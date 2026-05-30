México

AICM implementa más filtros de seguridad por el Mundial: esto es lo qué debes saber

A dos semanas de la Copa del Mundo 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México implementó nuevos filtros de seguridad para atender el aumento de pasajeros y reforzar la vigilancia durante el torneo

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La medida busca mantener la seguridad a tope. (Semar)
La medida busca mantener la seguridad a tope. (Semar)

A poco más de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) reforzó sus medidas de seguridad como parte de los preparativos para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La terminal aérea informó que amplió sus filtros de inspección y modernizó parte de su infraestructura con el objetivo de agilizar el tránsito de pasajeros y fortalecer la vigilancia durante uno de los eventos más importantes que ha recibido el país en los últimos años.

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AICM suma nuevas líneas de revisión para agilizar el ingreso de pasajeros

Como parte de los trabajos de remodelación integral que se realizan en el aeropuerto capitalino, las autoridades aeroportuarias ampliaron los denominados Puestos de Inspección de Pasajeros (PIP), mejor conocidos como filtros de seguridad.

Estas áreas son las encargadas de revisar a los viajeros antes de que ingresen a las salas de espera para abordar sus vuelos.

De acuerdo con el AICM, actualmente operan siete puntos de inspección distribuidos entre las dos terminales.

En estos espacios se realiza la revisión física de pasajeros, la validación de documentos oficiales, como identificación y pase de abordar, además de la inspección del equipaje de mano mediante equipos tecnológicos no invasivos.

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Hombre sonriente muestra visa electrónica en celular. Detrás, ventana con bandera de México, Palacio de Bellas Artes y Ángel de la Independencia.
Un turista feliz exhibe su visa electrónica para México en el aeropuerto de la Ciudad de México, con el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y la bandera mexicana visibles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal novedad es la incorporación de 15 nuevas líneas de inspección, lo que permitirá atender a un mayor número de usuarios de manera simultánea.

Con ello, las autoridades buscan reducir tiempos de espera, evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia de quienes viajen durante la temporada mundialista, cuando se espera un incremento significativo en la demanda aeroportuaria.

¿Qué cambiará para los viajeros durante el Mundial 2026?

Aunque los procedimientos básicos de revisión seguirán siendo los mismos, los pasajeros deberán considerar que los controles serán más estrictos y que la vigilancia se mantendrá reforzada durante el torneo.

Los filtros tienen como finalidad impedir el ingreso de objetos prohibidos, entre ellos armas, explosivos y otros artículos que puedan representar un riesgo para la seguridad aérea.

Además, sirven para verificar que cada persona cuente con un vuelo vigente antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto.

A través de X advierten a usuarios por condiciones adversas esta semana
Se busca prevenir alguna situación de riesgo. Créditos: Google Maps/スタバカ（SUTABAKA）

En la Terminal 1, los puntos de inspección se encuentran ubicados en las puertas 2, 3, 5, 8 y 9, mientras que en la Terminal 2 operan dos filtros localizados cerca de las puertas 7 y 8.

Ante la llegada masiva de aficionados y turistas por la Copa del Mundo, las autoridades recomiendan acudir con mayor anticipación al aeropuerto, llevar a la mano documentación oficial y respetar las disposiciones de seguridad para evitar retrasos en el proceso de abordaje.

Con estas medidas, el AICM busca garantizar operaciones más eficientes y seguras durante el Mundial 2026, un evento que colocará nuevamente a la Ciudad de México en el centro de atención internacional.

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