Nezahualcóyotl reduce percepción de inseguridad, según encuesta del INEGI

Baja la percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl a 55.5%, reporta el INEGI. (Foto: Gobierno municipal de Nezahualcóyotl)

La percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl disminuyó de 60.8% a 55.5% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Se trata del nivel más bajo registrado en el municipio en la última década; sin embargo, el dato indica que más de la mitad de la población todavía considera inseguro vivir en la demarcación.

A nivel nacional, el promedio se ubicó en 61.5%, lo que coloca a Nezahualcóyotl por debajo de esa media, aunque sin eliminar la percepción generalizada de inseguridad.

Las autoridades estatales han señalado que los cambios en la percepción están relacionados con la implementación de operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, a través de mecanismos como las Mesas de Paz.

Disminuye la percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl durante el último año.

Estas acciones incluyen el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas con mayor incidencia delictiva, así como intervenciones enfocadas en la prevención y el combate a estructuras criminales.

Evaluación ciudadana de la policía muestra contrastes

La ENSU también reporta que la policía municipal de Nezahualcóyotl obtuvo una aprobación de 67.2%, colocándose entre las corporaciones mejor evaluadas del país.

No obstante, especialistas en seguridad advierten que estos indicadores deben analizarse junto con datos de incidencia delictiva para ofrecer una visión más completa.

Seis municipios del Estado de México presentan mejora en percepción de seguridad.

Seis municipios del Edomex mejoran; otros registran retrocesos

El informe del INEGI indica que seis de los ocho municipios evaluados en el Estado de México presentaron una reducción en la percepción de inseguridad durante el mismo periodo:

Nezahualcóyotl : de 60.8% a 55.5%

Chimalhuacán : de 86.1% a 81.3%

Naucalpan : de 82.4% a 80.8%

Cuautitlán Izcalli : de 83.2% a 81.8%

Atizapán de Zaragoza : de 57.2% a 56.3%

Toluca: de 76.1% a 75.5%

En contraste, Ecatepec de Morelos registró un aumento de 85% a 87.6%, mientras que Tlalnepantla de Baz pasó de 74.2% a 74.6%, lo que refleja que los resultados en la entidad no son uniformes.

Persisten desafíos en percepción y seguridad pública

Aunque los datos muestran una tendencia a la baja en algunos municipios, la ENSU evidencia que la percepción de inseguridad continúa siendo alta en gran parte del Estado de México.

La percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl baja a 55.5%, según el INEGI.

Analistas coinciden en que la reducción sostenida de este indicador dependerá no solo de operativos de seguridad, sino también de resultados tangibles en la disminución de delitos.

Claves de la ENSU sobre seguridad en Edomex:

Nezahualcóyotl alcanzó su nivel más bajo de percepción de inseguridad en 10 años

Más del 55% de su población aún se siente insegura

Seis de ocho municipios evaluados registraron mejoras

Ecatepec y Tlalnepantla mostraron incrementos en el indicador

La media nacional se mantiene por encima del 60%

Los resultados reflejan avances puntuales en percepción de seguridad, pero también subrayan la persistencia de retos estructurales en materia de seguridad pública en la entidad.