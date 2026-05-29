Maroon 5 regresa a CDMX: precios y detalles para comprar boletos

La banda encabezada por Adam Levine regresará a la capital después de 4 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de varios años sin presentarse en la capital del país, Maroon 5 confirmó su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el próximo 30 de septiembre.

La banda liderada por Adam Levine llegará con su gira Love Is Like Tour, en la que promociona su más reciente material discográfico y repasará algunos de los mayores éxitos de su carrera como Sugar, This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger y Girls Like You.

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La preventa y venta de boletos ya generó expectativa entre los fans, especialmente después de que se revelaran los precios oficiales para cada zona del recinto.

Maroon 5 volverá a la CDMX con show en el Estadio Harp Helú

El concierto de Maroon 5 en la CDMX se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, uno de los recintos que menos eventos musicales ha recibido en los últimos años.

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La presentación forma parte de la nueva etapa internacional de la agrupación, que también contempla fechas en otros países de Latinoamérica y Europa.

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster, quedando distribuida de la siguiente manera:

Venta a Fans Maroon V: 29 de Mayo 9:00 AM

Venta Beyond: 29 de Mayo 11:00 AM

Preventa Priority: 1 de Junio 9:00 AM

Preventa Banamex: 2 de Junio 2:00 PM

Venta General: 3 de Junio 2:00 PM

El evento marcará el regreso de la banda a la capital mexicana después de cuatro años sin una presentación propia en la ciudad.

Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5, en una fotografía de archivo de su gira en 2020 por tierras mexicanas. EFE/Alberto Valdés

Precios de los boletos para Maroon 5 en CDMX

Los organizadores ya dieron a conocer el mapa oficial del recinto y los costos para cada sección. Los precios incluyen cargos por servicio y quedan de la siguiente manera:

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Zona GNP: $7,857.90

Platea: $5,319.50

Platea Baja Central: $3,583.50

Platea Baja Lateral Oro: $3,087.50

Platea Baja Lateral Plata: $2,219.50

Platea Baja Lateral Bronce: $2,847.50

Platea Alta Central: $1,475.50

Platea Alta Lateral: $1,227.50

Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total

De acuerdo con la información de la boletera, también se aplicará un cargo único por procesamiento de orden por compra, independientemente del número de boletos adquiridos.

Los accesos estarán sujetos a disponibilidad y podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda esperada para el regreso de la agrupación estadounidense.

Para los seguidores de Maroon 5, esta presentación representa una oportunidad de volver a escuchar en vivo algunos de los temas más populares de la legendaria banda.

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Con una producción de gran formato, un recinto emblemático y miles de fans listos para cantar cada éxito, el concierto del 30 de septiembre apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de la segunda mitad de 2026 en la Ciudad de México.