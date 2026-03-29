Con todo y candados: roban 11 bicicletas de centro comercial de Buenavista, en la CDMX

Ciclistas durante un paseo en el centro de la Ciudad de México. (Imagen: Cuartoscuro)

Entre febrero y marzo, al menos 11 bicicletas fueron robadas de un centro comercial ubicado en el cruce de Insurgentes y Carlos J. Meneses, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc (CDMX), de acuerdo con reportes de usuarios. En la misma demarcación se contabilizan un total de 47 denuncias por este delito en el mismo periodo.

Los casos, según testimonios, se concentran principalmente durante los fines de semana. En el área del estacionamiento de este complejo comercial, existen al menos cuatro cámaras de vigilancia pertenecientes a la tienda; sin embargo, usuarios señalaron que el personal se ha negado a proporcionar las grabaciones tras los robos.

Las denuncias han sido presentadas ante las coordinaciones territoriales Cuauhtémoc 2 y 5, aunque algunos afectados han dado testimonios en algunos medios de comunicación, denunciando que la Policía de Investigación de la CDMX no ha dado seguimiento a los casos.

En el estacionamiento también se observan avisos en los que se deslinda de responsabilidad por daño o robo de bicicletas y motocicletas.

A través de redes sociales, ciclistas han difundido los robos y, en algunos casos, han señalado como probables responsables a elementos de seguridad del propio estacionamiento. En contraste, otros usuarios indicaron que el personal proporciona candados o cadenas como medida preventiva y recomendaron reforzar la seguridad con dispositivos propios.

Un hombre fue captado robando una bicicleta en una plaza de la alcaldía Iztapalapa, el pasado 23 de marzo. (Imagen: facebook - Apatlaco Noticias)

Mercado ilegal creciente

El robo de bicicletas mantiene presencia en la capital, impulsado en parte por un mercado ilegal donde estos vehículos se ofrecen hasta en la mitad de su valor. Las unidades suelen comercializarse en plataformas digitales, redes sociales, tianguis o talleres, lo que dificulta su recuperación.

De acuerdo con la aplicación Mapa Bici, sólo en enero de 2026 se reportaron: 19 robos en la alcaldía Benito Juárez; 14 en Cuauhtémoc; 8 en Miguel Hidalgo; 7 en Coyoacán y 6 en Iztapalapa.

Organización contra el robo

Para contrarrestar los robos, ciclistas han recurrido a herramientas digitales como Biciregistro, una plataforma que permite documentar la propiedad de una bicicleta mediante un folio vinculado al usuario, facilitar su rastreo en caso de robo y generar alertas comunitarias que ayuden en su localización. El sistema también permite integrar información que respalde la posesión legítima del vehículo, sin exponer datos personales.

Quienes utilizan este tipo de herramientas recomiendan activar mecanismos de protección y mantener registros actualizados, como una medida adicional frente al incremento de robos en distintos puntos de la ciudad.

Antecedente: el robo a embajador de Alemania en 2015

Un antecedente que ilustra la persistencia de este delito ocurrió en diciembre de 2015, cuando el entonces embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, fue víctima del robo de dos bicicletas tras dejarlas estacionadas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Las unidades, aseguradas con candados de acero, fueron sustraídas en esta zona de alta afluencia y tenían un valor superior a los 30 mil pesos.

Posteriormente, autoridades informaron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con robos de bicicletas, tres de ellas con antecedentes por el mismo delito. El aseguramiento se realizó en Paseo de la Reforma por el robo en flagrancia de tres bicicletas a otras víctimas durante un paseo ciclista, no por una denuncia directa del diplomático.

Uno de los detenidos declaró haber participado en el robo de dos bicicletas en la zona del Palacio de Bellas Artes y señaló que, tras sustraerlas, fueron vendidas en un tianguis de Iztapalapa por 500 pesos.