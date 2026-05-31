Ariadna Montiel destaca discurso de Sheinbaum: “Se acabaron los privilegios; hoy es tiempo del pueblo”

Ariadna Montiel Reyes respaldó el discurso de Claudia Sheinbaum y celebró el segundo año del triunfo del movimiento en el poder. Crédito: X/@A_MontielR

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, publica este 31 de mayo un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su discurso, al que se refiere como el “segundo año del triunfo” de la Cuarta Transformación.

“Con el pueblo como protagonista, México avanza con honestidad y resultados: disminuye la pobreza, crece el bienestar, mejoran el empleo y los salarios. Se acabaron los privilegios; hoy es tiempo del pueblo”, escribió Ariadna Montiel en su cuenta de X, donde también afirmó que “desde todo el país” acompañaron a Sheinbaum.

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En el mismo tuit, la funcionaria de Morena señaló que refrendan su apoyo a la presidenta “para defender nuestro derecho a ser una Nación independiente, libre y soberana”.

La presidenta de Morena rechaza acuerdo nacional propuesto por Calderón en materia de seguridad

Montiel destacó una reducción del 49% en los homicidios dolosos bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ariadna Montiel Reyes respondió también este 31 de mayo al expresidente Felipe Calderón y rechazó un “gran acuerdo nacional por la seguridad” propuesto por el panista.

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En un mensaje en X, la funcionaria sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum logró reducir en 49% los homicidios dolosos y atribuyó la violencia vigente a la “fallida ‘guerra contra el narco’”.

En su publicación, Montiel también acusó a Calderón de impulsar el operativo Rápido y Furioso “a espaldas del pueblo” y aseguró: “Nosotros no hacemos ‘pactos’ con un usurpador y jefe de #GarcíaLuna; el único pacto que hacemos es con el pueblo”.

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La respuesta ocurrió después de que Calderón difundiera en X, este mismo 31 de mayo, el discurso que dio el pasado 30 de mayo en Chihuahua, donde expresó respaldo a la gobernadora Maru Campos.

Según el exmandatario, en materia de seguridad invitó a la presidenta a convocar “a los mexicanos a un gran acuerdo nacional por la seguridad” para construir una estrategia que sea “política de Estado y no partidista”.

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La presidenta Sheinbaum califica de narcogobierno a la gestión de Calderón

La presidenta Sheinbaum acusó a sectores de la oposición de buscar el poder mediante alianzas con gobiernos y organizaciones extranjeras. Crédito: X/@SENER_mx

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó “narcogobierno” a la administración de Felipe Calderón durante su segundo Informe de Rendición de Cuentas y ligó ese señalamiento con una advertencia política: dijo que sectores de la oposición buscan recuperar el poder con apoyo de gobiernos y organizaciones del extranjero, en medio de la investigación de la FGR por la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

Sheinbaum también enmarcó su mensaje en el caso que involucra a autoridades de Chihuahua y a funcionarios de Morena. La FGR citó a declarar a la gobernadora Maru Campos por una indagatoria relacionada con la participación de personas extranjeras en territorio mexicano sin autorización federal, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió la detención urgente con fines de extradición de 10 funcionarios mexicanos por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

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La mandataria sostuvo en su informe que la oposición intenta reposicionarse mediante vínculos con actores foráneos. “Dicen: vamos a aliarnos con gobiernos extranjeros, con la derecha del extranjero, para que podamos regresar a gobernar México. Pero eso no va a pasar”, afirmó la presidenta en su mensaje.

Durante su intervención, la presidenta dirigió su crítica a Calderón. “Al estilo de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco; su alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces: ese fue el narcogobierno”, dijo Sheinbaum.

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