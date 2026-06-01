Julieta Venegas responde a críticas por canción feminista del Mundial 2026: “Me gustó inspirar a niñas”

La cantante Julieta Venegas interpreta la canción 'La niña futbolista' en un estudio. Un coro de mujeres con camisetas moradas y pantalones azules la acompaña. Se observan varios micrófonos en el set con iluminación ambiental. La producción incluye a Estudios Churubusco, 22 veintidós, el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres, como parte de una iniciativa cultural vinculada al Mundial 2026.

La cantante Julieta Venegas defendió públicamente “La niña futbolista”, el tema que presentó como parte de las actividades culturales rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 y que en días recientes desató una intensa conversación en redes sociales por su enfoque feminista y su relación con el torneo internacional.

La intérprete explicó que la canción nació con el objetivo de promover la igualdad de género y motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de las canchas. La pieza es una nueva versión de un tema originalmente interpretado por la agrupación infantil Patita de Perro.

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“Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar futbol, y que alguien le dice que no se puede”, expresó Venegas en un comunicado difundido tras la polémica.

La artista añadió que el mensaje central busca desafiar las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres en el deporte. “Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”, señaló.

La canción fue presentada oficialmente por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacó como una propuesta enfocada en la inclusión y la participación femenina en el futbol rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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La cantante Julieta Venegas, vestida con un blazer a rayas y botas chunky, posa en un paisaje salino mientras enfrenta una ola de críticas en redes sociales. (Julieta Venegas: Instagram)

Julieta Venegas apuesta por un mensaje de inclusión

Las críticas surgieron principalmente en plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron la conexión entre la letra y el espíritu competitivo del Mundial. Sin embargo, otros defendieron la propuesta al considerar que amplía la conversación sobre el papel de las mujeres en el deporte.

La propia Venegas insistió en que el proyecto tiene una intención social antes que comercial. En declaraciones recientes, recordó que muchas mujeres han enfrentado limitaciones impuestas por estereotipos de género.

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“Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, expresó.

Julieta Venegas interpreta una nueva versión de "La niña futbolista" junto a un coro femenino, destacando el poder de la música. (Julieta Venegas: YouTube)

De la música a la literatura

La discusión sobre La niña futbolista coincidió con la participación de la cantante en la Feria del Libro de la Frontera (FELIF), donde presentó Norteña. Memorias del comienzo, su primer libro autobiográfico.

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Durante el encuentro, Venegas habló sobre la importancia que la lectura ha tenido en su desarrollo personal y artístico.

“La literatura siempre ha sido importante en mi proceso creativo y leer ha sido una terapia para construirme como persona. Me gusta promover la lectura porque puede ser importante en la vida de la gente y te puede abrir muchas puertas en la cabeza”, comentó.

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Mientras la conversación digital continúa dividida, la cantautora ha mantenido el foco en el mensaje que inspiró la canción: impulsar a nuevas generaciones de niñas a participar en el futbol y perseguir sus aspiraciones sin limitaciones.