México

Cinco alimentos que jamás debes dejar en tu cocina si quieres evitar cucarachas

Mantener la cocina limpia parece una tarea sencilla, pero ciertos residuos pueden convertirse en un festín para los insectos

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Ilustración de una cucaracha con lentes y chaqueta bebiendo un refresco con popote de una botella en un mostrador de cocina con migas y azúcar derramado.
Las cucarachas son atraídas por alimentos ricos en azúcares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de una infestación de cucarachas en la cocina está estrechamente ligado al manejo de los alimentos y los hábitos de higiene.

Organismos como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, así como la Secretaría de Salud en México y la World Health Organization (WHO), coinciden en que estos insectos buscan sustento principalmente entre los alimentos que suelen quedar expuestos o mal almacenados en las casas.

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El azúcar y los dulces: un imán comprobado

Según la EPA, las cucarachas encuentran especialmente atractivo cualquier alimento rico en azúcares.

Esto incluye azúcar refinada, dulces, caramelos, mermeladas y restos de bebidas endulzadas.

Su sentido del olfato es tan sensible que pueden detectar estos compuestos a distancia, lo que explica por qué incluso pequeñas cantidades o residuos en envases pueden atraerlas.

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Los CDC recomiendan limpiar cualquier derrame de líquidos azucarados, guardar los alimentos dulces en envases herméticos y evitar dejar platos con postres sin cubrir.

El pan, las harinas y los cereales

Los CDC subrayan que los productos elaborados con harina, como pan, tortillas, cereales y galletas, son otro de los principales alimentos que no deben quedar fuera de recipientes cerrados.

Las cucarachas priorizan los carbohidratos como fuente de energía, y las migajas o rebanadas olvidadas en la mesa o la alacena pueden sostener colonias enteras.

La EPA coincide en que los cereales y productos de panadería deben mantenerse sellados, ya que cualquier exposición facilita la llegada y permanencia de estos insectos.

Una ilustración acuarela detallada de una cucaracha antropomórfica sentada en un sillón morado, comiendo una galleta de chispas de chocolate.
Productos como pan, tortillas, cereales y galletas pueden atraer cucarachas si se dejan expuestos, ya que estos insectos buscan fuentes de carbohidratos para alimentarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas maduras y en descomposición

La American Chemical Society (ACS) y la WHO advierten que la fruta madura, y aún más la que ya comienza a fermentarse o descomponerse, es especialmente atractiva para las cucarachas.

El proceso de maduración libera azúcares y compuestos volátiles que estos insectos perciben fácilmente.

La ACS ha documentado la preferencia de las cucarachas por el olor a etanol y otros productos de la fermentación, presentes en frutas como plátanos, mangos y manzanas cuando se dejan mucho tiempo en la cocina.

La recomendación es consumir la fruta a tiempo, guardar la que esté madura en el refrigerador y desechar cualquier resto o cáscara de inmediato.

Grasas, aceites y restos de comida

La presencia de alimentos grasos —como restos de mantequilla, aceites usados, carnes o salsas— es señalada por la EPA y los CDC como uno de los factores más relevantes en la atracción de cucarachas.

Estos insectos pueden sobrevivir con mínimas cantidades de grasa, y los residuos en sartenes, platos o superficies de cocina bastan para atraerlas.

La Secretaría de Salud de México indica que la limpieza frecuente de superficies y utensilios, además de no dejar platos sucios por la noche, es fundamental para el control de plagas.

Ilustración de tres cucarachas con sombreros y mochilas en una cocina, junto a un tarro de mermelada abierta, aceite de oliva derramado y un tazón de fruta.
Mermeladas, aceites y frutas maduras dejados al aire libre actúan como imán para las cucarachas, que detectan fácilmente sus olores dulces y grasos en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basura y restos de comida sin tapar

La WHO y la OPS insisten en que cualquier resto de comida, envoltorio con residuos orgánicos o basura doméstica sin cubrir es un punto crítico para la proliferación de cucarachas.

Estos insectos no distinguen entre comida recién preparada y sobras.

La Secretaría de Salud señala que los botes de basura deben contar con tapa y bolsas plásticas bien cerradas, y la basura debe retirarse con regularidad para evitar que el olor y los restos alimenten a las plagas.

Medidas recomendadas por las autoridades

El manejo adecuado de estos alimentos y residuos es clave. La EPA recomienda sellar todos los alimentos en recipientes herméticos, limpiar migajas y derrames inmediatamente, y evitar dejar platos sucios o restos de comida al aire libre.

Los CDC refuerzan la importancia de revisar rincones poco visibles, como detrás de electrodomésticos y dentro de la alacena, donde es común que se acumulen restos que no se perciben a simple vista.

La WHO y la OPS agregan que reducir la humedad y sellar posibles refugios —como grietas y rincones oscuros— ayuda a limitar la presencia de estos insectos, que buscan tanto alimento como agua y refugio.

Infografía ilustra una cocina infestada de cucarachas alrededor de alimentos como azúcar, pan, frutas y un bote de basura, mostrando tipos de comida que atraen plagas.
Una infografía detalla los alimentos más atractivos para las cucarachas, como azúcares, panes, frutas en descomposición, grasas y basura sin tapar, y ofrece métodos efectivos para prevenir su infestación en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso sanitario

Las fuentes oficiales consultadas coinciden en que los alimentos más peligrosos para la proliferación de cucarachas en el hogar son: el azúcar y los dulces, el pan y los cereales, las frutas maduras, los alimentos grasos y la basura sin tapar.

Evitar la exposición de estos productos y mantener la cocina limpia reduce significativamente el riesgo de infestación.

La prevención está al alcance de cualquier hogar si se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

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