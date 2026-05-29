México

Maroon 5 regresa a CDMX: precios y detalles para comprar boletos

Después de años de espera la famosa agrupación estadounidense regresa a la capital mexicana para hacer vibrar a sus fans

Guardar
Google icon
Adam Levine, vocalista de Maroon 5, con tatuajes en los brazos, levanta la bandera mexicana con ambos brazos extendidos en un escenario de concierto oscuro.
La banda encabezada por Adam Levine regresará a la capital después de 4 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de varios años sin presentarse en la capital del país, Maroon 5 confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el próximo 30 de septiembre.

La banda liderada por Adam Levine llegará con su gira Love Is Like Tour, en la que promociona su más reciente material discográfico y repasará algunos de los mayores éxitos de su carrera como Sugar, This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger y Girls Like You.

PUBLICIDAD

La preventa y venta de boletos ya generó expectativa entre los fans, especialmente después de que se revelaran los precios oficiales para cada zona del recinto.

Maroon 5 volverá a la CDMX con show en el Estadio Harp Helú

El concierto de Maroon 5 en la CDMX se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, uno de los recintos que menos eventos musicales ha recibido en los últimos años.

PUBLICIDAD

La presentación forma parte de la nueva etapa internacional de la agrupación, que también contempla fechas en otros países de Latinoamérica y Europa.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster, quedando distribuida de la siguiente manera:

  • Venta a Fans Maroon V: 29 de Mayo 9:00 AM
  • Venta Beyond: 29 de Mayo 11:00 AM
  • Preventa Priority: 1 de Junio 9:00 AM
  • Preventa Banamex: 2 de Junio 2:00 PM
  • Venta General: 3 de Junio 2:00 PM

El evento marcará el regreso de la banda a la capital mexicana después de cuatro años sin una presentación propia en la ciudad.

Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, en una fotografía de archivo de su gira en 2020 por tierras mexicanas. EFE/Alberto Valdés
Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, en una fotografía de archivo de su gira en 2020 por tierras mexicanas. EFE/Alberto Valdés

Precios de los boletos para Maroon 5 en CDMX

Los organizadores ya dieron a conocer el mapa oficial del recinto y los costos para cada sección. Los precios incluyen cargos por servicio y quedan de la siguiente manera:

  • Zona GNP: $7,857.90
  • Platea: $5,319.50
  • Platea Baja Central: $3,583.50
  • Platea Baja Lateral Oro: $3,087.50
  • Platea Baja Lateral Plata: $2,219.50
  • Platea Baja Lateral Bronce: $2,847.50
  • Platea Alta Central: $1,475.50
  • Platea Alta Lateral: $1,227.50
Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total
Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total

De acuerdo con la información de la boletera, también se aplicará un cargo único por procesamiento de orden por compra, independientemente del número de boletos adquiridos.

Los accesos estarán sujetos a disponibilidad y podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda esperada para el regreso de la agrupación estadounidense.

Para los seguidores de Maroon 5, esta presentación representa una oportunidad de volver a escuchar en vivo algunos de los temas más populares de la legendaria banda.

Con una producción de gran formato, un recinto emblemático y miles de fans listos para cantar cada éxito, el concierto del 30 de septiembre apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de la segunda mitad de 2026 en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Maroon 5CDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

El Coloso de Santa Úrsula escribirá otra página legendaria al ser la única sede en albergar el partido inaugural de tres Copas del Mundo

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

Ganadores del Progol de Media Semana del viernes 29 de mayo

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer los números ganadores del Progol de Media Semana

Ganadores del Progol de Media Semana del viernes 29 de mayo

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 15:46 horas, a una distancia de 54 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 43.8 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Valle de Guadalupe: por qué el “Napa Valley mexicano” ya no es solo para conocedores del vino

Desde hoteles económicos hasta cenas en restaurantes Michelin, te damos el rango de precios actualizados para hospedarte, comer y visitar bodegas en el principal destino vinícola de México, con ejemplos de itinerarios y temporadas

Valle de Guadalupe: por qué el “Napa Valley mexicano” ya no es solo para conocedores del vino

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: se pronostican lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Morelos y Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: se pronostican lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Morelos y Estado de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Día decisivo para el caso Rocha: Gerardo Mérida comparecerá ante EEUU el 1 de junio

Esto se sabe sobre “El Kenny”, principal operador del Cártel de San Luis Rey, detenido en Hidalgo

Procesan por secuestro exprés a “El Deivid”, presunto líder de “La Chokiza” en el Edomex

Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

Cuál es el precio del boleto más barato para Stray Kids en el Estadio GNP Seguros de CDMX

No te lo pierdas, este sábado 30 de mayo Neza vibrará al ritmo de Panteón Rococo con un espectacular concierto gratis: horarios y cómo llegar

System of a Down, ocho años de espera, a 20 años de su último disco y la permanente vigencia que complació a sus fanáticos

Ventaneando acompaña a Mónica Castañeda tras muerte de su hermana: “Llevaba tiempo enferma”

DEPORTES

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

El Azteca cumple 60 años: estos son 60 de sus momentos más icónicos en Mundiales y Liga MX

Un escenario, una caída y el parecido Juan Gabriel: la receta con la que Martinoli se hizo viral

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”