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No te lo pierdas, este sábado 30 de mayo Neza vibrará al ritmo de Panteón Rococo con un espectacular concierto gratis: horarios y cómo llegar

La celebración por tres décadas de música rebelde reunirá a viejos y nuevos fans con clásicos del género y un ambiente único cortesía de Festivales por la Paz de la Secretaría de Cultura

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Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros
Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros. (Especial/Ocesa)

Prepárate para sacar tus mejores pasos, entrarle al slam y corear hasta quedarte sin voz: Panteón Rococó llega este sábado a Nezahualcóyotl con entrada completamente libre, y este es uno de esos conciertos que simplemente no puedes dejar pasar.

El 30 de mayo, la banda más representativa del ska mexicano tomará el escenario del Deportivo Ciudad Jardín a las 20:30 horas. El acceso es gratuito y la jornada arranca desde las 15:30 h, así que no hay pretexto para llegar tarde.

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Dónde será y cómo llegar al concierto de Panteón Rococo en Neza

El Deportivo Ciudad Jardín se ubica sobre la calle El Cascabel, en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl. Hay varias opciones de transporte público desde el oriente de la Ciudad de México.

En metro: La Línea A es la opción más cercana en tren subterráneo, con estaciones como Peñón Viejo y Santa Marta en su recorrido. Los sábados opera de 06:00 a 24:00 horas, según el sitio oficial del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Combínala con alguna ruta de autobús para llegar directo al recinto.

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En autobús: La parada más cercana al deportivo está sobre Avenida Chimalhuacán, a dos minutos caminando. Las rutas con servicio en esa zona son la 106 (desde Metro Pantitlán) y la 9 (desde Metro Santa Martha).

Para el regreso, la opción más confiable es la ruta 106, que los sábados opera hasta las 00:28 horas con frecuencia de siete minutos.

Confirma horarios y rutas en tiempo real antes de salir a través de la aplicación Moovit o en el sitio oficial del Metro CDMX.

Más de 30 años de himnos que no envejecen

Póster del Circuito Nacional de Festivales por la Paz con la banda Panteón Rococó en primer plano, mostrando el nombre del festival, fecha y lugar
El icónico grupo Panteón Rococó se presenta en el Festival Ecos de Oriente, parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz en el Estado de México. (Festivales por la Paz/Secretaría de Cultura)

Con más de una docena de producciones discográficas, Panteón Rococó acumula un catálogo que abarca desde Toloache pa’ mi negra (1997) hasta Sonoro (2025), su disco más reciente.

En el camino dejaron álbumes que marcaron generaciones: A la izquierda de la tierra (1999), producido de forma independiente, lanzó “La Dosis Perfecta” casi por accidente y los catapultó a la masividad.

Compañeros musicales (2002) llegó con la producción de Flavio Cianciarulo, bajista de Los Fabulosos Cadillacs, y entregó dos de sus canciones más coreadas: “La Carencia” y “Esta Noche”. Años después, Ejército de paz (2010) sumó “Arréglame el Alma” al repertorio de himnos colectivos.

Al frente de todo ese universo sonoro está Dr. Shenka —cuyo nombre real es Luis Román Ibarra—, voz inconfundible y figura que ha sabido conectar el discurso social con la energía del ska durante tres décadas.

Festivales por la Paz y la gira del aniversario llega a Neza

Un póster colorido de un festival musical que muestra a un grupo diverso de personas posando. Incluye los nombres de las bandas y la información del evento
Un póster colorido anuncia el Festival Ecos de Oriente, parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con la participación de Out of Control Army, Fania y la Rebelión Rumbera, y Los Kamer en Nezahualcóyotl. (Festivales por la Paz/Secretaría de Cultura)

La presentación se enmarca en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que lleva espectáculos masivos y gratuitos a comunidades de distintos estados del país con el objetivo de recuperar el espacio público a través de la cultura.

El concierto en Nezahualcóyotl forma parte de la gira “30 Aniversario: Generación del 95”, un recorrido que celebra tres décadas de trayectoria con el repertorio completo de sus grandes canciones.

Programa completo del 30 de mayo

La jornada arranca cinco horas antes del show estelar. Desde las 15:30 h, el escenario del Deportivo Ciudad Jardín recibirá a Out Of Control Army, Fania y la Rebelión Rumbera y Los Kamer, tres proyectos de la escena independiente de ska y ritmos de fusión que prepararán el ambiente para el cierre de noche.

Entrada libre. Sin boleto. Sin fila de preventa. Solo llegar al Deportivo Ciudad Jardín, en Ciudad Nezahualcóyotl, y disfrutar.

Una banda que nació en las calles y conquistó el mundo

Panteón Rococó surgió en 1995 en la Escuela Nacional Preparatoria 9, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. En pleno contexto del levantamiento zapatista, un grupo de jóvenes encontró en la música una forma de gritar sus carencias y sus ideas, mezclando ska, punk, reggae, salsa y mariachi en lo que ellos mismos llamaron el sonido “rococó”.

De tocar en fiestas y bares pequeños pasaron a llenar el Estadio Olímpico Universitario y el Palacio de los Deportes. También telonearon a Manu Chao en el Zócalo capitalino en el año 2000, ante una multitud que los convirtió en fenómeno nacional de la noche a la mañana.

Su proyección no se quedó en México: la banda gira regularmente por Europa, con especial presencia en Alemania, donde tiene su sello europeo Übersee Records. En 2008 abrieron para la banda alemana Die Ärzte y se presentaron en el festival Przystanek Woodstock en Polonia.

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