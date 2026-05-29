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Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

La detención fue realizada tras labores de coordinación entre autoridades estatales y federales en el estado de Hidalgo

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La aprehensión fue realizada tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGEO
La aprehensión fue realizada tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGEO

Este viernes 29 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de K. G. R. C., alias “El Kenny”, catalogado como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Santo Domingo Tehuantepec.

La detención trascendió públicamente desde el jueves 28 de mayo, cuando la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo informó el aseguramiento del imputado en la colonia Las Plazas del municipio Tizayuca, sin precisar su filiación criminal.

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Medios nacionales lo señaló ese mismo día como presunto líder de Los Cromo, estructura que, según registros periodísticos, habría operado con miembros del CJNG y del Cártel de Sinaloa.

La FGEO lo vincula al Cártel de San Luis Rey, no a Los Cromo

Este viernes, el comunicado de la FGEO precisó que “El Kenny” es identificado como el principal operador del Cártel de San Luis Rey, célula dedicada al sicariato, la extorsión y el cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec, la cual no estaría vinculada con el CJNG.

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La fiscalía lo catalogó como objetivo prioritario dentro de sus esfuerzos de pacificación de la región istmeña.

El Kenny fue detenido en Hidalgo. Crédito: FGEO
El Kenny fue detenido en Hidalgo. Crédito: FGEO

La orden de aprehensión que pesaba sobre él era la 224/2026, girada por homicidio calificado con ventaja en agravio de una persona identificada bajo las siglas E. M. S.

Las autoridades de Hidalgo añadieron que también era investigado por su probable participación en la distribución de estupefacientes en Oaxaca.

Tras su certificación médica en Hidalgo, será trasladado a Oaxaca para quedar a disposición del juez de control que emitió la orden de aprehensión.

Inteligencia de la FGEO rastreó al imputado hasta Hidalgo

El trabajo de inteligencia criminal fue encabezado por la FGEO, que logró ubicar al imputado en el estado de Hidalgo, donde se ocultaba para evadir la justicia.

La fiscalía oaxaqueña estableció una colaboración estratégica con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, bajo el mando de Omar García Harfuch, y con la Fiscalía General del Estado de Hidalgo.

Parte de los agentes que participaron en la captura de "El Kenny". Crédito: FGEO
Parte de los agentes que participaron en la captura de "El Kenny". Crédito: FGEO

Fue mediante esa coordinación que las fuerzas conjuntas ejecutaron un cateo en un domicilio del Fraccionamiento Las Plazas, en Tizayuca, y lograron el aseguramiento del imputado.

La FGEO señaló que “El Kenny” se mantenía oculto en ese municipio, colindante con el Estado de México, para evitar ser localizado por las autoridades oaxaqueñas.

La SSPC aportó capacidad operativa federal al operativo, mientras que la Fiscalía de Hidalgo proporcionó el soporte institucional necesario para ejecutar el cateo en su territorio.

Imágenes reveladas tras el operativo muestras la presencia de agentes de la Unidad Operativa en Combate al Secuestro (UECS).

“La Hiena”, otro golpe al Cártel de San Luis Rey en agosto de 2025

La captura de “El Kenny” no fue el primer golpe de la FGEO al Cártel de San Luis Rey.

El pasado 17 de agosto de 2025, la fiscalía oaxaqueña detuvo a H.M.O., alias “La Hiena”, identificada también como objetivo prioritario y presunta líder de esa organización criminal, según informó Infobae.

El arresto de “La Hiena” se concretó en el marco de la Operación Sable, mediante un cateo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Cae en Oaxaca "La Hiena", objetivo prioritario y presunta líder del Cártel San Luis Rey
La mujer capturada (FGEO)

Junto con “La Hiena” fueron detenidos otros siete presuntos integrantes del grupo, a quienes les fueron asegurados 12 rifles y dos ametralladoras, según reportes de medios locales citados por Infobae. El Cártel de San Luis Rey está señalado de secuestros contra empresarios, ganaderos y personas migrantes en la región istmeña y el cobro de piso en la región del Istmo de Tehuantepec.

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