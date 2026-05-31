El cuerpo suele avisar a través de pequeñas variaciones y saber interpretarlas es clave para prevenir trastornos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia con la que una persona va al baño suele pasar desapercibida en la vida cotidiana, pero ofrece pistas relevantes sobre el funcionamiento del aparato digestivo y el estado general de salud.

Cambios en el ritmo habitual, así como ciertos síntomas al evacuar, pueden advertir sobre posibles alteraciones que requieren atención médica.

La ciencia identifica un rango amplio de normalidad, pero enfatiza la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo para detectar a tiempo cualquier problema.

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Un simple ajuste en la frecuencia o molestias inesperadas pueden ayudarte a descubrir un posible problema antes de que se complique.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas veces vas al baño en el día y qué dice esa frecuencia de tu salud

La frecuencia normal para ir al baño (defecar) varía entre 3 veces al día y 3 veces a la semana, según señala información del Instituto Médico-Quirúrgico del Aparato Digestivo de España.

Este rango es amplio porque el funcionamiento intestinal depende de factores como la dieta, la hidratación, la actividad física y la salud general.

Sin embargo, información especializada señala que lo importante no es el número exacto, sino que tu ritmo sea el habitual y no presentes síntomas como dolor, esfuerzo excesivo o sangre.

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En ese sentido, según el número de evacuaciones y las características de las mismas, esta información puede indicar lo siguiente:

Menos de 3 veces por semana, junto con heces duras y molestias, puede indicar estreñimiento .

Más de 3 veces al día, especialmente si las heces son líquidas, puede sugerir diarrea.

En resumen:

Entre 3 veces al día y 3 veces por semana se considera normal.

Menos de 3 veces por semana + heces duras = posible estreñimiento.

Más de 3 veces al día + heces líquidas = posible diarrea.

Lo importante es tu regularidad y ausencia de síntomas molestos.

Los signos de alerta negativos al ir al baño y que podrían indicarnos problemas de salud

Algunos signos de alerta negativos al ir al baño que podrían indicar problemas de salud incluyen:

Cambio brusco en la frecuencia habitual : Si notas que vas mucho más o mucho menos de lo normal y ese cambio se mantiene varias semanas.

Presencia de sangre en las heces: Puede aparecer sangre roja, oscura o heces negras. Esto siempre requiere valoración médica.

Heces muy oscuras o con aspecto alquitranado: Puede indicar sangrado en el tracto digestivo.

Dolor intenso o persistente al evacuar: Especialmente si antes no lo tenías.

Pérdida de peso inexplicada: Si bajas de peso sin razón aparente y acompañado de cambios en la evacuación.

Esfuerzo excesivo o sensación de vaciado incompleto: Sensación de que no logras evacuar por completo aunque vayas seguido.

Heces muy blandas o líquidas durante más de dos semanas: Puede indicar diarrea crónica.

Heces muy duras y secas, junto con esfuerzo y molestias: Señal de estreñimiento relevante si esto es nuevo para ti.

Mucosidad visible en las heces.

Sensación frecuente de urgencia o incontinencia: No lograr retener las ganas de evacuar.

Cualquier presencia de mucosidad, urgencia o incontinencia al defecar puede señalar infecciones, patologías inflamatorias o enfermedades del colon que merecen estudio médico. (Roswel Park Institute)

Si aparece cualquiera de estos síntomas, es importante consultar a un médico para una valoración adecuada, ya que pueden ser señales de infecciones, enfermedades inflamatorias, problemas en el colon, hemorroides, fisuras anales, pólipos o incluso cáncer colorrectal.

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