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Hoteles reportan baja ocupación rumbo al Mundial 2026 pese a expectativas de auge

Pese a la llegada de la Copa del Mundo, hoteles en ciudades sede registran niveles de ocupación por debajo de lo previsto

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El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA sobre una mesa de madera. Al fondo, un horizonte urbano con hoteles como Sofitel, St. Regis y Hilton, al atardecer.
El título del Mundial 2026 pronto estará exhibida en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México, Estados Unidos y Canadá organizarán conjuntamente el Mundial 2026 a menos de 11 días, sin embargo el alojamiento en sitios hoteleros de las ciudades que albergarán partidos de esta justa deportiva, estarían por debajo de las propias expectativas.

De acuerdo con especialistas y datos de la consultora STR, para finales de abril la ocupación reservada en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se ubicaban entre 20% y 40%, cuando el sector esperaba superar el 80% en este periodo.

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En México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras espera una ocupación promedio de 60% a 65% durante los 13 partidos del Mundial 2026, lejos del 76.48% registrado en el Gran Premio de México 2025, —carrera anual organizada por la Fórmula Uno en la Capital mexicana—.

Solo un 20% de los huéspedes proyectados serían turistas extranjeros, el resto turismo local. En la CDMX, la ocupación reservada no superaba el 30% a finales de abril y algunos hoteleros consideran el certamen como “no evento” para el sector en este verano. Además, la expectativa de estancia promedio bajó de tres a dos noches por visitante.

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Imagen de archivo de un balón de fútbol inflable "Trionda", la pelota oficial del Mundial, exhibido durante una conferencia de prensa en Nueva York, EEUU. 27 abril 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
Imagen de archivo de un balón de fútbol inflable "Trionda", la pelota oficial del Mundial, exhibido durante una conferencia de prensa en Nueva York, EEUU. 27 abril 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

“Hubo mucha especulación sobre cuánto iba a ser la ocupación. El año pasado, en el primer trimestre, FIFA comenzó a hacer muchos bloqueos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cuando hablamos con la FIFA, nos dijeron que iban a confirmar esos bloqueos o soltarlos en el mes de diciembre, una vez que concluyera el sorteo. Esto debido a que, una vez que se definiera todo, pues ellos iban a poder decidir cuántos iban a necesitar en cada lugar, dijo Enrique Calderón, miembro del Comité Consultivo y Consejero Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras en entrevista con ESPN.

“En diciembre se realizaron las cancelaciones de varios bloqueos tentativos, lo que nos hizo dar cuenta que iban a utilizar mucho menos habitaciones de las que habían bloqueado. Todos vimos que íbamos a tener menos habitaciones de lo que habíamos considerado”, agregó Enrique Calderón.

Especialistas atribuyen la baja demanda a la fragmentación del campeonato mundial entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá, el auge de hospedaje alternativo, las tarifas elevadas con respecto al precio que valdría otro día del año y la incertidumbre global.

La asistencia promedio proyectada por visitante también bajó. Operadores del sector y analistas atribuyen la baja demanda a la fragmentación del Mundial 2026 entre tres países, el encarecimiento de las tarifas hoteleras y la fuerte competencia de plataformas de hospedaje alternativo.

Gran letrero luminoso de '2026' con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el segundo '2'. Los números '2' y '6' están formados por bombillas blancas, en Times Square
La baja venta de entradas para el Mundial 2026 preocupa a hoteles y organizadores. (Reuters)

Incluso, hay preocupación por la falta de grandes selecciones en las sedes mexicanas, lo que afecta aún más la llegada de aficionados internacionales, y por la competencia de ciudades estadounidenses con mayor conectividad aérea.

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