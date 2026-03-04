La selección española de BMX Racing realizará una concentración en Verona preparando la Copa de Europa

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) destacó que el circuito olímpico de Verona presenta un gran nivel de dificultad tanto a nivel físico como técnico, situación que lo convierte en un escenario relevante para la preparación de la selección española de BMX Racing. En este contexto, la selección nacional viajará esta semana a la ciudad italiana con el objetivo de afinar su rendimiento antes del inicio de la Copa de Europa de la disciplina. Según comunicó la RFEC, la concentración en Verona reunirá a nueve ciclistas bajo la dirección del seleccionador nacional Pierre-Henri Sauze, quien continuará con el plan de trabajo que ha venido desarrollando con el equipo desde el arranque del actual ciclo deportivo.

De acuerdo con la información difundida por la RFEC, el grupo seleccionado para esta concentración abarca diferentes categorías: los corredores élite Pablo García, Mariona Calvis y Marc Román encabezan la delegación, mientras que también han sido convocados los Sub-23 Carlos Ordóñez, Rodrigo Morales y Larissa Cabral, y los júniors Neco Barquín, Iván de la Cruz y Sonia Recuero. Esta diversidad de categorías responde a la estrategia de fomentar el desarrollo integral de los pilotos y optimizar el rendimiento colectivo en las principales competiciones internacionales.

El entrenamiento en Verona se extenderá desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de marzo, y coincide con la inminente celebración de la primera cita de la Copa de Europa en la propia ciudad italiana. El medio RFEC detalló que esta estancia busca aprovechar las exigencias del trazado veronés, caracterizado como "uno de los más difíciles del continente por su alta exigencia física y técnica", con el fin de ultimar la puesta a punto de los deportistas españoles de cara a los desafíos continentales.

La preparación abarcará sesiones enfocadas tanto en la perfección de aspectos técnicos vinculados al paso por obstáculos y saltos característicos del circuito, como en la optimización de la táctica de carrera y la resistencia física, elementos considerados prioritarios por el cuerpo técnico. La RFEC reportó que la metodología implementada por Pierre-Henri Sauze contempla la integración de trabajo individualizado con la cohesión grupal, respaldando el avance del proyecto iniciado hace meses y que ha pautado nuevas dinámicas de trabajo para la modalidad del BMX Racing en el país.

Durante esta concentración en Verona, el equipo español mantendrá sesiones de evaluación continua para monitorizar la progresión de cada ciclista. Según el comunicado de la RFEC, se pretende que la experiencia no solo aporte beneficios a corto plazo para el campeonato europeo, sino que también fomente el crecimiento a medio y largo plazo del BMX Racing español, introduciendo elementos innovadores en la preparación y competición.

La Copa de Europa, que se celebrará en la ciudad italiana tras la semana de concentración, representa el primer gran objetivo competitivo para los integrantes de la selección, quienes buscan trasladar los aprendizajes y ajustes técnicos trabajados a un entorno de competencia real. Según publicó la RFEC, el calendario internacional de la temporada incluye exigentes pruebas, y la adaptación a circuitos como el de Verona constituye un elemento clave en la planificación del equipo nacional.

El seleccionador nacional, Pierre-Henri Sauze, lidera este proceso de preparación con el respaldo del equipo técnico de la federación, consolidando un enfoque basado tanto en la progresión técnica como en el fortalecimiento físico y táctico de los pilotos, aspecto que la RFEC consideró fundamental para competir en la élite europea.