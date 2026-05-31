Cursos de cine gratis en CDMX: fechas y pasos para inscribirte en la segunda convocatoria del CCC

La segunda convocatoria del CCC Chapultepec abre nuevas posibilidades para quienes desean aprender cine en la Ciudad de México, facilitando el ingreso de públicos diversos a una formación audiovisual gratuita y de calidad.
Desde la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, esta sede pública extiende su convocatoria a nuevas generaciones y comunidades.
Más de 800 lugares gratuitos estarán disponibles para que participantes sin experiencia previa, principiantes y personas de nivel intermedio se acerquen al cine y a la creación audiovisual.
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El público podrá elegir entre 22 cursos y un diplomado, todos sin costo.
Fechas clave y proceso de inscripción
La inscripción inicia el 1 de junio y se mantendrá abierta hasta agotar los cupos disponibles.
El proceso se realiza en línea, mediante el formulario oficial, permitiendo seleccionar curso, taller o diplomado, así como el horario preferido: de 10 a 13 horas o de 14 a 18 horas, de lunes a viernes.
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Es importante considerar que solo se permite registrar un curso por persona en cada periodo, a excepción de quienes residen fuera de la Ciudad de México o hayan acreditado previamente un curso en la convocatoria anterior; en esos casos, se autoriza la inscripción en dos cursos.
Una vez completado el registro, las personas seleccionadas recibirán confirmación por correo electrónico y podrán consultar los resultados a partir del 12 de junio en la página oficial del CCC Chapultepec.
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Las personas seleccionadas deberán entregar del 15 al 24 de junio, en las instalaciones del CCC Chapultepec, la siguiente documentación:
- Formato de inscripción debidamente completado y firmado de puño y letra
- Copia vigente de identificación oficial con fotografía (credencial para votar o pasaporte)
- Comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, luz o predial) con antigüedad máxima de tres meses
El día y el horario específicos se notificarán por correo electrónico, según la organización de cada grupo.
Asimismo, la recepción de la documentación digital deberá realizarse vía correo electrónico del 15 de junio al 3 de julio.
No entregar la documentación en tiempo y forma implica la pérdida inmediata del lugar, que se reasignará a quienes estén en lista de espera, respetando el orden de inscripción.
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No se permiten cambios de grupo ni prórrogas bajo ninguna circunstancia; el proceso es estricto para garantizar la transparencia y la equidad en el acceso.
Oferta académica: cursos, talleres y diplomado gratuitos
La programación ha sido diseñada para quienes buscan un primer acercamiento al lenguaje audiovisual, así como para quienes desean fortalecer competencias técnicas y narrativas en áreas especializadas.
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La oferta académica se organiza de la siguiente manera:
Cursos y talleres de iniciación
- Asistencia de dirección
- Coordinación de producción
- Decoración para ficción
- Vestuario para ficción
- Continuidad y script
- Asistencia de cámara
- Stop motion con celular
- Found footage (apropiación de imágenes encontradas)
- Storyboard
- Principios teóricos de la iluminación
- Bases de realización documental
- Guion para cortometraje de ficción
- Storytelling para videojuegos
- Crítica cinematográfica
- Distribución y festivales
- Producción de impacto
- Introductorio de guion
- Sensibilización al sonido
- Fundamentos del diseño sonoro
- Diálogos para personajes
Cursos de nivel intermedio
- Lenguaje cinematográfico intermedio
- Workflow para postproducción
Diplomado
- Gradación de color (de iniciación a intermedio, y de intermedio a avanzado – programa en continuidad)
Esta estructura permite a cada participante elegir entre rutas de formación técnica, creativa o de experimentación audiovisual, según sus intereses y nivel de experiencia.
Un espacio público para la formación y la creación colectiva
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que esta convocatoria amplía el acceso a la formación cinematográfica bajo el principio de gratuidad y calidad.
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Se privilegia la práctica, el desarrollo técnico y la experimentación, en un entorno incluyente y multidisciplinario que fomenta la colaboración y el intercambio de saberes.
Desde su apertura, el CCC Chapultepec se ha consolidado como punto de encuentro para quienes desean aprender, experimentar y desarrollar proyectos cinematográficos en comunidad.
El programa refuerza el papel de la educación artística como motor del ecosistema cultural mexicano y como un derecho para las nuevas generaciones de creadoras y creadores audiovisuales.
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Esta segunda edición, sumada a la experiencia previa y a una próxima tercera convocatoria en 2026, consolida la apuesta institucional por la formación pública y gratuita en cine.
Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y el proceso de registro en la página del CCC Chapultepec.
El acceso a estos programas gratuitos representa una oportunidad real para integrarse al mundo del cine y participar activamente en la transformación cultural de la ciudad, en un entorno que reconoce la diversidad, los derechos culturales y el trabajo colectivo como ejes fundamentales de la creación audiovisual.
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