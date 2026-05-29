México

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

La resolución judicial responde a su posible implicación contra un comerciante, lo que permitió a la Fiscalía avanzar de manera determinante en la desarticulación de la organización delictiva

Guardar
Google icon
detenido La Chokiza “El Deivid” secuestro exprés extorsión Ecatepec FGJEM
detenido La Chokiza “El Deivid” secuestro exprés extorsión Ecatepec (foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de David “N”, conocido como “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo delictivo “La Chokiza” en la entidad. La decisión judicial responde a su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

Las investigaciones señalan que, el 17 de septiembre de 2025, tres sujetos —incluido el hoy procesado— privaron de la libertad a un comerciante ambulante en Ecatepec, presentándose como miembros de “La Chokiza”. Mediante amenazas, exigieron a la víctima una suma de dinero para permitirle continuar con su actividad comercial.

PUBLICIDAD

El trabajador se negó a entregar el pago solicitado. Ante esa negativa, “El Deivid” y los otros dos implicados lo obligaron a subir a un vehículo, lo retuvieron y lo amenazaron de muerte hasta que aceptó sus demandas; solo entonces recuperó su libertad.

Ante los hechos, la Institución solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, que se cumplimentó el pasado 22 de mayo, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia.
El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia.

Una vez detenido, David “N” fue ingresado al centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad competente, quien, tras revisar las pruebas aportadas por esta Fiscalía, determinó vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, así como un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que, de acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, este sujeto habría asumido el liderazgo del grupo delictivo “La Chokiza” después de la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko” en el municipio de Ecatepec.

El ascenso al liderazgo de “La Chokiza”

David “N” no siempre encabezó la organización. Asumió el mando del grupo delictivo tras la detención de su hermano, Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, y desde ese momento fue señalado como la figura que sostenía la capacidad violenta de la banda.

Este grupo delictivo tendría presencia en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec y se encuentran relacionados con diversos hechos delictivos de alto impacto.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es “El Choko”, el hermano detenido?

Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, fue detenido el 10 de septiembre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La captura ocurrió en la plaza comercial Centro Las Américas, en Ecatepec, principal zona de operación de la organización.

El arresto se produjo a partir de una denuncia anónima sobre un grupo dedicado a secuestros, extorsión y venta de drogas. Una semana después, un juez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro.

El Choko, en el Altiplano

Tras la vinculación, Alejandro “N” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”. La investigación que derivó en su captura estuvo dirigida por la Fiscalía General de la República, con base en información ciudadana.

La caída de “El Choko” marcó el inicio de una nueva fase de operativos contra “La Chokiza” y abrió el camino para que su hermano David asumiera el control —y, con ello, se convirtiera en el nuevo objetivo prioritario de las autoridades del Estado de México.

Temas Relacionados

La ChokizasecuestroEl Deividmexico-seguridadNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 12 del Metro retrasada luego de que cayera un celular a las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de mayo? Línea 12 del Metro retrasada luego de que cayera un celular a las vías

Cambio climático pone en riesgo al campo: expertos destacan beneficios de la cal agrícola

Especialistas advierten que la degradación de los suelos y el cambio climático amenazan la producción de alimentos en México

Cambio climático pone en riesgo al campo: expertos destacan beneficios de la cal agrícola

Temblor hoy en México: sismo magnitud 3.7 en San Luis Potosí

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: sismo magnitud 3.7 en San Luis Potosí

Activistas buscarán agotar todos los recursos legales para seguir defendiendo Punta Mita pese a represión policial

Manifestantes aseguraron que la lucha por la defensa de playa Las Cocinas continuará hasta donde sea necesario

Activistas buscarán agotar todos los recursos legales para seguir defendiendo Punta Mita pese a represión policial

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

ENTRETENIMIENTO

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

Ventaneando acompaña a Mónica Castañeda tras muerte de su hermana: “Llevaba tiempo enferma”

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

DEPORTES

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026