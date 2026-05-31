Museo Dolores Olmedo reabre en Xochimilco tras seis años: exhiben más de 100 obras de Frida Kahlo y Diego Rivera

Una persona con gafas observa atentamente el famoso "Autorretrato con mono" de Frida Kahlo (1945) en una exposición de arte, destacando la profunda conexión entre el público y la obra de la artista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de seis años sin recibir visitantes, el Museo Dolores Olmedo reabrió sus puertas en su histórica sede de La Noria, Xochimilco, devolviendo al público uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México y hogar de la mayor colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La reapertura se concretó el sábado 30 de mayo de 2026, luego de un largo periodo de cierre iniciado durante la pandemia de COVID-19 y de diversos trabajos de conservación y renovación del inmueble. El regreso del Museo Dolores Olmedo también pone fin a años de incertidumbre derivados de la propuesta para trasladar parte de su acervo a otro espacio de la capital, iniciativa que finalmente fue descartada.

PUBLICIDAD

¿Qué se puede ver en el Museo Dolores Olmedo?

El recinto conserva la colección reunida por la empresaria, coleccionista y mecenas mexicana Dolores Olmedo, considerada una de las más importantes del país.

Entre sus principales atractivos destacan las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, además de piezas de arte prehispánico, arte popular mexicano y objetos históricos que forman parte del legado cultural impulsado por la coleccionista.

PUBLICIDAD

La nueva etapa del museo incorpora espacios dedicados a la vida y obra de Dolores Olmedo, incluyendo documentos, objetos personales, correspondencia y reconstrucciones de algunos ambientes que muestran su papel como promotora del arte mexicano.

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera permanece en Xochimilco

Uno de los aspectos más celebrados de la reapertura es que las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera continúan en la sede original del museo, ubicada en Xochimilco.

PUBLICIDAD

La decisión responde tanto a la voluntad expresada por Dolores Olmedo en vida como a las demandas de vecinos, especialistas y colectivos culturales que defendieron la permanencia del acervo en este espacio histórico.

De acuerdo con el museo, los visitantes podrán recorrer nuevamente las salas permanentes dedicadas a ambos artistas, así como disfrutar de exposiciones temporales, actividades culturales y recorridos que buscarán atraer a nuevos públicos nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Horarios y ubicación del Museo

El recinto se localiza en la histórica Hacienda La Noria, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Dirección: Avenida México 5843, colonia La Noria, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas .

Colección principal: Obras de Frida Kahlo y Diego Rivera , además de arte popular mexicano y piezas de arte prehispánico .

Atractivos adicionales: Amplios jardines históricos, así como los emblemáticos xoloitzcuintles y pavorreales que habitan el recinto.

Reapertura: El museo reabrió al público el 30 de mayo de 2026, tras permanecer cerrado durante seis años.

Además de recorrer las galerías de arte, los visitantes pueden disfrutar de los jardines y espacios históricos que forman parte de uno de los recintos culturales más importantes de Xochimilco, una de las zonas con mayor riqueza cultural y patrimonial de la CDMX.

PUBLICIDAD

Un regreso esperado para la cultura en la Ciudad de México

La reapertura del Museo Dolores Olmedo representa uno de los acontecimientos culturales más relevantes de 2026 en la capital del país. Autoridades y especialistas consideran que el regreso del recinto fortalecerá la oferta cultural de Xochimilco y permitirá que nuevas generaciones conozcan de cerca algunas de las obras más representativas del arte mexicano del siglo XX.

Con el regreso de este emblemático espacio, la Ciudad de México recupera un recinto fundamental para entender el legado artístico de Frida Kahlo, Diego Rivera y la propia Dolores Olmedo, cuya visión convirtió a la antigua Hacienda La Noria en uno de los museos más importantes de México.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan qué hacer en CDMX, visitar el Museo Dolores Olmedo se perfila nuevamente como una de las mejores opciones para conocer la historia, el arte y la cultura de México en un solo lugar.