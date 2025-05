Mensajes, entregas sospechosas y un presentimiento: Las claves de las horas previas al asesinato de Valeria Márquez

La joven de 23 años fue atacada a balazos en su propio salón de belleza mientras hacía un en vivo en TikTok. (IG: Valeria Márquez/Captura de pantalla)

Valeria Márquez, una influencer de 23 años con más de 90 mil seguidores en TikTok, fue asesinada la tarde del 13 de mayo en su estética ubicada en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo.

Aunque el ataque armado fue directo y quedó registrado en video, la secuencia de hechos que lo precedieron —documentada por la propia víctima sin querer— ofrece señales clave: una serie de entregas sospechosas, frases de preocupación, mensajes que la mantenían en el lugar y, finalmente, la irrupción de un agresor que confirmó la identidad de la víctima antes de dispararle.

Horas antes del crimen, Valeria publicó una selfie desde su estética “Blossom The Beauty Lounge”, donde aparecía arreglada y vestida con un body rosa y pantalones blancos. También compartió una historia promocionando sus servicios del salón para ese día.

Más tarde, durante la transmisión en vivo, comenzaron a manifestarse señales que, en retrospectiva, parecen anticipar que algo no estaba bien.

Una entrega que encendió alertas

Érika, empleada de Valeria Márquez, le cuenta cómo un supuesto repartidor la fue a buscar para entregarle un paquete costoso, pero no quiso dejarlo al ver que no estaba. (TikTok)

Horas antes del crimen, un presunto repartidor ingresó a la estética preguntando por Valeria Márquez. La atendió su empleada, de nombre Érika, quien relató que al mencionar el nombre de su jefa el presunto repartidor se mostró confundido; Érika le ofreció recibir el paquete, pero el repartidor se negó y explicó que debía entregarlo personalmente.

La empleada insistió en dejarlo bajo resguardo, sin éxito. Según su testimonio, la persona notó que Valeria no estaba presente, preguntó cuándo volvería y terminó marchándose sin dejar nada.

El supuesto obsequio, según se escuchó decir a Érika, estaba en una bolsa de “estrellitas”, pero su contenido no fue identificado. Este detalle se ha vuelto relevante porque presuntamente fue en ese envoltorio en donde presuntamente se escondía el arma.

Cuando Valeria fue informada de lo sucedido, reaccionó con inquietud. En voz alta, expresó su preocupación y planteó, sin certeza: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”. Minutos después se le oye decir: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

La influencer Valeria Márquez momentos antes de ser asesinada: "Güey, a lo mejor ya me iban a matar". (TikTok)

La secuencia de entregas antes del ataque

Ese primer intento no fue el único. A lo largo de la transmisión, Valeria y su equipo fueron abordadas por al menos tres personas distintas que entraron a su local bajo pretextos aparentemente inofensivos.

Primero, una persona llegó con un pedido de una cafetería. Luego, una segunda persona llegó al local, le preguntó su identidad y le entregó un peluche. Ninguno de esos objetos fue percibido como una amenaza en ese momento.

Durante la transmisión, Valeria también interactuó con una mujer identificada como Viviana, una presunta amiga. Según se infiere de sus comentarios, Viviana le insistía a través de mensajes de texto para que se quedara en la estética.

En una parte de los videos se oye a Valeria decir desesperada: “Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja que me tengo que ir”, se oye decir.

El ataque en vivo

Valeria Márquez momentos antes de su asesinato: "Ya me quiero ir". En el clip se aprecia cómo la influencer ya se quería retirar pero una de sus amigas insistía en que se quedara, además de que le llegan varias entregas. (TikTok)

Poco después de esos comentarios, un hombre entra a la estética haciéndose pasar por repartidor. Pregunta si Valeria Márquez se encontraba, a lo que ella confirmó su identidad. Inmediatamente después, el sujeto le dispara en dos ocasiones: una en el abdomen y otra en la cabeza. Valeria cayó frente al escritorio donde grababa y de inmediato se ve a su empleada acercándose al celular para terminar el en vivo.

La reacción de la empleada ha generado comentarios entre internautas, ya que su primera acción fue cerrar la transmisión sin que se le escuchara gritar, pedir ayuda o mostrar signos visibles de shock. Algunos usuarios cuestionaron su aparente calma en ese momento, aunque hasta ahora no se ha confirmado su papel más allá de haber estado presente durante los hechos.

Investigación por feminicidio

Foto: Valeria de Márquez

Servicios de emergencia acudieron tras una llamada al 911. Paramédicos confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue trasladado por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y la zona quedó acordonada.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó más tarde que se abrió una carpeta bajo el protocolo de feminicidio. El crimen ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen. Agentes del Ministerio Público y policías investigadores recabaron testimonios, grabaciones e indicios en la escena. Hasta ahora no hay personas detenidas.

Valeria Márquez tenía una creciente presencia en redes sociales, donde compartía contenido sobre belleza, humor y vida cotidiana. Administraba personalmente su negocio y estaba en activo en plataformas como TikTok e Instagram.