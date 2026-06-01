Cinco alimentos que jamás debes dejar en tu cocina si quieres evitar cucarachas

El riesgo de una infestación de cucarachas en la cocina está estrechamente ligado al manejo de los alimentos y los hábitos de higiene.
Organismos como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, así como la Secretaría de Salud en México y la World Health Organization (WHO), coinciden en que estos insectos buscan sustento principalmente entre los alimentos que suelen quedar expuestos o mal almacenados en las casas.
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El azúcar y los dulces: un imán comprobado
Según la EPA, las cucarachas encuentran especialmente atractivo cualquier alimento rico en azúcares.
Esto incluye azúcar refinada, dulces, caramelos, mermeladas y restos de bebidas endulzadas.
Su sentido del olfato es tan sensible que pueden detectar estos compuestos a distancia, lo que explica por qué incluso pequeñas cantidades o residuos en envases pueden atraerlas.
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Los CDC recomiendan limpiar cualquier derrame de líquidos azucarados, guardar los alimentos dulces en envases herméticos y evitar dejar platos con postres sin cubrir.
El pan, las harinas y los cereales
Los CDC subrayan que los productos elaborados con harina, como pan, tortillas, cereales y galletas, son otro de los principales alimentos que no deben quedar fuera de recipientes cerrados.
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Las cucarachas priorizan los carbohidratos como fuente de energía, y las migajas o rebanadas olvidadas en la mesa o la alacena pueden sostener colonias enteras.
La EPA coincide en que los cereales y productos de panadería deben mantenerse sellados, ya que cualquier exposición facilita la llegada y permanencia de estos insectos.
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Frutas maduras y en descomposición
La American Chemical Society (ACS) y la WHO advierten que la fruta madura, y aún más la que ya comienza a fermentarse o descomponerse, es especialmente atractiva para las cucarachas.
El proceso de maduración libera azúcares y compuestos volátiles que estos insectos perciben fácilmente.
La ACS ha documentado la preferencia de las cucarachas por el olor a etanol y otros productos de la fermentación, presentes en frutas como plátanos, mangos y manzanas cuando se dejan mucho tiempo en la cocina.
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La recomendación es consumir la fruta a tiempo, guardar la que esté madura en el refrigerador y desechar cualquier resto o cáscara de inmediato.
Grasas, aceites y restos de comida
La presencia de alimentos grasos —como restos de mantequilla, aceites usados, carnes o salsas— es señalada por la EPA y los CDC como uno de los factores más relevantes en la atracción de cucarachas.
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Estos insectos pueden sobrevivir con mínimas cantidades de grasa, y los residuos en sartenes, platos o superficies de cocina bastan para atraerlas.
La Secretaría de Salud de México indica que la limpieza frecuente de superficies y utensilios, además de no dejar platos sucios por la noche, es fundamental para el control de plagas.
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Basura y restos de comida sin tapar
La WHO y la OPS insisten en que cualquier resto de comida, envoltorio con residuos orgánicos o basura doméstica sin cubrir es un punto crítico para la proliferación de cucarachas.
Estos insectos no distinguen entre comida recién preparada y sobras.
La Secretaría de Salud señala que los botes de basura deben contar con tapa y bolsas plásticas bien cerradas, y la basura debe retirarse con regularidad para evitar que el olor y los restos alimenten a las plagas.
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Medidas recomendadas por las autoridades
El manejo adecuado de estos alimentos y residuos es clave. La EPA recomienda sellar todos los alimentos en recipientes herméticos, limpiar migajas y derrames inmediatamente, y evitar dejar platos sucios o restos de comida al aire libre.
Los CDC refuerzan la importancia de revisar rincones poco visibles, como detrás de electrodomésticos y dentro de la alacena, donde es común que se acumulen restos que no se perciben a simple vista.
La WHO y la OPS agregan que reducir la humedad y sellar posibles refugios —como grietas y rincones oscuros— ayuda a limitar la presencia de estos insectos, que buscan tanto alimento como agua y refugio.
El consenso sanitario
Las fuentes oficiales consultadas coinciden en que los alimentos más peligrosos para la proliferación de cucarachas en el hogar son: el azúcar y los dulces, el pan y los cereales, las frutas maduras, los alimentos grasos y la basura sin tapar.
Evitar la exposición de estos productos y mantener la cocina limpia reduce significativamente el riesgo de infestación.
La prevención está al alcance de cualquier hogar si se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
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