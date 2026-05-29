Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

detenido La Chokiza “El Deivid” secuestro exprés extorsión Ecatepec (foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de David “N”, conocido como “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo delictivo “La Chokiza” en la entidad. La decisión judicial responde a su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

Las investigaciones señalan que, el 17 de septiembre de 2025, tres sujetos —incluido el hoy procesado— privaron de la libertad a un comerciante ambulante en Ecatepec, presentándose como miembros de “La Chokiza”. Mediante amenazas, exigieron a la víctima una suma de dinero para permitirle continuar con su actividad comercial.

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El trabajador se negó a entregar el pago solicitado. Ante esa negativa, “El Deivid” y los otros dos implicados lo obligaron a subir a un vehículo, lo retuvieron y lo amenazaron de muerte hasta que aceptó sus demandas; solo entonces recuperó su libertad.

Ante los hechos, la Institución solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, que se cumplimentó el pasado 22 de mayo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia.

Una vez detenido, David “N” fue ingresado al centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad competente, quien, tras revisar las pruebas aportadas por esta Fiscalía, determinó vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, así como un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que, de acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, este sujeto habría asumido el liderazgo del grupo delictivo “La Chokiza” después de la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko” en el municipio de Ecatepec.

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El ascenso al liderazgo de “La Chokiza”

David “N” no siempre encabezó la organización. Asumió el mando del grupo delictivo tras la detención de su hermano, Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, y desde ese momento fue señalado como la figura que sostenía la capacidad violenta de la banda.

Este grupo delictivo tendría presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec y se encuentran relacionados con diversos hechos delictivos de alto impacto.

Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es “El Choko”, el hermano detenido?

Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, fue detenido el 10 de septiembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La captura ocurrió en la plaza comercial Centro Las Américas, en Ecatepec, principal zona de operación de la organización.

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El arresto se produjo a partir de una denuncia anónima sobre un grupo dedicado a secuestros, extorsión y venta de drogas. Una semana después, un juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro.

El Choko, en el Altiplano

Tras la vinculación, Alejandro “N” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”. La investigación que derivó en su captura estuvo dirigida por la Fiscalía General de la República, con base en información ciudadana.

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La caída de “El Choko” marcó el inicio de una nueva fase de operativos contra “La Chokiza” y abrió el camino para que su hermano David asumiera el control —y, con ello, se convirtiera en el nuevo objetivo prioritario de las autoridades del Estado de México.