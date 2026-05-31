Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este domingo 31 de mayo

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, es por eso que el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.
Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.
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Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 31 de mayo al corte de las 15:00 horas.
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Calidad del aire en CDMX
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Muy Mala“, lo que significa un riesgo ”Muy Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital.
Esto debe ser considerado por todos los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
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En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 6 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que “necesita protección” al estar al aire libre.
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.
Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.
Aplica un protector solar con FPS de 30+.
Procura permanecer en la sombra o en interiores.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
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- Tlalpan (AJM): Mala
- Benito Juárez (BJU): Mala
- Azcapotzalco (CAM): Mala
- Coyoacán (CCA): Mala
- Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
- Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
- Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
- Iztacalco (IZT): Muy mala
- Venustiano Carranza (MER): Mala
- Miguel Hidalgo (MGH): Mala
- Álvaro Obregón (PED): Mala
- Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
- Iztapalapa (SAC): Mala
- Tláhuac (TAH): Mala
- Coyoacán (UAX): Mala
- Iztapalapa (UIZ): Muy mala
Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
- Atizapán (ATI): Aceptable
- Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
- Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala
- Naucalpan (FAC): Mala
- Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
- Ecatepec (LLA): Aceptable
- Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
- Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
- Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
- Tlalnepantla (TLA): Mala
- Tultitlán (TLI): Mala
- Coacalco (VIF): Mala
- Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento
Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la capital del país.
Señalada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.
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Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.
De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un incremento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay alza en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
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A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.
En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
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El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un aumento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.
Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.
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