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Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros: justifica “Informe de Rendición de Cuentas”

El evento de la presidenta de México se llevará a cabo el domingo 31 de mayo en Monumento a la Revolución

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Sheinbaum resaltó el mensaje de soberanía nacional desde Almoloya, Estado de México. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum resaltó el mensaje de soberanía nacional desde Almoloya, Estado de México. (Foto: Presidencia)

Este 29 de mayo, desde Almoloya en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el informe de Rendición de Cuentas del próximo domingo 31 de mayo será la respuesta del gobierno a las “intenciones injerencistas” y a las alianzas de la oposición con intereses extranjeros.

En el acto, Sheinbaum encabezó una Asamblea Comunitaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en la entidad mexiquense, donde reafirmó que las conquistas del pueblo no retrocederán frente a ninguna presión.

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Sheinbaum acusa a la oposición de aliarse con intereses extranjeros

La mandataria dirigió un mensaje directo a la oposición, sin mencionar el nombre de algún partido o político:

“A todos aquellos del pasado que se alían con intereses extranjeros, como los conservadores de siempre, que quieren regresar por sus fueros, ¿Qué les decimos?, que el pueblo está organizado y hay democracia, pero las conquistas del pueblo, esas, no se van a echar nunca para atrás”.

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Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum adelantó que el informe -titulado Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria- se realizará el domingo 31 de mayo a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución y en plazas públicas de todo el país.

No vamos a regresar al régimen de corrupción y privilegios, vamos a seguir con gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, afirmó la presidenta.

FAISPIAM: 881 millones para comunidades indígenas del Estado de México

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó que en el Estado de México se beneficiarán 601 comunidades de los pueblos otomí, mazahua, nahua, matlazinca y tlahuica, con una inversión de 881 millones de pesos del FAISPIAM destinada a:

  • Obras de urbanización
  • Agua potable
  • Electrificación
  • Alcantarillado y drenaje

Los recursos se distribuirán conforme a las prioridades definidas en las propias asambleas comunitarias.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que hasta ahora suman 13 mil 500 asambleas donde las comunidades eligen directamente las obras a financiar, y estimó que al cierre del año se alcanzarán 19 mil asambleas en todo el país.

Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum critica alianzas de la oposición con intereses extranjeros. (Foto: Presidencia)

Reforma constitucional para blindar los recursos indígenas

Sheinbaum anunció que en el próximo periodo de sesiones se presentará una iniciativa para garantizar en la Constitución los recursos del FAISPIAM, con el fin de que las comunidades indígenas continúen recibiéndolos de manera directa y sin intermediarios.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la presidenta por lo que describió como un día de reconocimiento para los cinco pueblos originarios de la entidad, que reciben por segunda ocasión recursos del fondo.

La tesorera del Comité de Administración del Ejido de Santa María Nativitas, Valeria Fernanda Bandala García, tomó la palabra para agradecer a la mandataria y comprometió que el apoyo será aplicado de manera correcta.

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