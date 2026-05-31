Sheinbaum destaca la soberanía energética en su informe de Rendición de cuentas

El Gobierno de México refuerza la soberanía energética con la modernización de Pemex y CFE, informa la Secretaría de Energía. Crédito: X/@SENER_mx

La Secretaría de Energía (Sener) informó este 31 de mayo que el Gobierno de México avanza en la soberanía energética con el fortalecimiento de Pemex y la CFE, de acuerdo con un comunicado difundido tras un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

Según la dependencia, Sheinbaum reportó que desde el inicio de su administración se incorporaron seis nuevas plantas de ciclo combinado con capacidad de 3 mil megawatts, y planteó que al concluir el sexenio se integren 32 mil megawatts adicionales para elevar la participación de energías renovables de 24% a por lo menos 38% en la generación eléctrica nacional. También afirmó que 13 mil 893 comunidades “que históricamente fueron olvidadas” ya cuentan con electricidad.

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En el mismo evento, la presidenta subrayó una reducción de la deuda de Pemex en 20 mil millones de dólares y que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.3 millones de barriles diarios. La mandataria sostuvo que, con la refinería de Dos Bocas y la adquisición de Deer Park, México cuenta con petróleo, diésel y gasolinas “a buen precio” en medio de la crisis internacional.

Claudia Sheinbaum hizo el llamado durante su discurso en el Monumento a la Revolución por el aniversario de su victoria electoral

Sheinbaum indicó, además, que están por concluirse las plantas coquizadoras de Tula y Salina Cruz, y que ya inicia el rescate de la petroquímica nacional con proyectos en Escolín, Cosoleacaque y Cangrejera, además del fortalecimiento de la producción de fertilizantes por parte de Pemex.

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La presidenta atribuyó el mantenimiento del precio de la gasolina y el diésel a acuerdos entre los sectores privado, social y el Gobierno contra la inflación y la carestía, pese al aumento internacional del precio del petróleo.

Claudia Sheinbaum rechaza injerencia extranjera en México

La presidenta Sheinbaum sostuvo que solo el gobierno federal puede establecer acuerdos de seguridad con otros países. Crédito: X/@SENER_mx

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este domingo 31 de mayo que México no acepta injerencias extranjeras y sostuvo que los procesos de cooperación y extradición deben respetar la soberanía nacional, durante su segundo informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución de la CDMX. La mandataria vinculó ese mensaje con la prohibición constitucional y legal para que agentes extranjeros realicen funciones reservadas a autoridades mexicanas, de acuerdo con su discurso.

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El posicionamiento ocurre mientras la FGR mantiene abierta una investigación por la participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron cuatro agentes estadounidenses y murieron dos de ellos en un accidente junto con dos funcionarios mexicanos.

Sheinbaum dijo en su discurso que las investigaciones oficiales confirmaron que esos agentes no tenían permiso de la SRE para operar en el país y que esa actuación violó la Ley de Seguridad Nacional. También señaló que el gobierno federal sostiene que solo la federación puede establecer acuerdos de seguridad con otros países y que los estados no pueden generar alianzas por cuenta propia.

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“Que se oiga claro, que se oiga fuerte, México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano. (...) México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención. La historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino”, dijo la presidenta en su mensaje.