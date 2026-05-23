Cuánto tiempo tienes para tramitar la CURP biométrica y en qué fechas se puede realizar

La ley sí contempla sanciones para instituciones que no acepten el nuevo formato o que no lo integren en sus sistemas, pero no para quienes aún no lo hayan tramitado como ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP biométrica representa una transformación en la identificación oficial en México, integrando fotografía, huellas dactilares, iris y firma electrónica como parte del registro de identidad nacional.

El proceso y los plazos han generado dudas sobre su obligatoriedad para la ciudadanía. La información oficial y declaraciones de autoridades aclaran los alcances legales y prácticos del trámite en 2026.

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El decreto publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación reforma la Ley General de Población, estableciendo la CURP biométrica como el documento de identificación con aceptación obligatoria en trámites públicos y privados.

Sin embargo, las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Gobernación, han señalado que la implementación para la ciudadanía es voluntaria, gradual y gratuita. Ninguna institución puede exigir el documento de manera forzosa a los ciudadanos.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que el proceso sería “de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada”, garantizando que toda persona pueda tramitar la CURP biométrica sin imposiciones ni plazos fatales para la población general.

La ley sí contempla sanciones para instituciones que no acepten el nuevo formato o que no lo integren en sus sistemas, pero no para quienes aún no lo hayan tramitado como ciudadanos.

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Trámites y requisitos para obtener la CURP biométrica

El trámite es voluntario, personal, presencial y gratuito, y la documentación requerida incluye acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y, de existir, la CURP tradicional. (Infobae/Jovani P)

El trámite es gratuito y solo se realiza de forma presencial en módulos oficiales del Registro Civil o del RENAPO en las 32 entidades del país.

agendar una cita previa en la plataforma oficial de RENAPO ( Es obligatorioen la plataforma oficial de RENAPO ( https://citas.renapo.gob.mx/citas/ ) o consultar la disponibilidad local en el Registro Civil de tu entidad. Solo se permite el acceso a personas con cita confirmada.

Los documentos requeridos son: Acta de nacimiento certificada (original y copia) Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional) Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses de antigüedad) CURP tradicional (si se cuenta con ella) Correo electrónico activo y número de contacto

El procedimiento incluye: Presentarse personalmente el día y hora de la cita con todos los documentos. Realizar la captura de huellas dactilares de ambas manos . Toma de fotografía facial de alta resolución. Escaneo de iris y registro de firma digital .

Para menores de edad, acudir acompañados de madre, padre o tutor legal, quien debe acreditar identidad y parentesco.

La validación y registro se realiza en el momento; la entrega de la CURP biométrica puede ser inmediata o diferida según la demanda.

El documento se expide en formato físico y digital, ambos con código QR de validación.

Cronograma y etapas del despliegue

El enfoque legal obliga a las dependencias a adaptar sus sistemas, mientras que la ciudadanía puede realizar el trámite conforme se habiliten los módulos y de acuerdo con sus necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición a la CURP biométrica comenzó con pruebas piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México desde julio de 2025.

El despliegue nacional se habilitó a partir de enero de 2026 en módulos del Registro Civil y oficinas del RENAPO en todo el país. Desde febrero de 2026, la CURP biométrica es el formato reconocido para trámites oficiales, aunque su exigencia práctica depende de la capacidad operativa de cada dependencia. Durante 2026, la CURP biométrica es últil para nuevos trámites en instituciones que ya cuenten con infraestructura para su validación, como bancos, servicios de salud, programas sociales e inscripciones escolares. Sin embargo, la exigencia a la ciudadanía no es obligatoria: ninguna persona pierde derechos ni acceso a servicios por no haber tramitado el documento. El trámite es voluntario, personal, presencial y gratuito, y la documentación requerida incluye acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y, de existir, la CURP tradicional.

Declaraciones y aclaraciones sobre la obligatoriedad

La actualización de la CURP incluye la incorporación de datos biométricos para dotar a los ciudadanos de una identidad única y protegida. Crédito: X/@rosaicela_

La Ley General de Población, en su artículo 91 Bis, establece que la CURP con fotografía y huellas dactilares será el documento de identidad con aceptación obligatoria en todo el país.

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No obstante, la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez informó en comunicados oficiales y redes sociales que el registro es voluntario y gradual para la población.

Las dependencias públicas y privadas están obligadas a aceptar la CURP biométrica cuando el ciudadano la presente, pero no pueden rechazar trámites por la falta de la versión biométrica durante la transición.

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Para los ciudadanos, esto significa que no hay una fecha límite fija ni sanciones administrativas por no tramitar la CURP biométrica de inmediato.

El enfoque legal obliga a las dependencias a adaptar sus sistemas, mientras que la ciudadanía puede realizar el trámite conforme se habiliten los módulos y de acuerdo con sus necesidades. Las únicas sanciones previstas en la ley son para autoridades que incumplan con la validación y aceptación del documento.

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Usos, beneficios y límites de la CURP biométrica

La CURP biométrica es válida como identificación para cualquier trámite público o privado que requiera verificación de identidad al igual que otros documentos como el INE o el Pasaporte.

Se espera que sustituya progresivamente a la CURP tradicional, pero durante la etapa de implementación ambas versiones pueden coexistir.

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La CURP biométrica se puede emplear para trámites de alto control, como apertura de cuentas bancarias, inscripción escolar, acceso a servicios de salud y registro en programas sociales, siempre y cuando la dependencia ya cuente con el sistema para su validación.

El procedimiento de trámite incluye el registro biométrico (huellas, iris, fotografía), y la entrega del documento es en formato físico y digital, con código QR de validación. Para menores de edad, el trámite requiere la presencia de madre, padre o tutor legal.

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