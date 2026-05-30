Últimos días del Hot Sale 2026, cuándo termina y cómo aprovechar mejor las ofertas

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) organiza esta 13ª edición con más de 700 marcas participantes y un catálogo que supera las 12 mil ofertas activas en categorías que van desde tecnología hasta viajes, moda y alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hot Sale 2026 en México entra en su recta final: quedan menos de tres días para aprovechar la campaña de comercio electrónico más grande del país.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) organiza esta 13ª edición con más de 700 marcas participantes y un catálogo que supera las 12 mil ofertas activas en categorías que van desde tecnología hasta viajes, moda y alimentos.

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Qué es el Hot Sale y por qué importa esta edición

La AMVO reporta que el comercio electrónico mexicano alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento de 19,2%, lo que posiciona al país en el octavo lugar mundial en crecimiento del comercio electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hot Sale es la campaña anual de ventas en línea más grande de México. Arrancó el 25 de mayo a las 00:00 horas y las promociones —incluyendo cupones y financiamiento— estarán disponibles en las plataformas participantes hasta el último minuto del 2 de junio.

La AMVO reporta que el comercio electrónico mexicano alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento de 19,2%, lo que posiciona al país en el octavo lugar mundial en crecimiento del comercio electrónico.

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La edición anterior cerró con $42.725 millones de pesos en ventas totales, 19,2 millones de pedidos y 38,8 millones de unidades vendidas. Para 2026, proyecciones del sector estiman un rango de entre $47.000 y $52.000 millones de pesos.

Marcas y tiendas participantes

La verificación puede hacerse directamente en el buscador del sitio oficial: si la marca no arroja resultados, cualquier oferta que publique opera fuera del programa y sin regulación de la AMVO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice oficial de hotsale.com.mx agrupa a las marcas registradas por categoría. Estas son las principales:

Tecnología y electrónicos:

Amazon, Mercado Libre

Samsung, Sony, Motorola, Huawei, Xiaomi, Lenovo

Nintendo, PlayStation

CyberPuerta, MacStore

Supermercados y tiendas departamentales:

Walmart, Sam’s Club, Costco, Soriana, Chedraui

Liverpool, Sears, Sanborns, Suburbia, Office Depot

Moda, calzado y belleza:

Adidas, Nike, Puma, Levi’s, Calvin Klein, H&M, Skechers

Sephora, L’Oréal Paris, Maybelline

Viajes y aerolíneas:

Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus

Despegar, Expedia, Hoteles.com, Booking.com

Las marcas que no aparecen en el registro oficial son:

Zara, Apple Store, Starbucks, Cinépolis, Cinemex, Mumuso

La verificación puede hacerse directamente en el buscador del sitio oficial: si la marca no arroja resultados, cualquier oferta que publique opera fuera del programa y sin regulación de la AMVO.

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Descuentos, financiamiento y bancos participantes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones oficiales para esta edición. Antes de pagar, la dependencia sugiere verificar: Que el sitio inicie con “https://” y tenga candado SSL en la barra del navegador (Infobae/Jovani Pérez)

Las rebajas van del 15% al 60% según la categoría. Moda y belleza suelen alcanzar los porcentajes más altos; electrónica y línea blanca promedian entre 20% y 40%.

Las opciones de meses sin intereses (MSI) van de 3 hasta 24 MSI con tarjetas participantes, PayPal y Mercado Pago. Los bancos con cashback o bonificación activos durante el evento son:

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BBVA: 15% de bonificación en compras en línea a MSI (mínimo $5.000 pesos a 6 y 9 MSI; $7.500 a 12-24 MSI)

HSBC: hasta 20% de bonificación

BanCoppel: 15% + 5% adicional en compras en Coppel

Invex: 10% de cashback a MSI

RappiCard: hasta 12,5% de cashback

Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, American Express, Openbank, Stori, Ualá, Banco Azteca y Falabella: con promociones propias vigentes hasta el 2 de junio

Qué se vende más y dónde compran los mexicanos

Según la AMVO, en 2025 los productos más vendidos fueron celulares, zapatos, vestidos de fiesta, consolas y alimentos y bebidas.

Para 2026, la plataforma Tiendanube —que agrupa a miles de pymes mexicanas— proyecta más de 28 mil órdenes durante el evento, con un ticket promedio de $1.300 pesos y más de 160 mil productos vendidos. Las ventas ya no se concentran solo en la Ciudad de México: Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro son los estados con mayor actividad este año.

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Las categorías con más transacciones en pymes son:

Moda (aproximadamente 32% de las órdenes): pulseras, playeras, vestidos, relojes, medias y carteras

Mascotas y joyería, con crecimiento acelerado respecto a ediciones anteriores

Tecnología: repuestos para celulares, auriculares y artículos de computación

Alertas de la Profeco: cómo comprar sin riesgos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones oficiales para esta edición. Antes de pagar, la dependencia sugiere verificar:

Que el sitio inicie con “https://” y tenga candado SSL en la barra del navegador

Que el vendedor muestre domicilio físico, teléfonos y medios de contacto verificables

Disponibilidad real del producto antes de confirmar la compra

Tiempos y costos de entrega

Términos de garantía, cambios y devoluciones

Que las restricciones de la promoción estén visibles durante la transacción

La Profeco advierte desconfiar de páginas con frases como “todo al 50%”, “envío gratis en toda la tienda” o “dos por uno”, ya que pueden tratarse de publicidad engañosa. El historial de proveedores puede consultarse en el Buró Comercial de la dependencia.

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Para quejas y denuncias, los canales habilitados son:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (resto del país), de 09:00 a 19:00 horas

Correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook

Cómo aprovechar mejor las últimas horas

El sitio oficial del Hot Sale y especialistas en finanzas personales comparten estas recomendaciones para los días de cierre:

Crear listas de deseos con anticipación para verificar que el descuento sea real y no un precio inflado previo al evento Comparar el mismo producto en al menos tres plataformas distintas antes de comprar Revisar tallas, materiales y políticas de devolución antes de confirmar Suscribirse a los boletines de las marcas favoritas: algunas ofrecen cupones exclusivos o descuentos por carrito abandonado Verificar el límite disponible de las tarjetas antes de iniciar sesión en las plataformas Analizar el costo total de un financiamiento, no solo la mensualidad, y sumar los créditos activos antes de adquirir nuevas obligaciones Reservar un margen del presupuesto para gastos imprevistos, sin comprometer toda la capacidad de pago disponible