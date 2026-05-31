Maru Campos señala a Sinaloa como “laboratorio” del sistema de “narcopolítica” de Morena: rompe con el Gobierno Federal, “fue un error”

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dio un discurso lleno de señalamientos en contra de Morena y el Gobierno Federal durante el evento de respaldo organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

El acto, realizado bajo el lema “Yo Con Maru” y con consignas de “¡Fuera, Morena!”, reunió a figuras del panismo nacional como Kenia López Rabadán, Marko Cortés, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, y los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

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Con alusiones a Sheinbaum, así comenzó Campos

La gobernadora abrió su mensaje con una declaración de autocrítica. Dijo que al inicio de su gobierno creyó que la mejor forma de servir a los chihuahuenses era mantener una relación funcional con el Gobierno Federal, sin confrontaciones ni agresiones, porque el estado necesitaba recursos y coordinación.

Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

“Los recursos de todas formas fluían fuera o no morenista o panista o de algún otro partido político, cosa que ya no sucede“, señaló. Campos reconoció que esa estrategia resultó equivocada cuando, según narró, -sin mencionar de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum- la mañanera comenzó a lanzar acusaciones que calificó de graves y falsas en su contra: “¡Traición a la patria!, se repetía un día sí y el otro no”.

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El evento se realizó en un contexto marcado por la reciente comparecencia de Campos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el denominado caso CIA, donde las autoridades han señalado que existió injerencia de elementos de seguridad estadounidenses durante un operativo que llevó a la desarticulación de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, acción que Morena ha destacado por violar la Ley de Seguridad Nacional.

Gobernadora de Chihuahua acusó “concentración del poder”

Campos escaló sus acusaciones y sostuvo que Morena no solo ha ejercido un mal gobierno, sino que ha construido lo que describió como un “totalitarismo” orientado a concentrar el poder y entregárselo al crimen organizado.

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Maru Campos se lanzó con todo en contra de Morena y el Gobierno Federal, en su discurso resaltó las acusaciones en contra del gobierno de Rubén Rocha Moya. (Foto: @MaruCampos_G)

“Más allá de las omisiones para los mexicanos, lo que han construido en estos años es un absoluto narcogobierno. Y no puedo quedarme callada", afirmó.

Entre los señalamientos que lanzó desde el podio destacan:

Las fuerzas federales custodian reuniones donde el gobierno y el crimen organizado habrían sellado acuerdos, en lugar de perseguir a las organizaciones delictivas.

Morena habría desarrollado una estrategia electoral apoyada en los cárteles, quienes operaron su dominio sobre el territorio para inclinar resultados a favor del partido.

Sinaloa funcionó como el modelo de ese esquema: allí se habrían ejecutado secuestros de candidatos, presiones a dirigentes y maniobras para forzar la salida de opositores.

El gobierno federal encubre a funcionarios vinculados al narcotráfico -señalados por Estados Unidos- y aparenta investigarlos sin tomar acciones reales en su contra.

“¿Quieren pruebas? Pues vean el miedo de la gente. Vean a las familias buscando a los desaparecidos. Vean a los jóvenes destruidos, vean a las comunidades desplazadas", dijo la mandataria.

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Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón asisten y aplauden en un evento político, acompañados por otros simpatizantes que también aplauden y graban la escena con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campos enmarca la acusación como un ataque a millones de mexicanos

Al cierre de su discurso, Campos amplió el marco de su defensa. Sostuvo que la persecución en su contra no es un asunto personal, sino una señal de que nadie está seguro en el país cuando una gobernadora electa puede ser señalada violando su presunción de inocencia.

“Persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardías, sin autoritarismos y sin narcogobiernos", afirmó.

La mandataria también advirtió contra lo que llamó la “falsa soberanía” que, según ella, Morena y la 4T pretenden usar como escudo: “No nos dejemos engañar. Esta persecución solo pretende tapar una verdad que ya es muy evidente en todo el país".

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Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, cerró el acto con un reconocimiento a los gobiernos panistas de 2000 a 2012 y a los expresidentes Fox y Calderón por su combate al crimen organizado.