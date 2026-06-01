Mario Delgado recuerda acuerdo de 2025 y llama a la CNTE a una salida pacífica del conflicto

El Gobierno federal reiteró su apuesta por el diálogo con la CNTE en medio del inicio del paro nacional indefinido.

En medio del inicio del paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener abiertas las mesas de diálogo con el magisterio y avanzar en la atención de sus demandas.

Sin embargo, la organización docente sostiene que las respuestas ofrecidas hasta ahora son insuficientes, por lo que mantiene movilizaciones, bloqueos y plantones en distintos puntos del país.

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Gobierno federal reitera disposición al diálogo con el magisterio

A través de un mensaje dirigido a maestras y maestros de la CNTE, Mario Delgado aseguró que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación mantienen abierta la vía del diálogo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mario Delgado llamó a construir acuerdos con el magisterio, al tiempo que recordó avances logrados en 2025 en materia laboral y de jubilación.

El funcionario recordó que durante 2025 se alcanzaron acuerdos que derivaron en un decreto para frenar el incremento gradual en la edad mínima de jubilación establecido en la Ley del ISSSTE de 2007.

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También reiteró el compromiso presidencial de impulsar la desaparición de la USICAMM mediante un proceso de construcción conjunta con los docentes.

La CNTE afirma que aún no hay respuestas a sus demandas centrales

Pese a estos planteamientos, dirigentes de la Coordinadora consideran que los avances anunciados no resuelven los reclamos principales del movimiento.

La CNTE mantiene su paro nacional indefinido como medida de presión ante lo que considera respuestas insuficientes del Gobierno federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus exigencias destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de las Afores, mejoras salariales y cambios en los mecanismos de promoción y evaluación docente.

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Además, líderes de distintas secciones han señalado que esperan una negociación directa con la presidenta Sheinbaum y no únicamente con representantes del gabinete federal.

Principales demandas de la CNTE

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 .

Regreso al sistema solidario de pensiones .

Eliminación de las Afores .

Desaparición de la USICAMM .

Incremento salarial .

Mejoras en prestaciones y condiciones laborales.

Entre las principales demandas de la CNTE destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. REUTERS/Luis Cortes

Paro nacional genera movilizaciones y afectaciones en varios estados

Desde las primeras horas de este lunes, miles de docentes participaron en protestas en entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora y la Ciudad de México.

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Las movilizaciones incluyeron marchas, bloqueos carreteros, concentraciones en plazas públicas y suspensión de actividades escolares en diversos planteles.

Maestros del CNTE tratan de derribar las vallas metálicas que rodean al Zócalo de la CDMX durante su jornada de protestas previas al mundia. (@ @TCM_MI)

En algunos estados, integrantes de la Coordinadora advirtieron que mantendrán las acciones de presión hasta obtener respuestas concretas del Gobierno federal.

Tensión en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Uno de los momentos de mayor tensión se registró en la capital del país, donde contingentes de la CNTE intentaron llegar al Zócalo.

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La presencia de vallas metálicas y los enfrentamientos registrados en las inmediaciones derivaron en momentos de caos y denuncias de agresiones por parte de integrantes del magisterio.

Las protestas del magisterio generaron un ambiente de tensión en distintas vialidades de la CDMX. REUTERS/Luis Cortes

Ante la imposibilidad de instalarse en la Plaza de la Constitución, la Coordinadora determinó establecer un plantón en la avenida 20 de Noviembre y reiteró que continuará con la huelga nacional.

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¿Qué está ocurriendo en el conflicto magisterial?

La CNTE inició un paro nacional indefinido .

Se reportan movilizaciones en múltiples estados.

Hay afectaciones viales y suspensión de clases en algunas escuelas.

El Gobierno federal mantiene abierta la mesa de diálogo .

Los docentes exigen soluciones concretas sobre pensiones y derechos laborales.

Esto es lo que está ocurriendo en el conflicto entre la CNTE y el Gobierno federal tras el inicio del paro nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Gobierno y CNTE mantienen posiciones encontradas

Mientras Mario Delgado insistió en que existen avances derivados de las mesas de negociación y reiteró la invitación a retomar el diálogo, la CNTE sostiene que sus demandas de fondo siguen sin resolverse.

Con el paro nacional en marcha y nuevas movilizaciones previstas, el conflicto magisterial continúa escalando en distintas regiones del país, en espera de que ambas partes logren acercar posiciones.

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