializaban los cambios relacionados con el Poder Judicial y una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

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La acción generó una inmediata reacción entre integrantes del bloque oficialista, que respondió con aplausos y posteriormente con señalamientos que encendieron la discusión política.

Oposición protesta durante declaratoria de reformas constitucionales

El momento ocurrió cuando la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas, luego de que ambas obtuvieran el respaldo de al menos 25 congresos estatales.

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El momento quedó marcado por la protesta de la oposición y la respuesta inmediata del oficialismo, reflejando la polarización que rodea las reformas constitucionales. Crédito: Leti Robles

Mientras la senadora daba lectura al acuerdo, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano optaron por dar la espalda al pleno como forma de rechazo.

En contraste, los legisladores de Morena y sus aliados respondieron con aplausos para respaldar las modificaciones constitucionales.

Las reformas declaradas válidas fueron:

La modificación al Poder Judicial que reorganiza la elección de juzgadores federales y estatales .

La reforma al artículo 41 constitucional que incorpora una nueva causal para anular elecciones cuando exista intervención extranjera.

Morena responde y escala la confrontación

La protesta de la oposición provocó una respuesta inmediata desde las filas oficialistas.

La diputada de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez lanzó una declaración que generó polémica dentro del recinto legislativo.

La intervención de Beatriz Andrea Navarro elevó el tono de la sesión y se convirtió en uno de los momentos más polémicos del debate legislativo.

“Quien da la espalda da las nalgas y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros”, expresó la legisladora al referirse a la protesta de los grupos opositores.

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La frase rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la sesión, al elevar el tono del debate en torno a las reformas impulsadas por la mayoría legislativa.

Rubén Moreira explica las razones del rechazo del PRI

Desde la oposición, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, sostuvo que la protesta buscó expresar desacuerdo con los cambios constitucionales promovidos por Morena y sus aliados.

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El legislador ha cuestionado particularmente la reforma judicial y los mecanismos contemplados para la selección de jueces y magistrados, al considerar que podrían afectar la independencia de los órganos encargados de impartir justicia.

Rubén Moreira sostuvo que la protesta del PRI buscó evidenciar su rechazo a reformas que, a su juicio, ponen en riesgo el equilibrio institucional del país.

La postura del PRI se sumó a las críticas expresadas por otras fuerzas políticas, que han advertido sobre posibles riesgos para el equilibrio institucional del país.

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Carolina Viggiano también cuestiona las reformas

Por su parte, la senadora Carolina Viggiano también se ha pronunciado en contra de las modificaciones impulsadas por la mayoría oficialista.

La legisladora ha señalado que las reformas representan cambios de gran alcance para el sistema democrático y judicial mexicano, por lo que considera necesario un debate más amplio sobre sus implicaciones.

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Carolina Viggiano reiteró su rechazo a las reformas impulsadas por la mayoría oficialista, al considerar que sus efectos merecen un análisis más amplio y profundo.

Las críticas de la oposición se han concentrado tanto en la reforma judicial como en la nueva causal de nulidad electoral, argumentando que ambas medidas podrían generar controversias en futuros procesos políticos.

¿Qué establece la reforma al Poder Judicial?

La reforma declarada constitucional introduce diversos cambios en la organización y elección de integrantes del Poder Judicial.

Entre los puntos más relevantes destacan:

La segunda etapa de la elección judicial se realizará en 2028 .

Se mantiene el mecanismo de insaculación o “tómbola” para depurar las listas de aspirantes .

Se crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres poderes de la Unión.

Se recupera el esquema de salas dentro de la Suprema Corte , que ahora serán denominadas “secciones”.

Algunos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrán buscar la reelección y ampliar su permanencia en el cargo.

La reforma al Poder Judicial redefine la forma de selección de juzgadores y reorganiza la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Además, la nueva Comisión Coordinadora será responsable de homologar criterios de evaluación, verificar requisitos constitucionales y supervisar los procesos de selección de candidaturas.

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Reforma sobre injerencia extranjera avanza hacia su entrada en vigor

La segunda modificación constitucional incorpora una nueva causal para declarar la nulidad de elecciones cuando se acredite intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, ambas reformas serán remitidas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.

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Con ello, las iniciativas promovidas por la mayoría legislativa superaron una etapa clave de aprobación constitucional, aunque continúan generando una fuerte división entre oficialismo y oposición, una confrontación que quedó evidenciada durante la sesión de la Comisión Permanente y que promete mantenerse en el debate político nacional durante los próximos meses.