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Por qué el sándwich clásico de jamón y pan blanco es una opción poco saludable para lunch de los niños

Aunque se come todos los días en las escuelas, no es la mejor alternativa

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Vista aérea de un paquete de pan blanco y un sándwich de jamón y queso cortado por la mitad sobre una tabla de madera y un mantel a cuadros rojo y blanco.
Sándwich, el desayuno más común para los niños estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sándwich de jamón con pan blanco ocupa un lugar fijo en miles de loncheras infantiles, pero su perfil nutricional lo convierte en una de las peores opciones para el almuerzo de los niños.

La combinación de un pan sin fibra y una carne procesada cargada de sodio y conservadores representa un doble problema: aporta calorías vacías y expone al organismo en desarrollo a compuestos que organismos de salud a nivel mundial han clasificado como riesgosos.

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La Organización Mundial de la Salud catalogó las carnes procesadas como carcinógenos del grupo 1, la misma categoría que el tabaco, basándose en evidencia epidemiológica que las vincula con mayor riesgo de cáncer colorrectal y de estómago. El jamón, el salami, el tocino y las salchichas entran en esta clasificación.

El problema del pan blanco en la dieta infantil

Sándwich de miga con queso crema
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan blanco pasa por un proceso de refinamiento que elimina la fibra y la mayoría de los nutrientes del grano. El resultado es un alimento que se digiere rápidamente, eleva el azúcar en sangre de forma abrupta y deja al niño con hambre poco tiempo después.

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Esto no solo afecta su energía durante la tarde escolar, sino también su capacidad de concentración.

  • El pan blanco tiene menos de 1 gramo de fibra por rebanada, frente a los 3 o más gramos que contiene el pan integral.
  • Los picos de glucosa que genera están asociados con irritabilidad y dificultad para mantener la atención en clase.
  • Muchas versiones comerciales de pan blanco contienen jarabe de maíz de alta fructosa como endulzante, lo que agrava el problema.

Los riesgos del jamón procesado en niños

Lonchas de jamón en plato, embutido cortado, aperitivo de charcutería, embutidos servidos en presentación gourmet - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El jamón, aunque práctico, contiene altas cantidades de sodio . - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jamón industrial concentra dos problemas en un solo alimento: el sodio y los nitratos. Una sola porción puede superar los 400 miligramos de sodio, una cifra elevada para un niño cuya ingesta diaria recomendada no debería exceder los 1.500 miligramos.

  • Los nitratos y nitritos que se usan como conservadores pueden formar compuestos dañinos al calentarse o al reaccionar con el ácido del estómago.
  • El consumo frecuente de carnes procesadas en la infancia establece hábitos alimenticios que se prolongan en la adultez y elevan el riesgo de enfermedades crónicas.
  • El sodio en exceso desde edades tempranas está vinculado a presión arterial elevada y mayor carga cardiovascular a largo plazo.

Qué poner en su lugar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Este sándwich resulta mucho más sano que el clásico de jamón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el sándwich de jamón y pan blanco no requiere preparaciones complicadas. Existen alternativas igual de rápidas que ofrecen un perfil nutricional radicalmente distinto:

  • Sustituir el pan blanco por pan integral o de centeno con al menos 3 gramos de fibra por rebanada.
  • Reemplazar el jamón por pechuga de pollo o pavo cocido en casa, sin aditivos ni conservadores.
  • Añadir rellenos como aguacate, pepino, zanahoria rallada o espinaca para incorporar fibra, vitaminas y grasas saludables sin sodio adicional.
  • Usar hummus o aguacate como untable en lugar de mayonesa, que suma grasa saturada sin aportar nutrientes relevantes.

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