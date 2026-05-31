Qué eventos astronómicos habrá en junio 2026: fechas clave para ver planetas y la Luna de Fresa

Venus, Júpiter, Mercurio protagonizarán algunos de los fenómenos celestes más llamativos del mes

Junio de 2026 llegará con una intensa actividad astronómica que podrá disfrutarse sin necesidad de telescopios profesionales. Durante el mes se registrarán conjunciones planetarias, lluvias de meteoros, acercamientos entre la Luna y distintos cuerpos celestes, además de la popular Luna llena de Fresa, considerada una de las más llamativas del calendario astronómico anual.

Especialistas y plataformas de observación astronómica como Sky Tonight destacan que junio será un periodo ideal para quienes disfrutan observar el cielo nocturno, especialmente debido a la presencia de Venus, Júpiter y Mercurio en el horizonte vespertino.

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La mayoría de estos fenómenos podrán apreciarse a simple vista desde lugares con poca contaminación lumínica y horizontes despejados, principalmente mirando hacia el oeste después de la puesta del Sol.

Venus y Júpiter protagonizarán una brillante conjunción

Uno de los primeros eventos importantes ocurrirá el 9 de junio, cuando Venus y Júpiter aparezcan muy cerca uno del otro en el cielo nocturno. Ambos planetas brillarán intensamente sobre el horizonte occidental tras el atardecer.

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Ese mismo día también se producirá la dicotomía de Mercurio, fenómeno en el que el planeta mostrará la mitad de su superficie iluminada desde la perspectiva terrestre.

Debido a su intensidad lumínica, Venus será el objeto más sencillo de identificar, mientras que Júpiter destacará ligeramente debajo del planeta más brillante del sistema solar.

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La Luna de Fresa, Venus y Júpiter serán algunos de los protagonistas del cielo nocturno durante junio de 2026, mes que estará marcado por alineaciones planetarias y lluvias de meteoros visibles a simple vista

Mercurio tendrá su mejor momento de observación

El 13 de junio, Mercurio alcanzará su punto más alto en el cielo vespertino, mientras que el 15 de junio llegará a su mayor elongación oriental, es decir, su máxima separación aparente respecto al Sol.

Este fenómeno representa una de las mejores oportunidades del año para observar a Mercurio, ya que normalmente resulta complicado localizarlo debido a su cercanía visual con el astro rey.

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Astrónomos recomiendan buscarlo aproximadamente media hora después de la puesta del Sol y en sitios donde el horizonte oeste esté completamente despejado.

La Luna Nueva favorecerá cielos oscuros

La fase de Luna Nueva ocurrirá durante la madrugada del 15 de junio. Aunque esta etapa lunar no es visible desde la Tierra, sí tendrá un efecto importante para la observación astronómica.

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Entre el 13 y el 17 de junio habrá cielos más oscuros, lo que permitirá apreciar con mayor claridad la Vía Láctea, cúmulos estelares, nebulosas y otros objetos de cielo profundo.

Durante esos días también será posible observar eventos como la Nebulosa del Águila (M16) y la Nebulosa de la Laguna (M8), las cuales estarán bien posicionadas para su observación hacia el sureste de la esfera celeste.

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La Luna se acercará a Venus y Júpiter

Otro de los momentos más llamativos del calendario astronómico ocurrirá el 17 de junio, cuando la Luna creciente se acerque visualmente tanto a Júpiter como a Venus.

Primero se registrará la conjunción entre la Luna y Júpiter, seguida horas más tarde por un acercamiento aún más espectacular con Venus, ya que ambos cuerpos estarán separados por apenas 17 minutos de arco.

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Este fenómeno generará una de las postales astronómicas más atractivas del mes y podrá apreciarse sin instrumentos especializados.

El solsticio marcará el inicio del verano

El 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano en el hemisferio norte, fenómeno astronómico que marcará oficialmente el inicio de esta estación.

En México, el evento sucederá a las 02:24 horas del centro del país. A partir de esta fecha se registrarán los días con mayor duración de luz solar del año.

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La Luna de Fresa cerrará junio

El calendario astronómico concluirá el 29 de junio con la esperada Luna llena de Fresa, llamada así por la temporada tradicional de cosecha de fresas en Norteamérica.

La Luna alcanzará su máximo brillo a las 23:56 horas y se ubicará en dirección de la constelación de Sagitario.

Aunque su nombre suele generar confusión, este fenómeno no implica que el satélite natural adquiera tonalidades rosadas o rojizas; el término tiene un origen cultural relacionado con antiguos calendarios agrícolas.

La Luna de Fresa, Venus y Júpiter serán algunos de los protagonistas del cielo nocturno durante junio de 2026, mes que estará marcado por alineaciones planetarias y lluvias de meteoros visibles a simple vista

Lluvias de meteoros y otros fenómenos de junio

Junio también incluirá otros eventos relevantes para aficionados de la astronomía. El 10 de junio se registrará el máximo de actividad de las Ariétidas diurnas, lluvia de meteoros que podría alcanzar hasta 50 meteoros por hora.

Más adelante, el 27 de junio llegará el pico de las Bootidas de junio, cuya actividad será variable y podría ofrecer desde unos pocos meteoros hasta decenas de ellos en una sola hora.

Además, Marte tendrá un acercamiento visual con las Pléyades y varios cúmulos estelares estarán bien posicionados para observación durante distintas noches del mes.

Con estas condiciones, junio de 2026 se perfila como uno de los meses más atractivos del año para quienes disfrutan mirar el cielo y seguir los movimientos de planetas, estrellas y la Luna.