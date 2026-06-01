México

Tres requisitos que necesitas para obtener la acreditación vehicular y transitar alrededor de la última milla del Estadio Azteca

Los habitantes aledaños al estadio Azteca podrán obtener un tarjetón que agiliza la entrada los días de partido gracias a un nuevo registro vehicular

Guardar
Google icon
Operativo vial con policías de tránsito y vallas azules y amarillas bloqueando la Calzada de Tlalpan. Patrullas, conos naranjas y el Estadio Azteca al fondo.
La próxima justa mundialista motivó que autoridades locales organicen un registro especial para residentes y así favorecer su desplazamiento sin contratiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Coyoacán inicia un censo para registrar autos y motos de vecinos que viven alrededor del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), con el fin de agilizar el acceso a la zona cuando haya bloqueos por los partidos del Mundial 2026.

Y es que las autoridades de la Ciudad de México implementaran bloqueos al paso vehicular en las inmediaciones del Estadio Azteca con motivo de los partidos del Mundial programados para junio y julio de 2026.

PUBLICIDAD

Los cierres viales operarán los días 11, 18 y 24 de junio, fechas en que tendrán lugar los encuentros de la fases de grupos. Los bloqueos iniciarán seis horas antes de cada partido y concluirán dos horas después del silbatazo final, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ilustración de mapa simplificado del Estadio Azteca y sus alrededores con vías bloqueadas por conos naranjas y señales de prohibido el paso. Incluye logos de CDMX y SSC.
Un mapa plano ilustra los cierres viales con conos y vallas alrededor del Estadio Azteca, mostrando las calles afectadas y logos del Gobierno de la CDMX y la SSC para informar a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los requisitos para obtener su pase vehicular si vives en una zona cerca al Estadio Azteca

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía Coyoacán, los días de partido habrá acceso controlado en un perímetro delimitado por Calzada de Tlalpan (oriente), Periférico Sur (sur), avenida Gran Sur (poniente) y avenida Santa Úrsula (norte). La demarcación precisa que esos bloqueos serán responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

La alcaldía señala que el registro permite obtener un “tarjetón” para facilitar la entrada, pero aclara que “no tiene carácter restrictivo” y que no es una condición “absoluta o definitoria” para ingresar a la zona de la primera milla.

“El derecho de tránsito de las y los vecinos está garantizado por la Constitución. Ellos pueden acceder a sus viviendas en el momento que deseen”, han indicado las autoridades.

El censo para otorgar los tarjetones de acceso se realizará en las siguientes colonias aledañas al recinto:

  • El Caracol
  • La Zorra
  • Media Luna
  • Joyas del Pedregal
  • Bosques de Tetlameya 
  • Cantil del Pedregal
  • Pedregal de Santa Úrsula (parcial)
  • Pueblo de Santa Úrsula Coapa (parcial)

Para el registro, las personas deben:

  • Proporcionar datos del vehículo de dos o cuatro ruedas: marca, modelo, color, placas y domicilio conforme a la tarjeta de circulación.
  • La alcaldía informa que, tras recabar la información, se genera un código QR “intransferible e infalsificable” por cada unidad.
paso vehicula mundial
(CDMX)
paso vehicula mundial
(CDMX)
paso vehicula mundial
(CDMX)

Si el personal no localiza a la persona en su domicilio durante el censo, el registro se puede hacer en el módulo que se instala en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), en San Ricardo y avenida Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, 04600 Ciudad de México, detalla la alcaldía. El módulo abre de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Sobre el operativo, la alcaldía indica que el acceso controlado se aplicará únicamente los cinco días de partido en la capital, con una propuesta preliminar de activación seis horas antes y dos horas después de cada juego, mientras que las ubicaciones de los filtros se definirán posteriormente por autoridades de la Ciudad de México.

En esos puntos habrá personal de diversas dependencias, incluida la alcaldía, para orientar a vecinos.

Temas Relacionados

Estadio Aztecacierres vialesCDMXEstadio Cuidad de Méxicomexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¡No solo es el ajolote! Brugada adornará transporte de CDMX con animales emblemáticos: estas especies lucirán en la red de electro movilidad

La zona del pedregal tendrá tres rutas nuevas y habrá más de 15 colonias beneficiadas

¡No solo es el ajolote! Brugada adornará transporte de CDMX con animales emblemáticos: estas especies lucirán en la red de electro movilidad

El síndrome que explica por qué hay personas que no soportan que otros triunfen

Este síndrome podría explicar por qué algunas personas reaccionan con rechazo, críticas o sabotaje cuando alguien cercano sobresale en talento o éxito

El síndrome que explica por qué hay personas que no soportan que otros triunfen

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

EEUU equipara cárteles con grupos terroristas: por qué su estrategia para combatir las redes financieras no funcionaría

Maru Campos admitió que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” y desata polémica en redes

Sobrino de “El Chapo” se blinda contra su extradición a Estados Unidos: ratifica demanda de amparo para evitarlo

Aplazan audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis anuncia dos fechas en México: ciudades y preventa para el regreso de ‘The Sincerely, Tour’

Kali Uchis anuncia dos fechas en México: ciudades y preventa para el regreso de ‘The Sincerely, Tour’

David Bisbal anuncia gira por México: ciudades y preventas para ‘Tour Eternos 2026′

Olivia Collins explota por el caso de Imelda Tuñón y Maribel Guardia: “Quiere el dinero fácil, pero no se lo va a llevar”

Julieta Venegas responde a críticas por canción feminista del Mundial 2026: “Me gustó inspirar a niñas”

Def Leppard confirma conciertos en CDMX, Querétaro y Guadalajara: fechas e inicio de preventa

DEPORTES

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Ecuador para el Mundial 2026?

¡Feliz cumpleaños, Chicharito! El recuento de los goles de Javier Hernández en mundiales