Tres requisitos que necesitas para obtener la acreditación vehicular y transitar alrededor de la última milla del Estadio Azteca

La próxima justa mundialista motivó que autoridades locales organicen un registro especial para residentes y así favorecer su desplazamiento sin contratiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Coyoacán inicia un censo para registrar autos y motos de vecinos que viven alrededor del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), con el fin de agilizar el acceso a la zona cuando haya bloqueos por los partidos del Mundial 2026.

Y es que las autoridades de la Ciudad de México implementaran bloqueos al paso vehicular en las inmediaciones del Estadio Azteca con motivo de los partidos del Mundial programados para junio y julio de 2026.

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Los cierres viales operarán los días 11, 18 y 24 de junio, fechas en que tendrán lugar los encuentros de la fases de grupos. Los bloqueos iniciarán seis horas antes de cada partido y concluirán dos horas después del silbatazo final, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Un mapa plano ilustra los cierres viales con conos y vallas alrededor del Estadio Azteca, mostrando las calles afectadas y logos del Gobierno de la CDMX y la SSC para informar a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los requisitos para obtener su pase vehicular si vives en una zona cerca al Estadio Azteca

De acuerdo con un comunicado de la alcaldía Coyoacán, los días de partido habrá acceso controlado en un perímetro delimitado por Calzada de Tlalpan (oriente), Periférico Sur (sur), avenida Gran Sur (poniente) y avenida Santa Úrsula (norte). La demarcación precisa que esos bloqueos serán responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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La alcaldía señala que el registro permite obtener un “tarjetón” para facilitar la entrada, pero aclara que “no tiene carácter restrictivo” y que no es una condición “absoluta o definitoria” para ingresar a la zona de la primera milla.

“El derecho de tránsito de las y los vecinos está garantizado por la Constitución. Ellos pueden acceder a sus viviendas en el momento que deseen”, han indicado las autoridades.

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El censo para otorgar los tarjetones de acceso se realizará en las siguientes colonias aledañas al recinto:

El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

Pedregal de Santa Úrsula (parcial)

Pueblo de Santa Úrsula Coapa (parcial)

Para el registro, las personas deben:

Proporcionar datos del vehículo de dos o cuatro ruedas: marca, modelo, color, placas y domicilio conforme a la tarjeta de circulación.

La alcaldía informa que, tras recabar la información, se genera un código QR “intransferible e infalsificable” por cada unidad.

(CDMX)

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Si el personal no localiza a la persona en su domicilio durante el censo, el registro se puede hacer en el módulo que se instala en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), en San Ricardo y avenida Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, 04600 Ciudad de México, detalla la alcaldía. El módulo abre de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

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Sobre el operativo, la alcaldía indica que el acceso controlado se aplicará únicamente los cinco días de partido en la capital, con una propuesta preliminar de activación seis horas antes y dos horas después de cada juego, mientras que las ubicaciones de los filtros se definirán posteriormente por autoridades de la Ciudad de México.

En esos puntos habrá personal de diversas dependencias, incluida la alcaldía, para orientar a vecinos.