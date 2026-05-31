México

Museo Dolores Olmedo reabre en Xochimilco tras seis años: exhiben más de 100 obras de Frida Kahlo y Diego Rivera

La reapertura se concretó este fin de semana, luego de un largo periodo de cierre iniciado durante la pandemia de COVID-19 y de diversos trabajos de conservación y renovación del inmueble

Guardar
Google icon
Una pintura enmarcada de Frida Kahlo, un autorretrato con un mono y un perro, observada por una persona de espaldas en una galería de arte con paredes moradas.
Una persona con gafas observa atentamente el famoso "Autorretrato con mono" de Frida Kahlo (1945) en una exposición de arte, destacando la profunda conexión entre el público y la obra de la artista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de seis años sin recibir visitantes, el Museo Dolores Olmedo reabrió sus puertas en su histórica sede de La Noria, Xochimilco, devolviendo al público uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad de México y hogar de la mayor colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La reapertura se concretó el sábado 30 de mayo de 2026, luego de un largo periodo de cierre iniciado durante la pandemia de COVID-19 y de diversos trabajos de conservación y renovación del inmueble. El regreso del Museo Dolores Olmedo también pone fin a años de incertidumbre derivados de la propuesta para trasladar parte de su acervo a otro espacio de la capital, iniciativa que finalmente fue descartada.

PUBLICIDAD

¿Qué se puede ver en el Museo Dolores Olmedo?

El recinto conserva la colección reunida por la empresaria, coleccionista y mecenas mexicana Dolores Olmedo, considerada una de las más importantes del país.

Entre sus principales atractivos destacan las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, además de piezas de arte prehispánico, arte popular mexicano y objetos históricos que forman parte del legado cultural impulsado por la coleccionista.

PUBLICIDAD

La nueva etapa del museo incorpora espacios dedicados a la vida y obra de Dolores Olmedo, incluyendo documentos, objetos personales, correspondencia y reconstrucciones de algunos ambientes que muestran su papel como promotora del arte mexicano.

La colección de Frida Kahlo y Diego Rivera permanece en Xochimilco

Uno de los aspectos más celebrados de la reapertura es que las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera continúan en la sede original del museo, ubicada en Xochimilco.

La decisión responde tanto a la voluntad expresada por Dolores Olmedo en vida como a las demandas de vecinos, especialistas y colectivos culturales que defendieron la permanencia del acervo en este espacio histórico.

De acuerdo con el museo, los visitantes podrán recorrer nuevamente las salas permanentes dedicadas a ambos artistas, así como disfrutar de exposiciones temporales, actividades culturales y recorridos que buscarán atraer a nuevos públicos nacionales e internacionales.

Horarios y ubicación del Museo

El recinto se localiza en la histórica Hacienda La Noria, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

  • Dirección: Avenida México 5843, colonia La Noria, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.
  • Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
  • Colección principal: Obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, además de arte popular mexicano y piezas de arte prehispánico.
  • Atractivos adicionales: Amplios jardines históricos, así como los emblemáticos xoloitzcuintles y pavorreales que habitan el recinto.
  • Reapertura: El museo reabrió al público el 30 de mayo de 2026, tras permanecer cerrado durante seis años.

Además de recorrer las galerías de arte, los visitantes pueden disfrutar de los jardines y espacios históricos que forman parte de uno de los recintos culturales más importantes de Xochimilco, una de las zonas con mayor riqueza cultural y patrimonial de la CDMX.

Un regreso esperado para la cultura en la Ciudad de México

La reapertura del Museo Dolores Olmedo representa uno de los acontecimientos culturales más relevantes de 2026 en la capital del país. Autoridades y especialistas consideran que el regreso del recinto fortalecerá la oferta cultural de Xochimilco y permitirá que nuevas generaciones conozcan de cerca algunas de las obras más representativas del arte mexicano del siglo XX.

Con el regreso de este emblemático espacio, la Ciudad de México recupera un recinto fundamental para entender el legado artístico de Frida Kahlo, Diego Rivera y la propia Dolores Olmedo, cuya visión convirtió a la antigua Hacienda La Noria en uno de los museos más importantes de México.

Para quienes buscan qué hacer en CDMX, visitar el Museo Dolores Olmedo se perfila nuevamente como una de las mejores opciones para conocer la historia, el arte y la cultura de México en un solo lugar.

Temas Relacionados

Museo Dolores OlmedoFrida KahloDiego RiveraXochimilcoCDMXCulturamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 31 de mayo

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 31 de mayo

Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026: el jugador confirmó ruptura de ligamento

La pérdida de una joven promesa obliga al cuerpo técnico a modificar los planes iniciales y considerar otras alternativas para la justa internacional

Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026: el jugador confirmó ruptura de ligamento

Ley de cuidados excluyente en la CDMX: organizaciones denuncian que no se contempló a familias de personas privadas de la libertad

Organizaciones y grupos familiares destacan que el apoyo estatal debe incluir a quienes cuidan bajo condiciones adversas en cárceles

Ley de cuidados excluyente en la CDMX: organizaciones denuncian que no se contempló a familias de personas privadas de la libertad

Sale a la luz VIDEO de Paola Márquez previo a ser hallada sin vida: “Estoy cansada de que un día esté feliz y al otro rota”

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de la influencer

Sale a la luz VIDEO de Paola Márquez previo a ser hallada sin vida: “Estoy cansada de que un día esté feliz y al otro rota”

Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos

Los reportes refieren que el ataque armado se originó por una riña entre asistentes

Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos

Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos

Violencia en Los Cabos: ataque armado deja 5 civiles y 2 militares heridos tras reporte de balaceras

Ataques a policías en Sinaloa: cerca de 80 asesinados en dos años, 38 en Culiacán

Felipe Calderón defiende su guerra contra el narco y asegura que fue “una decisión correcta”

Operación Enjambre suma siete presidentes municipales en funciones detenidos: quiénes son y de qué los acusan

ENTRETENIMIENTO

Cibernético explota tras polémica en redes sociales y lanza fuerte defensa: “No soy machista”

Cibernético explota tras polémica en redes sociales y lanza fuerte defensa: “No soy machista”

Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme: “Acepto la voluntad de Dios”

Aarón Mercury rompe el silencio tras el video viral con una fan: “Es imposible que me sepa el nombre de todos”

Emiliano Aguilar se sincera sobre el abandono, sus adicciones y la necesidad de un reencuentro con Pepe Aguilar

De la decepción al reconocimiento: Julieta Venegas cambia su visión de la 4T con “La niña futbolista”

DEPORTES

Brasil vs Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Brasil vs Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026: el jugador confirmó ruptura de ligamento

Convocatoria de México para el Mundial 2026, sigue el minuto a minuto del anuncio oficial EN VIVO

VIDEO | Octagón Jr. sale en camilla tras sufrir una aparatosa lesión en el cuello

Selección de Sudáfrica reporta problemas para viajar a México a pocos días del Mundial 2026